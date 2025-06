L'Empoli vola, si alza la quota retrocessione. Prima vittoria per il Como: i bookie scommettono sulla salvezza di Fabregas

il 2-0 dell'non solo ha confermato il buon inizio di stagione dei toscani, ma ha anche aumentato la fiducia dei bookmaker nella salvezza della squadra di Roberto D'Aversa: la quota retrocessione sale infatti da 2 a 3,50 su. Balzo importante, in lavagna, anche per il Como di Cesc Fabregas che con la vittoria di Bergamo – primo successo in questa Serie A – passa da 3 a 4,50. Prima vittoria in campionato anche per il Venezia di Eusebio Di Francesco: il 2-0 contro il Genoa è una preziosa boccata di ossigeno per la classifica, ma non è abbastanza per i betting analyst: i lagunari sono ancora i principali candidati alla discesa in cadetteria, che paga 1,30. Situazione tesa anche per il Cagliari che scende da 2,25 a 1,75, con soli due pareggi conquistati e ultimo posto in classifica. Ancora zero successi anche per il Monza, penultimo: la retrocessione dei lombardi ora paga 3 contro i 4 di sette giorni fa. Stessa quota per il Lecce di Luca Gotti e il Verona di Paolo Zanetti. Poco più in alto il Parma di Fabio Pecchia, a 3,75. Ancora sogni tranquilli invece, a 8, per Genoa e Udinese, nonostante le rispettive sconfitte nell'ultima giornata.