Pronostico Juventus Napoli con quote, analisi e formazioni

Il mio pronostico su Juventus Napoli

Secondo quanto ho analizzato, è una partita che finirà in parità. Nessuna delle due squadre vorrà perdere e potrebbero accontentarsi di un punto ciascuno. Andrea Stefanetti

Non solo il derby di Milano, la quinta giornata di Serie A ha in programma un altro big match. Oggi, sabato 21 settembre,si sfidano alle ore 18 all'Allianz Stadium di Torino. Prima di mostrarvi il, ecco le quote 1X2 di diversi siti di scommesse sul big match del quinto turno di Serie A:Partita che ha già il sapore di essere uno scontro diretto. Come ci arrivano le squadre? La Juventus ha 8 punti e 0 gol subiti, Il Napoli è reduce da 9 punti e 9 gol segnati nelle prime quattro giornate.secondo diversi operatori. I bianconeri raramente subiscono sconfitte in casa, ma si prospetta comunque un match equilibrato.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco due nostri approfondimenti sulla massima competizione calcistica italiana:

Juve Napoli quote speciali sul match

I pronostici Juventus Napoli più interessanti

Consiglio risultato esatto: 1-1 a 6.25 su Sisal

Juventus segna nel primo tempo Sì a 2 su Sisal

Yildiz primo marcatore del match Juventus Napoli

La Juve vuole tornare alla vittoria in campionato che manca da due giornate e arriva al match contro i partenopei dopo l’ottima vittoria in Champions League. Il Napoli vuole dar seguito alla striscia di vittorie e quindi cercare quella che sarebbe la quarta vittoria consecutiva. Nei prossimi paragrafi troverai unaPenso possa essere un match molto combattuto ma allo stesso tempo equilibrato. Saranno due squadre che conoscono all’importanza della partita e tatticamente, a mio avviso, potrebbero giocare d’attesa. Suggerisco il pareggio per 1-1 quotato a 5.75 su Goldbet e Lottomatica e a 6.25 su Sisal.Sicuramente in avvio sarà la Juve a spingere maggiormente in fase offensiva. Per questo motivo, suggerisco di puntare sulla Juventus che farà gol nel primo tempo. Sisal presenta la quota più elevata 2.05, comparata a quelle di Goldbet e Lottomatica (2.00).Sulle ali dell’entusiasmo, conseguente al gol in Champions League e a ottime prestazioni in campionato,. La sua capacità di occupare gli spazi in campo e la sua forza nell’uno contro uno potrebbero essere fattori determinanti. Al momento, le quote di Yildiz primo marcatore sono a 8.25 su Sisal e 9.00 su Betsson.

Dove trovare le migliori quote su Juve Napoli

Per aiutarvi nella ricerca, ho redatto per voi una lista di siti scommesse dove puoi trovare le. Per scommettere in sicurezza, è fondamentale scegliere piattaforme con licenza ADM, che offrono affidabilità e interessanti bonus scommesse.

Precedenti di Juventus Napoli

Le probabili formazioni di Juventus Napoli: le scelte di Motta e Conte

Le due squadre si sono affrontate 182 volte in tutte le competizioni, con la Juventus che ha prevalso in 85 occasioni. Il Napoli ha ottenuto 47 vittorie, mentre i pareggi sono stati 50. Una delle vittorie più memorabili del Napoli allo Stadium è avvenuta il 23 aprile 2023, quando Giacomo Raspadori ha segnato il gol decisivo al 90', regalando un trionfo per 0-1. Quella vittoria è stata probabilmente uno dei momenti chiave nella corsa del Napoli verso il terzo scudetto della sua storia.

Ecco le possibili decisioni dei due allenatori sui titolari da schierare in vista di Juventus-Napoli:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio, Kalulu, Danilo, Bremer, Cambiaso, Locatelli, Thuram, N. Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz, Vlahovic. All. T. Motta.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola, Politano, Kvaratskhelia, Lukaku. All. Conte.



Nei bianconeri possibile l’assenza di Federico Gatti, reduce da un lieve infortunio rimediato nella gara di Champions, al suo posto dovrebbe esserci Danilo. Ritorno anche in mezzo al campo per Khephren Thuram che affiancherà Locatelli. Tutto confermato in attacco, con Gonzalez, Koopmeiners e Yildiz alle spalle di Vlahovic. Conte dovrebbe confermare lo stesso 11 visto a Cagliari, con i ballottaggi fra Politano e Neres e Anguissa e McTominay.

Dove vedere Juventus Napoli in tv e streaming

La quinta giornata di Serie A, che vede affrontarsi Juventus e Napoli, sarà trasmessa sui canali DAZN. Sky e Rai non offriranno copertura per questo incontro. La partita sarà disponibile in streaming su DAZN tramite PC, smartphone e tablet.