Questo approfondimento sui nuovi siti scommesse AAMS (oggi ADM) presenta una selezione aggiornata dei top operatori emergenti attivi sul mercato italiano. Grazie a un’analisi approfondita, il nostro team ha individuato gli 8 bookmaker più promettenti, valutandoli in base a criteri quali innovazione, affidabilità e convenienza dei bonus. Tutte le piattaforme incluse offrono palinsesti ricchi e moderni, promozioni competitive e un’esperienza di gioco sicura e regolamentata. Le classifiche e i confronti sono costantemente aggiornati a Giugno, per garantirti una panoramica sempre attuale:

Nuovi siti scommesse AAMS (ADM): le nostre analisi

Gekobet - Miglior nuovo sito scommesse di Giugno

Netbet - Ampia varietà metodi di pagamento

Vincitu - Sicurezza e affidabilità del brand

Betsson - Assistenza clienti al pari dei top competitors

Starcasino - Palinsesto tennis senza rivali

Netwin - #1 per Sport Race

SignorBet - Ideale per welcome bonus e promo ricorrenti

Quigioco - Interessante per quote speciali sul calcio

▶ Gekobet - Miglior nuovo sito scommesse di Giugno

Il vasto palinsesto di eventi sportivi e la varietà dei metodi di pagamento disponibili .

. La promozione bonus ricarica scommesse , che rende questo bookie molto competitivo

, che rende questo bookie molto competitivo L'efficienza dell'assistenza clienti che, in pochissimi minuti, ha risposto alle nostre domande circa i termini e condizioni della promozione di benvenuto.

PRO Palinsesto competitivo

Uno tra i pochi siti con bonus poker

Assistenza clienti molto efficiente CONTRO Assenza servizio streaming

▶ Netbet - Sicurezza e varietà dei metodi di pagamento

l'interessante bonus multipla

sezione "aiuto" con centro assistenza molto efficiente

con centro assistenza molto efficiente calendario giornaliero sempre aggiornato con tutti gli eventi su cui poter scommettere

PRO Numero metodi di pagamento

Sicurezza transazioni

Bonus ricorrenti CONTRO Non fa parte dei siti scommesse con SPID

▶ Vincitu Scommesse - Ideale per betting exchange

un’ interfaccia molto intuitiva anche per i principianti

anche per i principianti un’ampia gamma di opzioni di gioco, con in particolare il betting exchange.

una tra le più complete e vaste sezioni di scommesse per l'ippica

PRO Top sicurezza e privacy

Top per betting exchange

Ampio palinsesto CONTRO Sezione Live migliorabile

▶ Betsson Sport - Assistenza clienti al pari dei top competitors

l'eccellente bonus cashback

la piattaforma, curata e intuitiva, offre un'esperienza di navigazione fluida sia su desktop che su dispositivi mobili.

anche per chi è alle prime armi nel mondo del betting, è facile orientarsi tra gli eventi e piazzare scommesse in pochi clic.

PRO Numerosi mercati su calcio e tennis

Bonus benvenuto competitivo

Quote maggiorate alte CONTRO Servizio Streaming

▶ Starcasino Scommesse - Quote competitive e ampio palinsesto sul tennis

la varietà di mercati offerti sul tennis sia pre-match (con Antepost disponibili) che live .

(con Antepost disponibili) . il deposito minimo di soli 10€ per iniziare a scommettere.

per iniziare a scommettere. la funzione Quick Bet, che risulta particolarmente efficiente per preparare la propria schedina e controllarla in tempo reale, una volta scommesso.

PRO Quote tennis varie

Welcome bonus

Palinsesto sport di nicchia CONTRO Assenza streaming match di tennis

▶ Netwin - Il migliore per sport races

l'offerta delle migliori Sport Race.

un palinsesto completo che copre una vasta gamma di sport (inclusi quelli motoristici)

una sezione live ben strutturata per le scommesse dal vivo

PRO Maggiorate ogni giorno

Sezione Live

Servizio clienti CONTRO Layout poco accattivante da mobile

▶ Signorbet - Ideale per welcome bonus e promo ricorrenti (Ancora poco conosciuto)

una piattaforma dal design elegante e intuitivo

un processo per piazzare scommesse rapido (richiede circa 60 secondi) , risultando semplice sia su desktop che su mobile

, risultando semplice sia su desktop che su mobile un interessante bonus di benvenuto e diverse promozioni ricorrenti legate al mondo dello sport, pensate per arricchire l’esperienza dei giocatori.

