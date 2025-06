Napoli, effetto Conte: i bookie credono al quarto scudetto, a bassa quota il ritorno in Champions League

Il secondo posto di Antoniocome peggior piazzamento in Serie A è un indizio chiaro: per lo scudetto bisogna fare i conti anche con il. Gli azzurri cancellano la pesante sconfitta di Verona e conquistano i primi tre punti in campionato con un netto 3-0 al Bologna e per gli esperti lo scudetto partenopeo è possibile, offerto a 5,80, terzo in lavagna dietro a Inter e Juventus, mentre su Sisal è pressoché certo il ritorno alla prossima Champions League, visto a 1,25.Nel prossimo turno, l’ultimo prima della sosta, Di Lorenzo e compagni saranno impegnati ancora al “Maradona” contro il Parma, una delle sorprese delle prime due giornate di campionato. A bassa quota il bis del Napoli, offerto a 1,48, quota che sale a 1,50, mentre oscilla tra 5,50 e 6,50 la seconda sconfitta in tre partite.