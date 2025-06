Milan, scatto di Fonseca per la panchina: per i bookie l’ex Roma sorpassa Conceicao e Gallardo

Mentre la stagione volge al termine, ilprosegue il casting alla ricerca del nuovo allenatore: in quota irrompe Paulo, che potrebbe tornare in Italia dopo l’esperienza alla Roma., infatti, l’approdo in rossonero dell’attuale tecnico del Lille si gioca a 2,25 volte la posta. Si allontanano, invece, i nomi più caldi degli scorsi giorni, con Sergio Conceicao e Marcelo Gallardo proposti a 3, mentre Antonio Conte si attesta a 5. Si sale a 8,50, poi, per la soluzione Julen Lopetegui, mentre Maurizio Sarri e Gian Piero Gasperini si giocano a 10 volte la posta. In quota anche le suggestioni Jurgen Klopp, prossimo a chiudere la sua esperienza al Liverpool, e Carlo Ancelotti, entrambi proposti a 75.