PRO Promozioni top

Elaborazione schedina rapida

Design elegante CONTRO Sezione Live da migliorare

▶ Quigioco - Buona offerta sportiva calcio

la competitività delle quote sulle statistiche individuali dei giocatori. Stiamo parlando di tiri, assist, goal, ammonizioni ed espulsioni, sottoposte a quotazioni molto elevate, difficili da trovare altrove nel panorama del betting italiano.

Stiamo parlando di tiri, assist, goal, ammonizioni ed espulsioni, sottoposte a quotazioni molto elevate, difficili da trovare altrove nel panorama del betting italiano. Quigioco vanta un valido servizio di streaming

un generoso welcome bonus e promozioni ricorrenti (spesso settimanali), come quote maggiorate e bonus sulle multiple.

PRO Palinsesto calcio

Streaming

Maggiorate CONTRO Design poco intuitivo

I nuovi siti scommesse si stanno rapidamente affermando nel panorama italiano, offrendo un’esperienza di gioco all’altezza dei bookmaker più affermati. Questi operatori emergenti si distinguono per un palinsesto sportivo ampio e quote competitive, la possibilità di puntare su eventi extra sportivi, bonus competitivi, metodi di pagamento moderni e sicuri, oltre a sezioni dedicate a scommesse live e multi-live. Da non trascurare anche l'efficienza del servizio clienti, sempre pronto a rispondere alle esigenze degli utenti.Di seguito troverete una panoramica delle principali caratteristiche che ci hanno portato a identificare questi operatori tra i migliori nuovi siti di scommesse di Giugno 2025.Gekobet sport è il miglior nuovo sito di scommesse di Giugno. Lo abbiamo premiato e mantenuto come tale anche questo mese per:Netbet rinnova frequentemente l'offerta sulle scommesse sportive. Il punto di forza di questo operatore risiede nella varietà di metodi di pagamento e nella sicurezza delle transazioni. Infatti, si possono utilizzare sia strumenti tradizionali, come carte di credito e bonifici, sia e-wallet per ricaricare il conto gioco e prelevare in modo rapido e sicuro. Ma ecco gli aspetti positivi che ci hanno particolarmente convinto:Tuttavia, a differenza dei siti scommesse con SPID , su Netbet non è possibile registrarsi con l'identità elettronica. L'introduzione di questa opzione, frequente nei nuovi siti scommesse, renderebbe il processo di registrazione ancora più semplice.Vincitu si può annoverare tra i nuovi siti di scommesse emergenti nel panorama italiano, ma nonostante il recente rilancio, è già considerato un brand affidabile e sicuro.. Il sito offre:Tutte queste caratteristiche lo rendono una scelta ideale sia per i nuovi utenti sia per gli scommettitori più esperti.Betsson sport è sicuramente tra i migliori nuovi siti scommesse del 2025. Lo abbiamo inserito nella nostra lista per:Betsson potrebbe migliorare la propria piattaforma grazie al servizio streaming dedicato ai campionati europei e ai principali tornei ATP e WTA.Nella nostra ricerca dei migliori nuovi operatori ci siamo imbattuti in. Ora i giocatori possono usufruire di un ampio palinsesto sportivo in cui piazzare delle puntate sia sulle maggiori discipline (calcio, tennis, basket e volley) che su altre più di nicchia (come freccette, tennistavolo e calcio a 5). In particolare, l'operatore è molto apprezzato per:Per migliorare ulteriormente la propria offerta, Starcasino dovrebbe introdurre un servizio streaming sui maggiori tornei tennistici.Tra i nuovi siti di scommesse, abbiamo scelto di inserire ancheQuesto operatore si distingue per:Ogni settimana, Netwin mette a disposizione decine di quote gonfiate su eventi di Serie A, Champions League e molti altri tornei. Tutte queste manifestazioni sono, a rotazione settimanale, oggetto della promozione Sport Race. Puntando su questi eventi, si possono vincere i diversi premi in palio. Tuttavia, anche per Netwin ci sarebbe margine di miglioramento nel layout della piattaforma, che al momento risulta poco accattivante.Un sito di scommesse emergente che merita attenzione è Signorbet, caratterizzato da:Quigioco mette a disposizione dei propri utenti una. Ciò che lo rende interessante è:L'unico aspetto che richiede miglioramenti è il design dell'interfaccia mobile, che appare ancora confusionario e poco intuitivo per l'utente.

