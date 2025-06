Juventus, Thiago Motta fa la spesa nel suo ex Bologna: a bassa quota Calafiori, ci sono anche Orsolini e Saelemaekers

Dopo aver chiuso il colpoper il centrocampo, continuano le manovre di mercato della Juventus di. L'allenatore italo-brasiliano potrebbe fare la spesa proprio nella sua ex squadra, quel Bologna con cui ha compiuto l'impresa della qualificazione alla prossima Champions League. Non a caso il nome più caldo, in quota, è quello di Riccardo, una delle poche note liete dell'Italia a Euro 2024. Il passaggio in bianconero del difensore romano si gioca infatti a 1,50 su. Non è da escludere un innesto sulle fasce ed ecco saltare fuori Alexisa 3 volte la posta – in prestito ai rossoblù nella scorsa stagione ma di proprietà del Milan – e Riccardo Orsolini, offerto a 7,50 su. Un'alternativa di valore nel centrocampo emiliano è Lewis Ferguson, una delle rivelazioni dell'ultimo campionato. Il suo trasferimento a Torino è proposto a 6.