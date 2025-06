Lotta Champions, balzo Milan per i bookie: il derby “qualifica” i rossoneri, staccata in quota l’Atalanta

Poteva essere l’ennesima prestazione negativa di un inizio stagione travagliato, invece ilvince il derby e si candida prepotentemente per un posto nelle prime quattro. La qualificazione alla prossima Champions dei rossoneri si gioca infatti a 1,40 su, mantenendo il quarto posto in lavagna davanti all’Atalanta, alla terza sconfitta in cinque giornate e offerta a 2,25. Praticamente certi gli altri tre posti, con i campioni d’Italia dell’Inter dati a 1,01, davanti a Juventus e Napoli a 1,15. Resta invece lontana la Roma nonostante l’esordio positivo di Juric: la rimonta giallorossa con conseguente posto nella top-4 si gioca a 4,50.