Cronologia per data di lancio dei nuovi bookmakers

William Hill: Marzo 2025 (Rilancio, nuova piattaforma)

Sisal: 2022 (Rilancio)

Starcasino Bet: settembre 2022 (Rilancio)

Lottomatica: 2021 (Rilancio)

Quigioco: 2020 (Rilancio)

Goldbet: 2020 (Rilancio)

Snai: 2020 (Rilancio)

Starvegas: 2020 (Rilancio)

In che modo selezioniamo i nuovi siti scommesse

Di seguito vi mostriamo i nuovi siti di scommesse, con il loro anno di lancio, in ordine cronologico a partire dal 2022 fino al 2025.Oltre a questi siti scommesse nuovi, segnaliamo alcuni brand storici che, pur essendo presenti da molti anni nel mercato del betting italiano, hanno rilanciato le proprie piattaforme e le loro offerte per rimanere competitivi:

Per la selezione dei nuovi bookies in questa pagina, ci siamo concentrati su siti recenti o che hanno ampliato la loro offerta. Ad esempio, alcuni hanno aggiunto la sezione scommesse sportive a un casinò già esistente.

Inoltre, consideriamo "nuove" anche quelle piattaforme che, pur essendo già regolamentate da AAMS, hanno subito un rebranding o sono state rilanciate con inedite caratteristiche e funzionalità. Ogni sito recensito è stato scelto per l'affidabilità, l'innovazione e la qualità dell'offerta.

Per ulteriori informazioni sui nostri criteri di scelta dei nuovi siti scommesse, si può consultare la pagina con approfondimenti su come valutiamo i siti scommesse.

Come scegliere i nuovi bookmaker online? Ecco cosa cambia

I siti di scommesse online più tradizionali offrono le basi: una vasta gamma di eventi sportivi, quote competitive, metodi di pagamento sicuri e un'interfaccia utente funzionale.



Tuttavia, i bookmaker più moderni vanno oltre, introducendo nuove funzionalità che rendono l’esperienza di gioco più coinvolgente e personalizzata. Tra queste, possiamo trovare:

live streaming di eventi sportivi

scommesse in tempo reale

statistiche avanzate

interfacce e app più intuitive, ottimizzate per dispositivi mobili.

Inoltre,

Questi elementi non solo arricchiscono l’esperienza dell’utente, ma rappresentano il futuro del betting online, puntando su innovazione e tecnologia.



Vediamo ora insieme, nello specifico, tutti i fattori da considerare nella scelta dei nuovi siti scommesse.

1. Sport in live streaming

I nuovi operatori come Bettson Sport offrono il live streaming di eventi sportivi in tempo reale. Questi permettendo ai giocatori di seguire e scommettere mentre gli eventi si svolgono, migliorando l'esperienza complessiva di scommessa.

