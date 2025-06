Pronostico Atalanta Como con quote, analisi e formazioni

Il mio pronostico su Atalanta Como

A mio avviso la Dea vincerà il match. Contro un Como che deve ancora trovare la sua identità, i nerazzurri possono far valere la maggiore qualità della propria rosa. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

La quinta giornata del campionato di Serie A si chiude con ilin programma lunedì 23 settembre alle ore 20.45. Prima di fornirvi il, ecco le quote 1X2 per Atalanta Como offerte da diversi operatori:Un inizio altalenante per l’Atalanta di Gasperini. I nerazzurri si trovano al nono posto in classifica: due vittorie e due sconfitte per un totale di sei punti. Discorso più complicato per la neopromossa Como. I lombardi occupano il diciottesimo posto: sono solo due i pareggi e altrettante le sconfitte.. I nerazzurri cercano di conquistare la seconda vittoria consecutiva e hanno una grande opportunità contro il neopromosso Como, specialmente davanti ai propri tifosi.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco due nostri approfondimenti sulla massima competizione calcistica italiana:

● ● ●

Atalanta Como quote speciali sul match

● ● ●

I Pronostici su Atalanta Como più interessanti

Consiglio risultato esatto: 2-0 a 7.75 su Snai

Gol da fuori area quotato a 3 su Betsson

De Ketelaere primo marcatore del match

Nei paragrafi seguenti. Tra i mercati più particolari spiccano quelli relativi ai gol segnati da fuori area e al primo marcatore dell'incontro.. La squadra di Gasperini imporrà il suo gioco e porterà a casa i tre punti. Consiglio quindi di scommettere su un risultato esatto di 2-0. Le quote più alte sono su Snai a 7.75, seguite da Sisal a 7.50 e GoldBet a 7.25.Per questa partita, gli episodi e le giocate individuali potrebbero fare la differenza. Tenendo conto dei giocatori a disposizione di Gasperini, suggerisco di puntare su un gol da fuori area. Le quote per questa scommessa sono 3,00 su Betsson e 2,45 su Lottomatica e Goldbet.Considerando le sue eccellenti qualità offensive, penso che De Ketelaere possa essere il giocatore che sblocca la partita. L'attaccante belga, con le sue caratteristiche, potrebbe mettere in difficoltà la difesa del Como. La quota per De Ketelaere come primo marcatore è di 6.40 su Quigioco, e di 5.00 su Betsson e GoldBet.

● ● ●

Dove trovare le migliori quote su Atalanta Como

Dopo aver effettuato un'attenta analisi, abbiamo redatto una lista di siti scommesse dove puoi trovare le. Per scommettere in sicurezza, è fondamentale scegliere piattaforme con licenza ADM, che offrono affidabilità e interessanti bonus scommesse.

● ● ●

Precedenti di Atalanta Como

Le probabili formazioni di Atalanta Como

Dove vedere Atalanta Como

Atalanta e Como si sono affrontate in 34 occasioni ufficiali tra Serie A, Serie B e Coppa Italia. La maggior parte degli scontri risale agli anni '80 e '90, quando entrambe le squadre erano spesso in Serie A e Serie B. L'Atalanta ha generalmente avuto la meglio, ottenendo numerose vittorie, specialmente nelle gare casalinghe a Bergamo. L'ultimo incontro ufficiale si è svolto nella Coppa Italia 2021, dove l'Atalanta ha prevalso.Ecco le possibili scelte dei due allenatori:Carnesecchi; Kossounou, Hien, De Roon; Bellanova, Pasalic, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui.Audero; Iovine, Dossena, Kempf, Moreno; Sergi Roberto, Perrone; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Cutrone.Sono tre i ballottaggi per Gasperini. In difesa Kossounou è favorito su Toloi, in attacco invece De Ketelaere e Lookman sono in netto vantaggio su Brescianini e Samardzic. Per il Como non ci saranno Abildgaard, Varane.Il derby lombardo tra Atalanta e Como, che chiude la quinta giornata di Serie A, verrà trasmesso in esclusiva sui canali DAZN. La partita non sarà visibile su Sky o Rai. Gli spettatori potranno seguire l'incontro in streaming su DAZN tramite PC, smartphone e tablet.