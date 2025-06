Olanda e Austria si affronteranno martedì 25 giugno alle ore 18 (italiane) nella splendida cornice dell’Olympiastadion di Berlino in quella che è la partita che chiuderà il gruppo D. Partita dal risultato finale tutt’altro che scontato, anche perché chi perde rischia anche l’eliminazione. Ecco cosa dicono i bookmakers per Olanda-Austria:

Dopo aver ‘fermato’ sullo 0-0 la Francia, l’Olanda guida momentaneamente il girone per via della miglior differenza reti. Una sconfitta, però, potrebbe significare una ‘retrocessione’ al terzo posto. L’Austria ha dimostrato di avere le carte in regola per passare il turno, con una convincente vittoria ai danni della Polonia (eliminata).

Nonostante le assenze pesanti, l’Olanda è favorita per la vittoria. Ha sfiorato la vittoria contro la Francia (con Mbappé a mezzo servizio), centrando un pareggio su cui in molti non avrebbero scommesso alla vigilia. Tuttavia l’Austria di Ralf Ragnick, vera e propria eminenza grigia del football nella terra di Mozart, ha archiviato una sola sconfitta (contro la Francia, per via di un autogoal, all’esordio di Euro 2024) nelle ultime nove partite.

I tre goal segnati alla Polonia sono un campanello d’allarme per Ronald Koeman che dovrà affidarsi alla sua cerniera difensiva guidata da Van Dijk per non subire. Nonostante i migliori siti di scommesse diano gli Orange come favoriti sarà probabilmente una gara dai mille volti e imprevedibile. Il nostro pronostico Olanda-Austria tende al pari. Ancor più nitidamente, ‘vediamo’ entrambe le squadre andare a segno. Quest’ultimo esito è quotato 1.70 su William Hill, 1.65 su LeoVegas e 1.61 su bet365.

*Le quote indicate possono subire variazioni.

Il pronostico Olanda - Austria con risultato esatto è di 1-1 e, dando uno sguardo alle lavagne dei bookies, pagherebbe anche discretamente. Fino ad ora, l’Olanda ha segnato soltanto una rete all’esordio contro la Polonia mentre l’Austria - contro il medesimo avversario - ha fatto meglio bucando per ben tre volte la porta dello ‘juventino’ Szczesny. Una delle marcature è arrivata su rigore, trasformato da Marko Arnautovic.

La solidità difensiva dimostrata dagli olandesi - sin qui due clean sheet - è il contraltare perfetto all’attacco prolifico e agli ottimi inserimenti di Sabtizer e compagni. Vale, dunque, la pena restare su pronostici europei non troppo azzardati. Per completezza, diciamo anche che una vittoria di misura dell’Olanda pagherebbe 10.11 su Betway mentre l’1-0 finale a favore dell’Austria è quotato 13.13 dallo stesso operatore. Snai paga, invece, 22 volte la posta iniziale un secco 2-0 da parte dell’Austria. Difficile, certo, ma non impossibile.

Olanda Austria Pronostico Under 2.5

Scommettere sul pronostico Under 2.5 per Olanda Austria sarebbe un buon compromesso. Ci aspetta una gara in cui entrambe le squadre attaccheranno, ma parallelamente proveranno a tenere molto la palla per addormentare la partita dopo aver capitalizzato eventuali occasioni da gol. Vale,dunque, la pena dare un’occhiata alle migliori quote europei per l’Under 2.5: su bet365 è quotato a 2.00 ed è la quotazione più alta per questa speciale tipologia di esito.



GoldBet, Better e BetFlag quotano invece l’Under 2.5 in Olanda-Austria a 1.93. Segue a ruota Snai, che quota l’Under 2.5 a 1.92. Scendendo dal podio, troviamo l’Under 2.5 quotato a 1.91 su William Hill e a 1.90 su LeoVegas e PlanetWin. Poco più giù troviamo Sisal, che quota l’Under 2.5 in Olanda - Austria a 1.87. Andando a considerare la media goal di entrambe le squadre (Olanda 1, Francia 1.5) nei primi due match di Euro 24, le probabilità di vincita sono alte.

Olanda Austria Pronostico Primo Marcator

Il primo marcatore di Olanda-Austria potrebbe essere Marcel Sabitzer. Il capitano dell’Austria, quotato a 11.00 su bet365 e a 9.00 su William Hill è stato una autentica spina nel fianco per le difese di Francia e Polonia durante le prime due uscite dell’Austria a Euro 2024.



Probabilmente Sabitzer, che in Germania è di casa, sente che il suo feeling con il goal sta progressivamente crescendo e dopo le numerose occasioni da goal che ha contribuito a creare potrebbe essere arrivato il suo turno. Sul fronte olandese, attenzione alla coppia d’attacco che verosimilmente Koeman schiererà dall’inizio: Gakpo-Depay. L’attaccante del Liverpool cerca il suo primo goal agli Europei.



bet365 lo quota primo marcatore in Olanda-Austria a 7.00. William Hill, invece, pagherebbe Depay primo marcatore sei volte la posta iniziale. Con buona pace di Joshua Zirkzee: chiamato in extremis a raggiungere la spedizione olandese, fino ad adesso non ha avuto molto minutaggio. Zirkzee primo marcatore è quotato a 8.00 su bet365 e a 7.50 su Willam Hill.