2. Palinsesto extra-sportivo

3. Bonus di benvenuto mix casino+scommesse

4. Nuovi metodi di pagamento e sistemi di sicurezza

5. Quote alte e maggiorate, payout più generosi

6. Funzione Betting Exchange

7. Grafica e navigabilità moderne e ottimizzate

8. Assistenza clienti computerizzata

Piattaforme come Netbet bet includono scommesse extrasport, permettendo agli utenti di puntare su eventi non sportivi e di intrattenimento, amplificando le possibilità di scommessa.Molti nuovi bookmaker offrono bonus combinati per casino e scommesse. Ad esempio, su piattaforme come StarCasinò, puoi ottenere un bonus sul casinò con le slot o su giochi come Aviator , insieme a un bonus sulle scommesse sportive, offrendoti un’esperienza completa su entrambi i fronti.Alcuni nuovi bookies poco conosciuti, come Signorbet, offrono metodi di pagamento avanzati, inclusi pagamenti con Face ID, 3D Secure e PIN personalizzati, garantendo transazioni sicure e rapide per gli utenti.I nuovi siti scommesse offrono quote alte e maggiorate su eventi specifici, con payout più generosi, attirando scommettitori grazie alla possibilità di guadagnare di più con le loro scommesse.Piattaforme come Vincitu permettono la funzione Betting Exchange, dove gli utenti possono scommettere contro altri scommettitori, scambiando quote in tempo reale e aggiungendo un altro livello di interazione nel betting.Con app scommesse come quella di Netwin sport, l'interfaccia è ottimizzata per dispositivi mobili, con una grafica moderna che rende la navigazione fluida, rapida e piacevole, migliorando l'esperienza complessiva.Operatori come Quigioco offrono assistenza clienti tramite bot e chat h24, garantendo risposte rapide e supporto in qualsiasi momento, anche nelle ore notturne.

Bonus benvenuto sui nuovi siti scommesse online

Eccoci quindi all’aspetto che più interessa gli scommettitori in cerca dei nuovi siti di scommesse online: il bonus benvenuto. Per accogliere i giocatori che per la prima volta aprono un conto gioco sul sito, gli operatori generalmente offrono un’iniziativa promozionale che mette a disposizione una prima somma o giocata. Si tratta in poche parole di un incentivo all’iscrizione.

Bonus senza deposito

Bonus sul primo deposito

Bonus cashback

, ognuna presenta caratteristiche e peculiarità differenti. Vediamoli nel dettaglio.Indubbiamente, il bonus senza deposito è spesso la ciliegina sulla torta dei nuovi siti scommesse. Come suggerisce il nome stesso, non è richiesto alcun versamento per aderire alla promozione; in genere, è sufficiente la registrazione. Questo tipo di bonus è particolarmente conveniente per chi desidera aprire un nuovo conto gioco, e i nuovi bookmaker ne sono ben consapevoli. Tuttavia, è importante sottolineare che le nuove piattaforme spesso offrono questa promozione con importi molto più alti. Allo stesso tempo, è comune che i requisiti di puntata siano più elevati rispetto alla media.Parliamo ora del bonus per eccellenza, quello che davvero non può mai mancare in nessuna piattaforma, sia che sia una delle più recenti o tra le più navigate: stiamo parlando del bonus scommesse sul deposito. Anche in questo caso, i nuovi siti scommesse online si distinguono per massimali più alti e/o percentuali nettamente più elevate. Partiamo citando che la media è una maggiorazione del 100%, ma i nuovi bookmakers possono arrivare fino al 200%. Come accade per tutte le promozioni, anche in questo caso sono previsti termini e condizioni che regolano l'iniziativa. Ad esempio, alcuni metodi di pagamento potrebbero non essere validi ai fini promozionali, o potrebbe essere previsto un limite minimo di ricarica.Sui nuovi siti scommesse AAMS è frequente trovare anche il bonus cashback . Come suggerisce il nome, è un semplice rimborso sulla prima giocata (o più giocate). Di solito, il rimborso si calcola sulle perdite nette. Tuttavia, ci sono operatori che offrono un bonus cashback su una schedina. Questo avviene indipendentemente dal fatto che la schedina sia vincente o perdente.

Metodi di pagamento sui nuovi bookmakers online

Casino Nuovo metodo di pagamento Caratteristiche Voucher William Hill Deposito in contanti presso punto vendita ePay

Prelievo con carta di credito o bonifico Sistema SafeCharge Depositi e prelievi sicuri con carte di credito Ricarica Snaipay Pagamento veloce tramite PIN FaceID Riconoscimento facciale tramite mobile 3D Secure Sistema di autenticazione e protezione antifrode

Un elemento che pesa nella decisione finale dei nuovi siti scommesse online sui quali iscriversi è indubbiamente rappresentato dai metodi di pagamento messi a disposizione. Si tratta di metodi all'avanguardia con standard di sicurezza davvero molto alti.Potrebbe sembrare un dettaglio, eppure disporre di una varietà di canali di deposito e prelievo è fondamentale per raggiungere un più ampio ventaglio di scommettitori.Generalmente i nuovi bookmaker garantiscono il deposito attraverso i sistemi più comuni: carte di credito o debito, bonifico bancario, ma anche e-wallet come Skrill PaySafeCard . Prima di iscriversi a un sito quindi, è consigliabile verificare la disponibilità dei metodi di pagamento per assicurarsi che soddisfino le proprie esigenze.Ma c'è altro. Nuovi siti scommesse significa anche nuovi metodi di pagamento, oltre a quelli tradizionali. Vediamoli insieme in questo schema:

