La Juve di Thiago Motta convince i bookie: i bianconeri sfidano la favorita Inter, Napoli terzo incomodo nelle quote scudetto

Meno di tre settimane al via della. L’attesa cresce, il mercato rimescola le carte, le gerarchie iniziano a prendere forma. Nonostante arrivino brutte sensazioni dall’amichevole persa 3-0 col Norimberga, gli esperti dipuntano sullacome prima rivale della favorita: i nerazzurri comandano tra 1,65 e 1,85, mentre lo scudetto bianconero si gioca tra 4 e 4,50, quota in discesa rispetto al 5 della scorsa settimana. Terzo incomodo il, che sotto la guida di Antonio Conte vuole riscattarsi dalla deludente stagione appena trascorsa. Lo scudetto azzurro vale 5, mentre si sale a 7,50 per il trionfo del. Le quote si impennano per le altre pretendenti: su bet365 l’Atalanta è offerta a 23, la Roma a 29 e la Lazio a 51. E il Bologna? Dopo la storica annata valsa la qualificazione in Champions, il sogno tricolore paga 101 volte la posta.