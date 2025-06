Cosa sono le scommesse Multigol? Significato, esempi e strategie

Una delle tipologie di scommesse sul calcio più apprezzate dagli utenti è il mercato Multigol. In questa guida, approfondiremo il funzionamento di questa scommessa, illustrando esempi pratici e analizzando le quote offerte dai principali operatori. Inoltre, esamineremo alcune strategie che possono aiutare a migliorare le probabilità di successo per chi sceglie questa opzione di gioco.

Che cosa sono le scommesse Multigol? Il significato delle quote

Le scommesse Multigol sono tra le più popolari nel mondo delle scommesse sportive, poiché si concentrano sul numero totale di gol segnati in una partita, offrendo la possibilità di puntare su specifici intervalli di gol. Gli scommettitori, ad esempio, possono scegliere opzioni come "1-3 gol" o "2-4 gol", il che significa che se il numero complessivo di gol rientra nell'intervallo selezionato, la scommessa risulterà vincente.

Questo tipo di scommessa è particolarmente apprezzato per la sua flessibilità e per l'approccio meno restrittivo rispetto ad altre giocate più rigide, come il "Risultato esatto" o il tradizionale "Under/Over". Una delle caratteristiche distintive delle scommesse Multigol è che non è necessario prevedere il numero esatto di gol, ma basta scommettere su una fascia di gol possibile, il che aumenta le probabilità di vincita. Per questo motivo, le scommesse Multigol sono spesso preferite da chi cerca un maggiore margine di successo pur mantenendo un buon livello di rendimento.



Quando una quota del Multigol è più alta, significa che un determinato intervallo di gol è considerato meno probabile e quindi la potenziale vincita per chi scommette su di essa sarà maggiore in caso di successo. Al contrario, quando una quota è bassa, indica che l'evento è visto come più probabile dal bookmaker, quindi la scommessa comporta un rischio minore, ma la vincita sarà di importo inferiore.

Siti che offrono le quote Multigol e le sue varianti

Prima di analizzare nel dettaglio le diverse tipologie di scommesse Multigol, presentiamo di seguito una tabella con i mercati offerti da quattro operatori principali. Questi bookmaker offrono diverse varianti della scommessa Multigol, ciascuna con caratteristiche specifiche e quote che variano a seconda dell'operatore.

Tipo Quota Multigol 1-3 ✅ ✅ ✅ ✅ Multigol 1-4 ✅ ✅ ✅ ✅ Multigol 2-4 ✅ ✅ ✅ ✅ Multigol 6-100 ✅ ❌ ❌ ✅ Multigol 1-6 ✅ ❌ ❌ ✅ Multigol Tempo X ✅ ✅ ✅ ✅ Multigol Combo 1T/2T ✅ ✅ ✅ ✅ Combo 1x2 + Multigol ✅ ✅ ✅ ✅ Marcatore + Multigol ❌ ❌ ❌ ❌ + Info VISITA VISITA VISITA VISITA

Nel confronto effettutato su quattro differenti operatori, è emerso che, tra cui la fascia che va da 6 a 100 reti realizzate in una partita. Lottomatica e Goldbet invece offrono tutte le varianti tradizionali delle scommesse Multigol ma non presentano la fascia 1-6 che è invece molto frequente tra i siti scommesse ADM.

Funzionamento delle scommesse Multigol: quote principali e sottotipologie

Il mercato Multigol si presenta in numerose varianti, offrendo agli utenti diverse possibilità di scelta in base alle proprie preferenze e alla previsione sul match. Ecco alcune delle principali opzioni:

▶ Multigol Match

Le scommesse Multigol permettono di puntare su un range di gol totali che verranno segnati durante una partita. Vediamo qualche esempio pratico per chiarire meglio:

Multigol 1-2 : La scommessa è vincente se la partita termina con un totale di gol compreso tra 1 e 2. Quindi, se il risultato finale è 1-0, 0-1 o 1-1, la scommessa viene pagata. Risultati come 2-1, 3-0 o superiori la rendono perdente.

