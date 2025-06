Lazio, Baroni: "Ci giocheremo la Champions fino in fondo"

Al termine di Lazio-Juventus, terminata 1-1 grazie al goal del pareggio di Vecino al 96', Marco Baroni ha parlato ai microfoni di Dazn. Di seguito le parole dell'allenatore biancoceleste.

LA PARTITA - "Il primo tempo è stato contratto. Abbiamo cercato di limitarli, ma abbiamo commesso un errore su una palla. Poi la squadra non si è disunita. Abbiamo creato situazioni, facendo 29 cross per pareggiare. Peccato, se avessimo pareggiato prima avremmo anche potuto vincere. Sono contento della prestazione: siamo vivi e ce la giochiamo fino in fondo".



PERCORSO - "Stiamo facendo un percorso importante. Ci è mancata qualche vittoria in casa, ma le prestazioni sono state importanti. Ci manca. Siamo addolorati, ma dobbiamo arrivare in fondo".



VECINO - "Per me è un titolare. E' un giocatore straordinario per come si allena, per la personaità che ha. Lavora come piace a me. Con Dia e Pedro alziamo il ritmo e quando alziamo il ritmo buchiamo spesso dall'esterno e sapevo che Vecino avrebbe potuto trovare il goal. Dia dall'inizio? Dele in un paio di situazioni poteva arrivare in porta. Loro sanno ripartire: nel piano gara c'erano i cambi e c'era l'ingresso di giocatori che ci avrebbero dato più ritmo".



DELE-BASHIRU - "Pensavo che avremmo dovuto limitare Locatelli. Sulla corsa Dele poteva metterlo in difficoltà".