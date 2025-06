Juventus, tesoretto dalle cessioni: i bookie spingono per l’assalto a Koopmeiners

Tesoretto in cassa e obiettivo. Dopo aver ottenuto quasi cinquanta milioni nelle ultime ore grazie alle cessioni di Soulé e Huijsen, la Juventus prepara un nuovo tentativo per strappare all’Atalanta il centrocampista. Nonostante il ds dei nerazzurri Percassi abbia frenato gli entusiasmi, gli esperti di Snai restano convinti dell’affare e offrono a 1,40 il trasferimento dell’olandese in bianconero. La sensazione è che la Juventus possa bussare nuovamente alla porta dei bergamaschi con più convinzione e disponibilità economica per regalare a Thiago Motta l’ultimo tassello a centrocampo.