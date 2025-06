Top Bookmakers con Marcatore Tandem e Quasi Marcatore

Tipo Quota Marcatori Tandem ✅

Marcatore Ultra ✅

Marcatore Tandem ✅

Marcatore DUO ✅

Giocatore o Sostituto Segna Quasi Marcatore ✅

Marcatore Ultra Plus ✅

Quasi Marcatore ✅

Quasi Marcatore ❌ + Info VISITA VISITA VISITA VISITA

Tra le novità introdotte da alcuni dei maggiori bookmaker ADM sulle scommesse sportive, spiccano le scommesse sul "Marcatore Tandem o DUO" e "Quasi Marcatore". Queste tipologie di giocate consentono di puntare su un marcatore specifico, ma offrono un vantaggio significativo rispetto alle scommesse tradizionali, rendendole molto interessanti per gli utenti. Nel seguito, esploreremo nel dettaglio, mentre la tipologiai (con la variante Ultra Plus) e. Questo tipo di scommessa, molto apprezzata dagli utenti, potrebbe essere adottata anche da altri bookmaker nei prossimi mesi. Nella tabella qui sotto, puoi consultare gli operatori che attualmente offrono queste opzioni di scommessa:Si ricorda che alcuni degli operatori citati offrono degli interessanti bonus senza deposito utilizzabili su diverse aree delle piattaforme dei bookies.

● ● ●

Cosa significa Marcatore Tandem

Ecco un esempio pratico: in occasione di Inter-Milan, un utente scommette su Sisal (uno dei siti scommesse che offre questo tipo di giocata) Lautaro Martinez come marcatore DUO. Se, purtroppo, Lautaro esce al 12' per infortunio e viene sostituito da Arnautovic, la scommessa rimane valida. Se Arnautovic segna, la scommessa sarà comunque vincente, poiché la puntata copre anche il sostituto di Lautaro.

. A differenza delle scommesse tradizionali, che si basano esclusivamente sul giocatore scelto, questa opzione offre maggiore flessibilità. Se il giocatore inizialmente selezionato viene sostituito, la scommessa rimane valida per il sostituto e risulterà vincente se quest'ultimo segna un gol.

● ● ●

Quasi Marcatore: come funziona e cosa significa

Ecco un esempio pratico: in occasione di Juve-Parma, un utente punta sulla rete di Vlahovic. La scommessa sarebbe vincente solo se Vlahovic segna almeno un gol oppure se effettua almeno 3 tiri in porta. Questa tipologia si può definire una sorta di "Doppia Chance" sulle statistiche dei singoli calciatori.

. Per "tiri in porta" si intende una conclusione che viene diretta verso lo specchio della porta avversaria e che avrebbe segnato se non fosse stata respinta dal portiere o da un altro ostacolo, come il palo o la traversa. Questa tipologia di scommessa è stata introdotta in Italia per prima da Eurobet e ora è disponibile anche su altre piattaforme di scommesse come Snai (Marcatore Ultra Plus) e Sisal.

● ● ●

Quando utilizzare Marcatore Tandem e Quasi Marcatore?

Quando utilizzare la scommessa sui Marcatore Tandem/DUO

Quando scegliere la scommessa Quasi Marcatore (o Marcatore Ultra Plus)

Strategie per sfruttare al meglio Marcatore Tandem e Quasi Marcatore

A nostro avviso è saggio puntare sul Marcatore Tandem sulle punte delle squadre offensive dotate di una panchina di qualità . In questo caso infatti, se la punta titolare dovesse essere sostituita, entrerebbe in campo un giocatore fresco, capace di contribuire con gol, aumentando così le probabilità di centrare il pronostico.

. In questo caso infatti, se la punta titolare dovesse essere sostituita, entrerebbe in campo un giocatore fresco, capace di contribuire con gol, aumentando così le probabilità di centrare il pronostico. Per le scommesse sul "Quasi Marcatore", potrebbe essere vantaggioso puntare sugli "esterni d'attacco" o sui "centrocampisti d'inserimento" , che solitamente effettuano numerosi tiri in porta durante la partita. In questi casi, anche se non dovessero segnare, potresti comunque centrare la scommessa grazie al numero di tiri in porta effettuati.ttuati.

