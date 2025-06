5€ free su Snai VAI ▶ 50€ alla registrazione su Betsson VAI ▶ fino a 5.000€ gratis con Sisal VAI ▶

In merito alle scommesse legate alla Kings League, Sisal ha inserito nel proprio palinsesto delle



Puntare su questo mercato è davvero semplice: basta seguire pochi passi. Prima, seleziona la sezione "Calcio", poi vai su "Speciali Calcio" e infine scegli l'opzione "Esordio calciatore entro la data X". In merito alle scommesse legate alla Kings League, Sisal ha inserito nel proprio palinsesto delle quote calciomercato riguardanti Picci . In particolare, sulla possibilità dell'approdo dell'attaccante pugliese in Serie A a partire dalla prossima stagione.Puntare su questo mercato è davvero semplice: basta seguire pochi passi. Prima, seleziona la sezione "Calcio", poi vai su "Speciali Calcio" e infine scegli l'opzione "Esordio calciatore entro la data X".

Cos'è la Kings League Italia?

In questo approfondimento sui, analizzeremo le regole e il funzionamento della competizione, le squadre partecipanti, la classifica aggiornata e scopriremo se vi è la possibilità di piazzare delle scommesse su questa nuova competizione. Prima di ciò, vi segnaliamo tre interessanti bonus senza deposito che possono essere utilizzati per effettuare delle giocate sul mondo dello sport.La Kings League è un torneo di calcio a 7 nato nel 2022, creato da Gerard Piqué (noto ex calciatore del Barcellona) e Ibai Llanos (streamer e imprenditore iberico).e ha subito attirato l'attenzione per la sua originalità. A capo delle squadre ci sono personaggi famosi, come influencer, ex-calciatori e celebrità, che portano un tocco di intrattenimento extra al torneo. Le regole del gioco sono un po' più libere e dinamiche rispetto al calcio classico, con alcune modifiche che rendono ogni partita più spettacolare, come il Gol d'Oro e altre varianti. L'aspetto più interessante della Kings League è che non è solo calcio, ma anche vero e proprio intrattenimento, con eventi dal vivo, sfide speciali e la possibilità di interagire direttamente con il pubblico.

● ● ●

Kings League 2025: le squadre del campionato italiano

Stallions (presidente Blur)

Punchers (presidenti PirlasV)

Zebras (presidente Luca Campolunghi)

GrenBaud Circus (presidente GrenBaud)

Zeta (presidente ZW Jackson)

Caesar (presidenti Er Faina ed En3rix)

TRM (presidente Marzaa)

Gear7 (presidente Manuuxo)

Underdogs (presidente Mirko Cisco)

Alpak (presidente Frenezy)

Black Lotus (presidenti Sergio Cruz e Off Samuel)

Boomers (presidente Fedez)

A dicembre è stata ufficialmente presentata la Kings League Italia a Torino, un evento di grande rilevanza che ha visto la partecipazione di numerosi volti noti. Oltre al fondatore, hanno presenziato alla cerimonia anche celebri ex calciatori come(presidente della competizione)(Head of Competition) e le leggende del calibro diLa Kings League Italia è composta da dodici squadre, ognuna delle quali ha un presidente o una coppia di presidenti:Al termine della stagione regolare i TRM hanno conquistato l'accesso diretto alla Semifinale dei Playoff, mentre sono stati eliminati i Punchers e i Caesar.

● ● ●

Si può scommettere sul Kings League Italia e sui Play In/Playoff?

Al momento della redazione di questo approfondimento, non sono ancora disponibili le. Tuttavia, è probabile che, nel corso della competizione, alcuni operatori possano introdurre mercati dedicati a questo torneo molto seguito sui social. In particolare, segnaliamo tre bookmaker noti per la loro prontezza nel proporre quote su manifestazioni di grande rilevanza che offrono anche interessanti bonus scommesse In Spagna, dove ormai la Kings League ha un grande seguito, vi sono numerosi siti di scommesse che propongono nei propri palinsesti le quote sulla competizione.

● ● ●

Quali sono le rose delle squadre della Kings League?