L’assistenza clienti nei nuovi siti scommesse AAMS (ADM)

Step per contattare il servizio clienti dei nuovi siti scommesse

Visita il sito ufficiale e individua la sezione "Assistenza" o "Contatti": Vai al sito scommesse che vuoi contattare. La sezione dedicata al supporto clienti è solitamente nella parte inferiore della home page o nel menu principale. Di solito si trova sotto la voce: "Aiuto", "Supporto" o "Contatti". Controlla le FAQ: Prima di contattare direttamente il supporto, verifica se nella sezione delle Domande Frequenti (FAQ) trovi già una risposta alla tua richiesta. Questo può risparmiarti tempo. Scegli tra i canali di contatto disponibili: I siti di scommesse generalmente offrono vari modi per contattare il servizio clienti:

Live Chat: Molti siti hanno la funzione chat dal vivo che permette di parlare con un operatore in tempo reale. È spesso il modo più rapido per ottenere assistenza.

Molti siti hanno la funzione chat dal vivo che permette di parlare con un operatore in tempo reale. È spesso il modo più rapido per ottenere assistenza. Email: Alcuni siti potrebbero avere email separate per domande tecniche, per problemi di pagamento, o per questioni relative al gioco responsabile.

Alcuni siti potrebbero avere email separate per domande tecniche, per problemi di pagamento, o per questioni relative al gioco responsabile. Telefono: Questo metodo può essere meno comune sui siti più nuovi, ma è comunque disponibile in alcuni casi.

Questo metodo può essere meno comune sui siti più nuovi, ma è comunque disponibile in alcuni casi. Modulo di contatto: Metodo in cui viene richiesto di fornire informazioni come nome utente e ID account, descrizione chiara del problema, eventuali documenti o screenshot pertinenti.

Metodo in cui viene richiesto di fornire informazioni come nome utente e ID account, descrizione chiara del problema, eventuali documenti o screenshot pertinenti. Social Media: Alcuni nuovi siti scommesse sono attivi sui social media e possono rispondere alle tue domande tramite messaggi diretti sulle piattaforme

Pro e Contro dei nuovi siti scommesse

PRO Innovazioni tecnologiche

Navigazione migliorata

Palinsesti con quote speciali

Design ottimizzato

Payout elevato

Bonus aggiornato di frequente CONTRO Poche recensioni degli utenti

Portfolio possibilmente meno ricco

Requisiti bonus spesso elevati

Può capitare che durante l'esperienza di gioco si abbia bisogno di aiuto per acclarare un semplice dubbio o per un problema tecnico. Motivo per cui l’In questo contesto, i nuovi bookmakers potrebbero risultare leggermente carenti rispetto alle piattaforme con anni di esperienza. Spesso, le nuove piattaforme offrono solo un servizio di live chat con orari ridotti. Al contrario, le piattaforme più consolidate solitamente forniscono supporto clienti attraverso la chat live, l'email, il numero di telefono o un modulo online. Indipendentemente dalla "freschezza" della piattaforma, è innegabile che alcuni operatori siano più preparati di altri, garantendo un vasto ventaglio di canali di contatto con orari di assistenza più estesi.Dei nuovi bookmakers inseriti nella lista, possiamo ribadire che l'assistenza clienti è stata eccellente e ha risposto alle nostre domande in pochissimi minuti. In modo particolareSul sito si trovano tutti gli step con screenshot per contattare il supporto clienti che è attivo ogni giorno dalle 8:00 alle 24:00.Ecco una guida per contattare il servizio clienti dei nuovi siti scommesse:Per accedere ad alcune opzioni di supporto, come la chat dal vivo,Una volta inviato il tuo messaggio o avviata la chat, riceverai una risposta in base al canale che hai scelto. Se il problema non viene risolto subito, potresti essere chiesto di seguire un processo di verifica o inviare ulteriori informazioni.Per aiutarti nella scelta tra i nuovi siti scommesse e quelli più noti e affermati è importante avere ben chiari i pro e i contro di ognuna delle 2 soluzioni. Vediamo nel dettaglio questi elementi di valutazione.Questi aspetti li rendono attraenti per chi cerca novità e promozioni diverse dai bookmaker tradizionali. Tuttavia, ci sono alcuni svantaggi: le piattaforme possono non essere completamente ottimizzate, i requisiti dei bonus offerti talvolta possono essere elevati e la mancanza di recensioni da parte degli utenti rende più difficile valutare l'affidabilità e la qualità del servizio. Inoltre, dalle prove effettuate sono pochi gli operatori emergenti che mettono a disposizione dei propri utenti un servizio streaming al pari dei top competitors.