, che solitamente effettuano numerosi tiri in porta durante la partita. In questi casi, anche se non dovessero segnare, potresti comunque centrare la scommessa grazie al numero di tiri in porta effettuati.ttuati. In entrambe le tipologie di giocate è utile studiare le statistiche sia dei singoli giocatori che delle squadre in cui giocano.

Inoltre, non va trascurato lo studio delle squadre avversarie rispetto al giocatore su cui si intende puntare. Esistono infatti compagini che soffrono di amnesie difensive e che, di conseguenza, tendono a concedere numerose occasioni agli attaccanti avversari, aumentando le possibilità di successo della scommessa.

Le scommesse 'Marcatori Tandem' e 'Quasi Marcatore' sono dei mercati che vanno decisamente incontro ai giocatori in quanto aumentano le chances degli utenti di centrare un pronostico sul possibile marcatore di un match. Tuttavia, queste tipologie di scommesse sono particolarmente vantaggiose in alcune situazioni specifiche.Questa tipologia di scommessa è vantaggiosa quando un giocatore su cui si intende puntare per il gol viene frequentemente sostituito durante la partita. Con la scommessa sul marcatore DUO, la puntata resta valida anche per il giocatore che subentra, aumentando così le possibilità di vincita.Questo tipo di giocata è utile quando il giocatore su cui si vuole scommettere sulla marcatura, è statisticamente incline a tirare spesso durante il match. In questo modo, qualora non dovesse segnare ma tirare almeno tre volte in porta, la scommessa sarebbe comunque vincente.Come per ogni tipo di scommessa, non esiste un trucco infallibile per garantire il successo dei pronostici. Però, giocando responsabilmente , è utile adottare degli studi e delle strategie al proprio modo di puntare sugli eventi sportivi. In seguito vi sono alcuni consigli utili sulle strategie per utilizzare al meglio le scommesse Marcatore Duo e Quasi Marcatore:

● ● ●

FAQ

Che differenza c'è tra Quasi Marcatore e Marcatore Tandem?

Posso combinare una scommessa Quasi Marcatore con altre scommesse?

Quali sono i rischi nel scommettere su "Marcatore Tandem"?

Come scommettere sul Quasi Marcatore su Eurobet?

Come scommettere sul Marcatore Tandem su Eurobet?

Esistono dei bonus scommesse per piazzare delle giocate sui Marcatori Tandem?

Con Marcatore Tandem/DUO si punta sulla realizzazione di almeno una rete da parte di un calciatore o del suo sostituto. Con "Quasi Marcatore" invece, la scommessa può risultare vincente anche se il giocatore non segna ma tira un determinato numero di volte in porta (solitamente 3).In alcuni operatori è possibile combinare la scommessa 'Quasi Marcatore' in multipla con altre opzioni di scommessa.La scommessa Marcatore Tandem è progettata per "favorire" l'utente, poiché rimane valida fino al 90° minuto, includendo anche il giocatore subentrato al titolare su cui si è puntato. Tuttavia, uno dei rischi è che, considerando questa opportunità, l'utente possa creare una multipla troppo ampia con troppi marcatori, riducendo significativamente le proprie probabilità di successo nella bolletta.Per scommettere sul 'Quasi Marcatore' su Eurobet occorre cliccare sull'evento preferito, poi su "Marcatori" e infine scegliere "Quasi marcatore" sul giocatore scelto.Per piazzare una puntata Marcatore Tandem su Eurobet bisogna selezionare l'evento preferito, poi cliccare su "Marcatori" e infine scegliere "Marcatore Tandem" sul giocatore preferito.Sì, alcuni bookies offrono dei bonus scommesse che possono essere utilizzati anche per puntare sui Marcatori Tandem/Duo. Ad esempio Sisal, tramite il gioco 'Salva il Bottino' offre fino a 5.000€ di credito aggiuntivo utilizzabile sui mercati sportivi, compreso quello dei marcatori.