Le rose della Kings League Italia sono composte da un mix di giocatori professionisti, ex-calciatori e wild cards.Le squadre includono anche calciatori di alto livello come Diego Perotti (Boomers), Francesco Caputo (TRM FC) e Hachim Mastour (FC Zeta). Si ricorda che alcuni "posti" sono riservati a wild cards, ossia giocatori aggiuntivi scelti in base a specifiche esigenze o eventi particolari.

● ● ●

Classifica stagione regolare Kings League Italia aggiornata

Squadra Punti Differenza Reti TRM FC 26 30 Zeta FC 25 24 Stallions 25 12 Gear 7 21 6 Zebras 20 16 Boomers 20 -4 Alpak FC 15 -1 Circus FC 14 0 Black Lotus 12 1 Underdogs 8 -17 Punchers 6 -27 FC Caesar 6 -40

Al termine della stagione regolare,, conquistando così l’accesso diretto alle Semifinali Playoff. Alle loro spalle, con 25 punti, si sono piazzati Zeta FC e Stallions. Fuori dalla corsa al titolo, invece, i Caesar di En3rix ed Er Faina e i Punchers, eliminati dalla competizione.Di seguito la classifica completa:Il primo classificato ha avuto accesso diretto alla semifinale dei Playoff, mentre le squadre classificate dalla seconda alla sesta posizione si sono qualificate per i Quarti di finale. Le squadre dalla settima alla decima, invece, si affronteranno nei Play In.

● ● ●

Dove vedere la Kings League italiana? Info e calendario dei Play In e Playoff

Le partite della Kings League Italia saranno disponibili in diretta su Sky e in streaming su NOW TV. Saranno trasmesse anche sui canali ufficiali della lega e sui profili degli streamer presidenti, permettendo a tutti di seguirle facilmente sia in TV che online.



Le prossime sfide della Kings League Italia andranno in scena il 9 maggio a partire dalle ore 20:00 Italiane. In seguito, ecco il calendario dei Play In:

Alpak-Underdogs (20:00)

Circus-Black Lotus (21:00)

Finale Play In (22:00)

I Playoff invece si giocheranno a partire dal 10 maggio alle ore 19:00.

● ● ●

Kings League: le regole del "nuovo calcio"

La Kings League punta a coinvolgere il pubblico più giovane offrendo un calcio più dinamico e imprevedibile. Ecco le regole principali:

Inizio della partita: il pallone è a metà campo e i giocatori partono dalla linea di fondo per conquistarlo.

il pallone è a metà campo e i giocatori partono dalla linea di fondo per conquistarlo. Cambi illimitati: nessun limite al numero di sostituzioni.

nessun limite al numero di sostituzioni. Calcio di rigore: l’attaccante parte da centrocampo e il portiere ha piena libertà di movimento.

l’attaccante parte da centrocampo e il portiere ha piena libertà di movimento. Cartellino giallo: 2 minuti di penalità per il giocatore.

2 minuti di penalità per il giocatore. Cartellino rosso: 5 minuti in inferiorità numerica, poi è possibile effettuare una sostituzione.

5 minuti in inferiorità numerica, poi è possibile effettuare una sostituzione. Durata: 40 minuti totali (2 tempi da 20 minuti).

40 minuti totali (2 tempi da 20 minuti). No pareggi: in caso di parità, la partita si decide ai rigori.

in caso di parità, la partita si decide ai rigori. Carte segrete: ogni squadra ha un bonus speciale attivabile durante il match, come rigori, gol doppi o penalità per l’avversario.

Queste regole sono state ideate con l’obiettivo di rendere ogni partita più avvincente e coinvolgente. L’intento è quello di favorire lo spettacolo, garantendo continui colpi di scena per attirare l'attenzione del pubblico più giovane.

● ● ●

FAQ Kings League

Quali sono le differenze tra i campionati di calcio e la Kings League?

I siti di scommesse quotano la Kings League Italia?

Quando iniziano i Playoff della Kings League Italia?

Quando si gioca la prossima giornata di Kings League?

Le differenze principali sono decisamente le regole: le partite durano 90 minuti, ci sono meno calciatori in campo e sostituzioni illimitate.No, al momento nessun bookmaker ha inserito nei propri palinsesti il campionato di Kings League italiano. Sisal però, nelle ultime settimane, ha introdotto una "quota speciale" su Picci.I Playoff della Kings League prenderanno il via il 10 maggio.La prossima giornata (i Play In) di Kings League è in programma il 9 maggio.