: La scommessa è vincente se la partita termina con un totale di gol compreso tra 1 e 2. Quindi, se il risultato finale è 1-0, 0-1 o 1-1, la scommessa viene pagata. Risultati come 2-1, 3-0 o superiori la rendono perdente. Multigol 1-3 : Questa opzione copre un range di gol più ampio; vincente se il totale è tra 1 e 3. Pertanto, risultati come 2-1, 1-0, o 0-2 sono inclusi, mentre punteggi con quattro o più gol (es. 2-2, 3-2) la invalidano.

: Questa opzione copre un range di gol più ampio; vincente se il totale è tra 1 e 3. Pertanto, risultati come 2-1, 1-0, o 0-2 sono inclusi, mentre punteggi con quattro o più gol (es. 2-2, 3-2) la invalidano. Multigol 2-4: La scommessa risulta vincente se il totale dei gol è tra 2 e 4. Quindi punteggi come 2-2, 3-1, o 1-3 la coprirebbero, ma un risultato di 1-1 o 5-0 la renderebbe perdente.

▶ Multigol Casa/Ospite

Multigol Casa 1-2 : La scommessa è vincente se la squadra di casa segna almeno 1 e al massimo 2 gol. Quindi, se la squadra di casa termina con 1-0, 2-1, o anche 2-2, la scommessa è vincente. Risultati in cui la squadra di casa segna più di 2 gol, come 3-1 o 3-0, o nessun gol (es. 0-0 o 0-1) rendono la scommessa perdente.

: La scommessa è vincente se la squadra di casa segna almeno 1 e al massimo 2 gol. Quindi, se la squadra di casa termina con 1-0, 2-1, o anche 2-2, la scommessa è vincente. Risultati in cui la squadra di casa segna più di 2 gol, come 3-1 o 3-0, o nessun gol (es. 0-0 o 0-1) rendono la scommessa perdente. Multigol Casa 2-3: La scommessa risulta vincente se la squadra di casa segna tra 2 e 3 gol. Ad esempio, un 2-1 o 3-0 renderebbe la puntata vincente, ma un risultato con 4 gol segnati dalla squadra di casa (es. 4-2) la renderebbe perdente.

▶ Multigol Tempo X

Multigol Primo Tempo 1-2: La scommessa è vincente se durante il primo tempo vengono segnati tra 1 e 2 gol complessivi. Quindi, se alla fine del primo tempo il risultato è 1-0, 1-1 o 2-0, la scommessa viene pagata. Invece, se il primo tempo termina con un punteggio di 0-0 (nessun gol) o 2-1 (tre gol), la scommessa è perdente.

La scommessa è vincente se durante il primo tempo vengono segnati tra 1 e 2 gol complessivi. Quindi, se alla fine del primo tempo il risultato è 1-0, 1-1 o 2-0, la scommessa viene pagata. Invece, se il primo tempo termina con un punteggio di 0-0 (nessun gol) o 2-1 (tre gol), la scommessa è perdente. Multigol Secondo Tempo 2-3: La scommessa è vincente se nel secondo tempo vengono segnati tra 2 e 3 gol complessivi. Per esempio, se la seconda metà della partita termina con un punteggio parziale di 2-0, 1-1, 2-1 o 3-0, la scommessa è vincente. Tuttavia, se nel secondo tempo vengono segnati meno di 2 gol (come 0-0 o 1-0) o più di 3 gol (come 3-1 o 4-0), la scommessa è perdente.

▶ Combo Multigol 1° e 2° Tempo

Combo Multigol 1° Tempo 1-2 e 2° Tempo 2-3: La scommessa è vincente se nel primo tempo vengono segnati tra 1 e 2 gol e nel secondo tempo tra 2 e 3 gol.

La scommessa è vincente se nel primo tempo vengono segnati tra 1 e 2 gol e nel secondo tempo tra 2 e 3 gol. Combo Multigol 1° Tempo 0-1 e 2° Tempo 1-2: In questo caso, la scommessa è vincente se nel primo tempo vengono segnati al massimo 1 gol e nel secondo tempo vengono segnati tra 1 e 2 gol.

▶ Combo 1X2 + Multigol

Combo 1 + Multigol 2-4 : La scommessa è vincente se la squadra di casa vince la partita (1) e il totale dei gol segnati da entrambe le squadre è compreso tra 2 e 4.

: La scommessa è vincente se la squadra di casa vince la partita (1) e il totale dei gol segnati da entrambe le squadre è compreso tra 2 e 4. Combo X + Multigol 1-3: La scommessa è vincente se la partita termina in pareggio (X) e il totale dei gol segnati è compreso tra 1 e 3.

