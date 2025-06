Lazio, Baroni pensa già al dopo Immobile: per i bookie è Simeone il prescelto

Manca ancora l’ufficialità, ma Ciroe lasi separano dopo otto stagioni e 207 gol. Il passaggio dell’ormai ex capitano biancoceleste al Besiktas lascia un buco importante nella rosa di Baroni, che sta subito pensando al sostituto. Per gli esperti diin pole c’è Giovannidel Napoli, offerto a 2,25, in vantaggio su Andrea, reduce da una stagione chiusa in doppia cifra al Sassuolo nonostante la retrocessione del club, dato a 5,50, stessa quota del compagno di club Domenico Berardi, non un centravanti di ruolo ma che potrebbe sostituire in termine di gol Immobile. Più lontano invece il ritorno di Keita Balde, già visto nella capitale tra il 2013 e il 2017, e proposto a 7,50 volte la posta.