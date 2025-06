Napoli, scende ancora la quota per Lukaku: i bookie spingono anche per Hermoso e Bellanova

Romelue ilsempre più vicini. Il matrimonio è nell’aria e le quote diconfermano una trattativa in discesa. L'affare paga ora 1,40, valore sceso ulteriormente rispetto all’1,50 di due settimane fa.E se Conte non dovesse essere accontentato, non mancherebbero le alternative: sempre caldo il nome di Viktor, offerto a 5, mentre si sale a 7,50 per Mateo Retegui e Benjamin Sesko. In ottica difesa, invece, sembra in dirittura d’arrivo l’operazione Mario Hermoso, proposto in azzurro a 1,35, mentre l’acquisto di Raoul Bellanova si gioca a 2,75.