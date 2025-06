La Roma sprofonda con l’Empoli, De Rossi già in discussione: spunta in quota l’ipotesi addio entro gennaio

Un punto contro Cagliari ed Empoli. Campanello d’allarme per la, che nel suo esordio casalingo contro i toscani ha visto le certezze sgretolarsi minuto dopo minuto, fino a trasformare l’entusiasmo dell’Olimpico in fischi di amarezza e malcontento. A farne le spese potrebbe essere Daniele“non soddisfatto di nessuno” e già in discussione. Nelle quotespunta l’ipotesi di un clamoroso addio entro la fine del girone d’andata: l’esonero o le dimissioni del tecnico sono in lavagna a 5. Dopo aver incassato subito la fiducia di tutto l'ambiente, De Rossi sembra di fronte al primo vero momento di crisi della sua avventura da allenatore della Roma. Servirà una reazione già a partire da domenica prossima e dal delicato big match contro la Juventus.