Le scommesse Multigol Casa e Multigol Ospite sono varianti delle scommesse Multigol, ma. Vediamo qualche esempio per chiarire come funzionano:La scommessa Multigol Tempo X si basa sul numero di gol segnati in uno specifico tempo di gioco, quindi il Primo Tempo o il Secondo Tempo. Questa scommessa permette di puntare su un intervallo di gol che verranno segnati in una sola metà della partita. Ecco due esempi sul mercato Multigol 1° o 2° Tempo:La scommessa Combo Multigol 1° e 2° Tempo combina l’intervallo di gol segnati nel primo tempo con quello del secondo, richiedendo che entrambe le condizioni vengano soddisfatte affinché la scommessa sia vincente. Ecco due esempi per chiarire:La scommessa Combo 1X2 + Multigol combina due elementi: il risultato finale della partita (1X2) e l’intervallo di gol totali. Per vincere la scommessa, entrambe le condizioni devono verificarsi contemporaneamente. Questa tipologia di scommessa offre più possibilità di personalizzare la previsione su una partita, abbinando sia l’esito (vittoria della squadra di casa, pareggio, o vittoria della squadra ospite) che un intervallo di gol specifico. Ecco due esempi su questa tipologia di scommessa:

Strategie vincenti per le scommesse Multigol

Per aumentare le probabilità di successo, è utile adottare alcune strategie quando si scommette sul Multigol, una tipologia di scommessa che consente di puntare sul numero totale di gol segnati in una partita entro un intervallo specifico. Di seguito alcune strategie chiave per prendere decisioni informate:

Analizzare i precedenti delle squadre: Esaminare il numero di gol realizzati nelle sfide precedenti tra le due squadre è essenziale per comprendere la loro tendenza offensiva o difensiva, fornendo così un'indicazione importante sul loro approccio al gioco nella prossima partita. Valutare i trend delle compagini: Analizzare le tendenze recenti delle squadre è un altro elemento cruciale. Ad esempio, una squadra reduce da una serie di vittorie potrebbe essere più incline a segnare, mentre una che attraversa un periodo negativo potrebbe concentrarsi maggiormente sulla difesa per superare la difficoltà. Inoltre, l'andamento nelle partite casalinghe o in trasferta può giocare un ruolo determinante, poiché molte squadre tendono a esprimersi in modo significativamente diverso a seconda che giochino tra le mura amiche o lontano da casa. Controllare infortuni e squalifiche: Verificare la disponibilità dei giocatori chiave è cruciale. Un attaccante o un centrocampista offensivo infortunato potrebbe ridurre il potenziale di gol, mentre l’assenza di un difensore importante potrebbe renderla più vulnerabile agli attacchi avversari. Condizioni atmosferiche e del campo: Anche il meteo può avere un impatto sulle probabilità di gol e quindi si potrebbe scegliere un opzione Multigol più "bassa" (es. Multigol 1-3 o 1-2).

Questi consigli sono pensati per aiutarti a fare scelte più consapevoli, ma non garantiscono alcuna vincita. È importante ricordare di seguire sempre le linee guida per il g ioco responsabile , al fine di mantenere un approccio sano e equilibrato al gioco.

FAQ sulle scommesse Multigol

Che cosa significa Multigol nelle scommesse?

La scommessa Multigol consiste nel puntare su un intervallo specifico di gol realizzati in una partita, con l’obiettivo di prevedere se il totale dei gol rientrerà in un determinato range (ad esempio, "2-4 gol").

Quali sono i fattori da considerare prima di scommettere su Multigol?

Prima di puntare su Multigol, è consigliabile valutare le prestazioni recenti delle squadre, eventuali infortuni o squalifiche, e analizzare se si prevede una partita con molte o poche reti.

Posso usare i bonus scommesse per puntare su Multigol?

Sì, molti operatori consentono di utilizzare i bonus scommesse per puntare sul mercato Multigol. È sempre utile leggere i termini e condizioni del bonus per verificarne l'applicabilità.

Cosa succede se la partita finisce 0-0 con la scommessa Multigol?

Se la partita termina 0-0 e l’intervallo di gol scelto non include lo zero, la scommessa risulterà perdente.