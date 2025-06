Olanda e Inghilterra si affronteranno nella seconda semifinale di Euro 2024 al Westfalenstadion di Dortmund mercoledì 10 luglio alle 21.00. Chi vince affronterà in finale la vincente di Spagna-Francia. Ma come finirà Olanda-Inghilterra? Scopri le quote, le statistiche, le curiosità e tutto ciò che c'è da sapere su questa attesissima partita!

Dopo aver battuto agilmente la Romania e in rimonta la sorprendente Turchia di Montella, l’Olanda di Koeman affronta l’Inghilterra che è arrivata in semifinale battendo agli ottavi la Slovacchia ai supplementari e ai quarti la Svizzera ai rigori. I percorsi delle due squadre sono caratterizzati da un rendimento differente. E ora? Che gara possiamo aspettarci?

Il nostro pronostico Olanda-Inghilterra

L’Inghilterra ha, sulla carta, qualche chance in più di arrivare alla finale di Euro 2024. La formazione guidata da Southgate, superato anche il ‘taboo’ dei rigori grazie dopo aver superato così la Svizzera, parte favorita nelle quote sui siti scommesse Europei. Manel nostro pronostico di Olanda-Inghilterra sono gli Orange a spuntarla.

La formazione guidata da Ronald Koeman ha disputato fin qui un percorso più solido, eccezion fatta per il ‘passo falso’ contro l’Austria (partita in cui ha perso 3-2 non senza creare scompiglio nell’area di rigore avversaria). Gli Oranje hanno bloccato la Francia e hanno poi battuto Romania e Turchia, due tra le squadre migliori della competizione.

Certo, quella contro gli ottomani non è stata una passeggiata ma l’Olanda ha saputo rimontare una gara quasi compromessa al minuto 70’ e poi spingere fino a trovare (e difendere) il goal decisivo. Ecco come i bookies quotano l'Olanda vincente nella semifinale contro gli inglesi.

*Le quote indicate possono subire variazioni.

Pronostico Olanda Inghilterra con Risultato esatto

Per il pronostico con risultato esatto di Olanda - Inghilterra l’1-0 a favore degli olandesi - che raggiungerebbero la finale con un goal di scarto - paga 8.21 su BetWay, 8.00 su Sisal, Snai e bet365, 7.75 su Better, NetBet e GoldBet, 7.50 sulla lavagna di LeoVegas.

Fin qui, l’Olanda ha una media di 1,8 goal nelle cinque partite disputate. Ne ha vinte 3, ne ha perso 1 e ne ha pareggiato 1. L’1-0 dell’Inghilterra, favorita nelle migliori quote Europei dei bookmakers italiani ADM, paga 7.06 su BetWay e 7.00 sulle lavagne Snai, Sisal, bet365.

Gli inglesi hanno una media di 1 goal a partita ma anche una media di 0,6 goal subiti a partita. Non escludiamo, dunque, un risultato esatto in cui entrambe le squadre andranno a segno. L’1-1 paga 6.02 su BetWay e 6.00 su bet365. Sulla lavagna di NetBet è suggerito a 5.70 mentre per LeoVegas questo risultato esatto è quotato a 5.30.

Risultato Esatto Betway Snai bet365 1-0 8.21 8.00 8.00

*Le quote indicate possono subire variazioni.

Olanda-Inghilterra pronostico entrambe le squadre a segno

Il pronostico Olanda-Inghilterra con entrambe le squadre a segno può essere un suggerimento vincente. Finora, come accennato, l’Inghilterra ha una media goal di 0,6 goal a partita.

Ne ha subiti in tutto 3 riuscendo a portare a casa 2 clean sheet. L’Olanda, che di goal ne ha segnati 9, ha una media di un goal subito a partita nonostante abbia archiviato due clean sheets. Questo perché l’estremo difensore olandese, ​​Bart Verbruggen, ha subito 5 goal.

Non è da escludere dunque che entrambe le squadre possano segnare, anche per via dell’ottimo stato di forma degli avanti di Olanda e Inghilterra. Ora che anche Saka si è sbloccato, questo pronostico è da considerare.

