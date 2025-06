CALCIOMERCATO 15 mag 2024 , 16:07 Ultimi aggiornamenti: 15 mag 2024, 16:07

L'Inter cambia nome su FC25: ecco come si chiamerà

L'Inter cambierà nome su FC25, abbandonando la denominazione ufficiale che ha sempre avuto nelle precedenti versioni in favore di "Milano Calcio". E' questa la conseguenza dell'accordo stretto dal club milanese e la società di gaming Konami, competitor del celebre videogioco della EA Sports.



L'ACCORDO - Come riportato da Calcio e Finanza, l'accordo che trasferisce i diritti d'immagine dell'FC Internazionale Milano alla Konami porterà nelle casse nerazzurre un ingente somma, pari a 45 milioni di euro.



LE ALTRE - L'Inter si aggiunge così alle già numerose squadre del campionato italiano che nel videogioco non sono rappresentate tramite nome, divisa e giocatori ufficiali. Si tratta di Lazio, Atalanta, Napoli e Roma, presenti rispettivamente con i nomi di Latium, Bergamo Calcio, Napoli FC e Roma FC.