CALCIOMERCATO 10 giu 2024 , 22:35 Ultimi aggiornamenti: 10 giu 2024, 22:35

Napoli, Lukaku e non solo: i bookie portano Gudmundsson da Conte, in quota vicini anche Bellanova e Buongiorno

Antonio Conte è ufficialmente il nuovo tecnico del Napoli e non vede l’ora di plasmare la squadra a sua immagine e somiglianza. L’allenatore ex Juventus e Inter sta già lavorando in ottica futura chiedendo uno sforzo alla società nel calciomercato estivo: oltre il colpo Romelu Lukaku, fedelissimo dell’allenatore pugliese, visto a Napoli a 1,50 dagli esperti, quota che sale a 1,85 su Sisal, per l’attacco l’obiettivo è il fantasista del Genoa, Albert Gudmundsson, dato a 3. In difesa occhi puntati sul centrale del Torino e della Nazionale, Alessandro Buongiorno, proposto a 2,50, seguito in quota dal compagno di club, Raul Bellanova, offerto a 2,75. Per il centrocampo invece, prende quota la pista Kephren Thuram, centrocampista del Nizza, il cui trasferimento in Campania si gioca a 4,50 mentre sale a 6 Teun Koopmeiners, ormai in uscita dall’Atalanta.