Il pronostico Entrambe le squadre a segno ‘SI’ è pagato a 2.00 su bet365 e a 1.98 su LeoVegas. Nei pronostici europei dei due bookies, la possibilità che ciò non accada è pagata a 1.73 (bet365) e 1.72 (LeoVegas).

Olanda - Inghilterra Pronostico Primo Marcatore

Bukayo Saka primo marcatore contro l’Olanda nella semifinale? Bet365 pagherebbe 11.00 volte la posta. Se la squadra di Southgate è riuscita ad acciuffare un posto tra le prime quattro lo deve anche all’attaccante dell’Arsenal che ha finalmente trovato la via del goal contro la Svizzera piazzando il punteggio sull’1-1 grazie a un diagonale che si è andato a infilare alla destra di Sommer.

Bello come un bonus senza deposito e, a dir poco, importante per lui e i suoi compagni. Non escludiamo che possa ripetersi, provando ad aggirare le marcature dei colossi centrali olandesi che potrebbero impedire a Kane (primo marcatore a 5.50) vita facile.

Sul fronte olandese, l’arma in più è ancora Cody Gakpo. Il forte attaccante del Liverpool è al momento il capocannoniere degli Europei, con 3 goal (e un assist) segnati nei 456 minuti giocati nelle precedenti 5 gare. Gakpo primo marcatore in Olanda-Inghilterra è pagato 9.00 volte la posta su bet365.

Olanda-Inghilterra Statistiche partite precedenti

L’ultima volta che Olanda e Inghilterra si sono sfidate in un europeo risale al 1996. Era la fase a gironi, era il 18 giugno, e in campo c’era con il numero sei quel Gareth Southgate che ora guida proprio gli inglesi e va a caccia del primo trionfo di questo ambitissimo trofeo.

Nel 1996 finì per 4–1 in favore degli inglesi, che surclassarono l’Olanda di Seedorf, Bergkamp e Crujiff jr., per effetto delle doppiette di Sheringam e Shearer. Di Kluivert il goal della bandiera olandese. Da allora, oltre ad essere passata molta acqua sotto i ponti, le due squadre si sono sfidate più volte.

E si sono anche già sfidate in una semifinale, di Nations League. Successe nel 2019, il sei giugno, allo stadio Dom Alfonso Henriques di Guimarães in Portogallo. Quella volta, a spuntarla e ad arrivare in finale, fu l’Olanda che vinse 3-1 ai supplementari con goal di de Light, Promes e autorete di Walker.

Olanda - Inghilterra Probabili Formazioni

Olanda-Inghilterra sarà dunque una semifinale - rivincita tra Koeman e Southgate che il 10 luglio si giocheranno un posto nella finalissima del 14. Il CT. inglese deve ancora fare a meno di Guehi in difesa, con Konsa confermato in coppia con Stones e Walker e Trippier ai lati.

A centrocampo, Declan Rice dovrebbe equilibrare e fare da interditore in uno schieramento che prevede molti giocatori offensivi. Tra loro, si va verso la conferma per Bellingham e Saka con Foden ad agire accanto a Kane unica punta. Koeman dovrebbe rispondere con gli stessi uomini che hanno battuto in rimonta la Turchia di Montella. Spazio dunque ad Aké sull'out di sinistra.

Formerà una catena con Xavi Simons. In attacco, come sempre, dentro Depay e Gakpo. Intoccabili.

Inghilterra (3-4-2-1): Pickford; Walker, Stones, Konsa; Trippier, Mainoo, Rice, Saka; Bellingham, Foden; Kane. Allenatore: Southgate.

Pickford; Walker, Stones, Konsa; Trippier, Mainoo, Rice, Saka; Bellingham, Foden; Kane. Allenatore: Southgate. Olanda (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Djik, Aké; Reijnders, Schouten, Xavi Simons; Bergwijn, Depay, Gakpo. Allenatore: Koeman.

