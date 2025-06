CALCIOMERCATO 14 giu 2024 , 16:44 Ultimi aggiornamenti: 14 giu 2024, 16:44

Milan, si riparte da Paulo Fonseca: in quota i rossoneri sfidano l’Inter per il prossimo scudetto

Il nuovo tecnico sarà Fonseca”, queste le parole di Zlatan Ibrahimovic ieri a Milanello, con l’annuncio arrivato pochi minuti dopo anche sul sito del club. Una notizia nell’aria ormai da giorni, che trova oggi l’ufficialità. “Vincere” è stata un’altra parola chiave della conferenza stampa del dirigente svedese, con i rossoneri che si affidano all’allenatore portoghese ex Roma per riportare uno scudetto che manca dal 2022: si gioca a 7 il tricolore del Milan, per un derby in salsa milanese con l’Inter, campione d’Italia in carica e in pole per la doppietta a 1,65.



Un arrivo, quello di Fonseca, che delineerà anche le strategie di mercato del Milan: vista la partenza di Giroud, in pole c’è l’acquisto di Romelu Lukaku, ex Inter e Roma, e visto in rossonero a 3,50 volte la posta, in netto vantaggio sul bomber svedese dello Sporting Lisbona, Viktor Gyokeres, proposto a quota 12. Occhio anche alla pista Albert Gudmundsson, offerto a 6, in vantaggio su Domenico Berardi, visto a 7.