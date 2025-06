CALCIOMERCATO 14 giu 2024 , 20:56 Ultimi aggiornamenti: 14 giu 2024, 20:56

Napoli, occhio ai big: per i bookie Osimhen vicino all’addio, in quota anche Kvara tra i partenti

La scelta di Antonio Conte come nuovo allenatore è un messaggio chiaro: il Napoli vuole cancellare il decimo posto dell’ultima stagione e tornare a lottare per lo scudetto. Tuttavia, il tecnico pugliese potrebbe dover fronteggiare subito diverse partenze pesanti. Oltre a capitan Di Lorenzo, ormai sempre più vicino alla cessione, sono tante le sirene sul duo delle meraviglie Kvicha Kvaratskhelia-Victor Osimhen. Secondo gli esperti si gioca a 3,50 la partenza del georgiano entro il prossimo 30 agosto, mentre è più spinosa la faccenda riguardante il bomber nigeriano: si profila una lotta a due tra PSG, in pole a quota 2 sull’Arsenal offerto a 3,50 volte la posta.