Dove vedere Olanda - Inghilterra in TV o Streaming

Chi non sarà al Signal Iduna Park, potrà vedere Olanda-Inghilterra su Rai 1 (canale 1 o - per chi usa il decoder Sky - 101) in diretta televisiva gratuita o in streaming gratuito sulla piattaforma RaiPlay.

Nell’attesa di scoprire chi saranno telecronista e commentatore tecnico, il palinsesto Rai offrirà come sempre una copertura dell’evento già dal prepartita per poi analizzare le due semifinali e la finalissima nel post-gara all’interno del programma ‘Notti Europee’ in compagnia di Marco Mazzocchi e dei suoi ospiti.

In alternativa, chi è abbonato a Sky potrà vedere Olanda-Inghilterra in diretta televisiva sui canali 201, 202, 213 e 251 della piattaforma nonché in streaming su SkyGo. Prevista, anche in questo caso, un’ampia copertura dell’evento che partirà delle prime ore della giornata con la rubrica Guten Morgen Euro 2024 e si protrarrà fino a tarda notte con interviste, approfondimenti e notizie esclusive.

Infine, Olanda-Inghilterra sarà disponibile in streaming sull’App NowTV per gli abbonati che hanno sottoscritto il pacchetto “Sport”.

Dove scommettere il pronostico Olanda-Inghilterra?

Puoi scommettere il pronostico Olanda-Inghilterra su tutte le piattaforme online di betting che operano in Italia e che sono certificate ADM. Parliamo di piattaforme che dispongono di una regolare licenza per operare nel nostro Paese.

Tra queste menzioniamo Betsson, LeoVegas, Sisal, Snai, NetWin, NetBet, bet365, GoldBet, BetWay, Better. Veri e propri sinonimi di affidabilità e qualità quando si parla di scommesse e bonus benvenuto in Italia.

Durante questa competizione, i siti online di scommesse e casinò si sono sbizzarriti nell’offrire le migliori quote e un ventaglio sempre più ampio di esiti con i quali comporre le proprie schedine sia prima della partita sia durante la partita stessa. Vale la pena scommettere dunque anche nella sezione live delle piattaforme.

Una volta aperto un conto gioco, sarà possibile farlo da tutti i device: laptop, smartphone, tablet. Siamo alle battute finali di un torneo che ha regalato molte emozioni e aggiungere un pizzico di pepe per divertirsi ulteriormente durante una partita così importante ci sta!

I nostri consigli Scommesse Olanda-Inghilterra

Per i nostri consigli scommesse Olanda-Inghilterra, ti consigliamo di monitorare l’andamento delle squadre e di come sono arrivate a questa importantissima semifinale.

L’Inghilterra è una nazionale ‘ossessionata’ da quella vittoria che si configura nelle strade al grido di “It’s Coming Home”: un coro che tre anni fa non portò fortuna, ma che è tornato ad alzarsi invadendo gli stadi tedeschi. Aver superato vincendo una lotteria dei rigori aiuta psicologicamente Saka e i suoi compagni.

L’Olanda ha agito sotto traccia, come un sottomarino che ha seguito una traiettoria precisa nonostante non fosse mai stata inserita nelle prime quattro squadre di un torneo che per ora segue in gran parte un ‘copione’ quando si parla di favorite. Il nostro consiglio è di non dare per scontata la vittoria dell'Inghilterra che - forse - sentirà proprio la pressione di vincere che arriva dalla madrepatria.

Questo può essere l’anno dell’Olanda. Arriverà in finale, a dispetto dei pronostici?

Domande Frequenti su Olanda-Inghilterra

1. Quanti goal ha segnato Kane con l’Inghilterra?

Kane ha segnato 65 reti in 96 presenze con l’Inghilterra.

2. Quanti goal ha segnato Gakpo con la maglia dell’Olanda?

Gakpo ha segnato 12 reti in 29 presenze con l’Olanda.

3. Quanti goal ha segnato Depay con la maglia dell’Olanda?

Depay ha segnato 46 reti in 97 presenze con la maglia dell’Olanda?