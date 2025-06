Milan, è Fullkrug il prescelto dei bookie: Abraham alternativa in quota, Lukaku sullo sfondo

sempre alle prese con l’attaccante d’area di rigore. Dopo l’arrivo di Morata, i rossoneri cercano un profilo che possa essere complementare allo spagnolo per caratteristiche. Il nome in vantaggio su Snai scommesse è quello di Niclas: il trasferimento del tedesco dal Dortmund al Milan paga 2,50, mentre la quota sale a 3,50 per Tammy, da tempo accostato ai rossoneri. Sembra sempre più complicato, invece, arrivare a Romelu, offerto a quota 6,50 (da molti bookmakers AAMS ): il Chlesea non fa sconti e il belga sembra destinato a vestire la maglia del Napoli.