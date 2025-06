Leclerc può vincere il Mondiale F1? Cosa dicono i bookmakers

Le quote su Leclerc vincente Mondiale F1

Dopo l'incredibile vittoria nel circuito di Monza, dove Leclerc ha compiuto una vera e propria impresa, l'entusiasmo in casa Ferrari è tornato alle stelle. Ora si guarda alla sfida di Baku, un tracciato dove la scuderia italiana ha storicamente ottenuto buoni risultati.

Con diverse gare ancora da disputare, i siti di scommesse fissano la quota di Leclerc campione del mondo di Formula 1 tra 30 e 51 volte la posta, una sua vittoria quindi appare poco probabile. Tuttavia, il pilota monegasco non ha perso l'entusiasmo e, grazie alla sua ottima forma, la partita è ancora aperta. Leclerc è già sul podio e continuerà a lottare finché ci sarà anche solo una possibilità di trionfo.

Scommesse Formula Uno, le quote sul vincitore del Mondiale

Dalle quote offerte da tre diversi bookmaker per il titolo mondiale di Formula 1, emerge chiaramente come. Subito dietro di lui, sorprendentemente, troviamograzie alla sua crescita costante e alle ottime performance recenti. Al, che affronterà la prossima tappa a Baku con l'obiettivo di confermare le elevate aspettative riposte nella Ferrari su questa pista.

Dove scommettere sulla Formula 1

Abbiamo stilato una lista dei. La nostra selezione si basa su diversi criteri, tra cui non solo le quote proposte, ma anche i bonus offerti, la sicurezza nelle transazioni e la varietà di mercati presenti nel palinsesto.

Dove vedere la Formula Uno in diretta

Le gare di Formula 1 non saranno trasmesse in chiaro sulla maggior parte dei canali televisivi, poiché i diritti di trasmissione esclusiva appartengono a SkySport Formula 1, Canale 207. Questo canale offre una copertura completa di ogni evento, partendo dalle prove libere, le qualifiche fino alla gara della domenica.