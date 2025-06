Napoli, un ex Juve per Conte: avanza nelle quote il colpo Kulusevski

Conte potrebbe riabbracciareal. L’ultima idea di mercato del club azzurro è l’esterno offensivo del, che potrebbe tornare in Serie A dopo le avventure ale alla Juventus. L’affare inizia a prendere forma anche nelle quote di, dove il trasferimento si gioca a 4, per salire a 4,50 su Snai. Kulusevski non è l’unico nome sondato dal ds Manna, alla ricerca di un giocatore tecnico, abile nel saltare l’uomo: Chiesa è sempre una pista calda, offerta a 1,75, mentre pagano 5 le ipotesi Gudmundsson e Berardi. Sul fronte centrocampista, Conte chiede un profilo di qualità e quantità: i bookie quotano Amrabat, in lavagna a 6, e Franck Kessie, proposto a 8. Nel mezzo, a 7, il sogno Koopmeiners.