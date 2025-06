Il bonus Netwin per le scommesse sportive si rinnova. A partire da oggi, 26 Settembre, i nuovi requisiti per il bonus sul primo deposito Netwin saranno ancora più vantaggiosi per tutti i nuovi utenti. In seguito, ecco elencate tutte le novità della nuova offera promozionale:

100% di Real Bonus sul primo deposito fino a 50€

Deposito minimo: 20€

Requisiti di scommessa: 3x

La quota totale deve essere superiore o uguale a 3.00

Confronto del bonus Netwin con altre promo sport

Quali sono le novità del nuovo bonus Netwin Sport50

Netwin propone un bonus del 100% fino a 50€ sul primo deposito, con un requisito di scommessa 3x e una quota minima di 3.00. SNAI offre un bonus simile ma con condizioni più flessibili, mentre Bet365 si distingue con un bonus fino a 100€, seppur con requisiti di scommessa leggermente più restrittivi.. Qui di seguito trovi la nostra tabella per un confronto rapido tra i 3 bonus scommesse preferiti dalla redazione.

Rispetto ai bonus Netwin precedenti, la promozione Sport50 offre condizioni più favorevoli, soprattutto per quanto riguarda i requisiti di turnover (x3) che è uno dei migliori del panorama del betting italiano. Inoltre, l'introduzione del tetto massimo di 100€ per singola scommessa rende il bonus conforme alle nuove normative ADM.

Cosa resta stabile rispetto al bonus Netwin precedente

Resta invariato il bonus Freeplay100, ovvero il bonus Netwin senza deposito. Si tratta di un’offerta che assegna automaticamente un fun bonus di 100€ spendibile esclusivamente sui giochi di slot selezionati dai fornitori come Hacksaw, Endorphina, e altri. Un aspetto importante da considerare è il requisito di scommessa, fissato a 50x, il che significa che i giocatori dovranno giocare l'intero bonus cinquanta volte prima di poter accedere a eventuali vincite. Inoltre, i giocatori devono utilizzare il fun bonus entro 3 giorni dall'assegnazione, altrimenti il bonus senza deposito verrà annullato. Una volta completato il requisito di scommessa, il giocatore riceve un real bonus di 20€, con un requisito di scommessa di 1x.