Altri nuovi bookmakers poco conosciuti con licenza ADM

Nella nostra analisi, abbiamo considerato anche alcuni bookmakers che, pur essendo attivi sul mercato delle scommesse online, sono ancora poco conosciuti dal grande pubblico. Questi siti, spesso di recente lancio, stanno cercando di conquistare una fetta di mercato grazie a offerte innovative, bonus allettanti e funzionalità uniche.

Questi nuovi siti scommesse emergenti, pur non avendo ancora molta notorietà, stanno attirando l'attenzione per l'impegno a garantire un'esperienza di gioco sicura ma variegata.



Di seguito, una panoramica di alcuni di questi nuovi bookmaker:

Nel nostro aggiornamento di Giugno dedicato ai nuovi siti di scommesse online con licenza ADM, abbiamo individuato due piattaforme particolarmente interessanti: Goldrake e BulliBet., accompagnata da un’ampia selezione di quote maggiorate sul calcio, ideale per gli appassionati del pallone., spesso trascurati dai competitor più noti. Oltre a queste, stanno guadagnando rapidamente consensi anche realtà come, apprezzate per la velocità e l’efficienza delle piattaforme, nonché per l’introduzione della registrazione rapida tramite SPID, che semplifica notevolmente l’accesso ai servizi.

Le nostre conclusioni sui siti scommesse nuovi ADM

In conclusione, l'analisi dell'utilizzo dei nuovi siti di scommesse ha rivelato che. Tuttavia, è fondamentale prestare attenzione nella scelta della piattaforma. Si consiglia di iscriversi esclusivamente a siti autorizzati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) per garantire la massima sicurezza e protezione degli utenti. Scegliere un operatore ADM significa avere la certezza di operare in un ambiente regolamentato e affidabile, riducendo i rischi legati al gioco online.

Domande Frequenti sui nuovi siti scommesse

I nuovi siti scommesse sono sicuri?

Nei nuovi siti scommesse 2025 c’è il bonus di benvenuto?

Conviene giocare con i nuovi bookmakers?

Confronto tra bookmakers tradizionali e nuovi operatori: dove è meglio iscriversi?

Quali sono i nuovi siti scommesse meno conosciuti?

Certamente, quelli presenti su questo sito sono in possesso della licenza ADM ex AAMS, sono affidabili e sicuri.Sì, molti siti nuovi per le scommesse sportive offrono ai nuovi registrati degli interessanti welcome bonus.Non esiste una risposta univoca a questa domanda. Certamente se si possiede già un conto gioco su altri operatori 'tradizionali', iscriversi a queste nuova piattaforme dà la possibilità di usufruire di interessanti bonus benvenuto e speciali promozioni.Quando si confrontano i bookmaker tradizionali con i nuovi operatori, è fondamentale considerare che ciò che conta di più è che l'operatore abbia una regolare licenza ADM. La scelta dipende dalle esigenze personali: i bookmaker tradizionali offrono una lunga storia e affidabilità, mentre i nuovi operatori potrebbero presentare offerte più innovative e promozioni vantaggiose. Analizza attentamente le opzioni e scegli in base a ciò che ritieni più importante per il tuo stile di gioco.In questo approfondimento abbiamo evidenziato alcuni tra i nuovi siti di scommesse meno conosciuti, come Goldrake, Playmatika e BulliBet, lanciati nel 2023. Di recente, però, stanno emergendo altre piattaforme ancora poco note al grande pubblico, tra cui BetX e Sportbet. Questi nuovi operatori si stanno distinguendo per l’offerta di piattaforme complete, bonus esclusivi e modalità di registrazione innovative.