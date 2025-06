Napoli: con Raspadori è già addio a Gennaio? Il parere dei bookies nelle quote calciomercato

Raspadori via a gennaio? Il parere dei bookies nelle quote calciomercato Napoli

Il Napoli, in questo momento, è la squadra più forte del campionato insieme all’Inter. Non sono mancati, però, i colpi di scena legati al calciomercato. L’addio di Kvara è stato un fulmine a ciel sereno e il Napoli sta lavorando ad una possibile soluzione in entrata proprio per sostituire l’esterno georgiano.. Sembrava già scritta la sua partenza da Napoli, poi il gol a Venezia sembrava aver invertito la rotta. Il minutaggio, però, è rimasto poco e negli ultimi giorni di mercato potrebbe ancora muoversi qualcosa. In questo approfondimento analizzeremo ilGiacomo Raspadori non sta trovando spazio nel Napoli di Conte. Giocare una volta a settimana non aiuta di certo le seconde linee degli azzurri, perché si cerca di dare continuità ai migliori 11 visti fino ad ora. L’attaccante italiano farebbe comodo a diverse squadre e una sua partenza, a determinate condizioni, farebbe bene sia alla società partenopea sia al giocatore. I siti scommesse hanno quotato questa possibile partenza e troviamo la quota diPrima di visionare il nostro parere su questa ipotesi di trattativa, ecco due approfondimenti utili:

Il nostro parere sull'eventuale addio di Raspadori al Napoli

Raspadori ha dimostrato di avere grandi potenzialità, di cui molte ancora da esprimere. Sprazzi del suo talento si sono potuti vedere con la maglia del Sassuolo e della Nazionale. Per questo, vederlo in panchina dispiace, perchè il ragazzo è un professionista esemplare dentro e fuori dal campo e meriterebbe maggiori soddisfazioni dal punto di vista personale.Staremo a vedere cosa ci racconteranno gli ultimi giorni, caldissimi, di mercato.