Olanda-Turchia: pronostico, quote, dove scommettere e promozioni

Olanda-Turchia si giocherà sabato 6 luglio alle ore 21.00 (italiane) nella splendida cornice dell’Olympiastadion di Berlino. Le due squadre non possono più nascondersi, perché in palio c’è un posto per le semifinali e in tasca ci sono già i meriti per essere arrivate fin qui. Ecco le quote principali del match:





Vincenzo Montella è l’unico italiano rimasto agli Europei, alla guida di quella che è una delle sorprese della competizione: la Turchia dei baby Guler e Yildiz che sfiderà l’Olanda di Ronald Koeman: una nazionale poco menzionata quando si parla delle pretendenti al titolo ma che, malgrado i numerosi forfait, è arrivata a giocarsi un posto tra le prime quattro.

Il nostro pronostico Olanda-Turchia

Sulla carta, l’Olanda è la favorita per l’accesso alle semifinali di Euro 2024 ai danni della Turchia. Ma gli uomini di Vincenzo Montella hanno dimostrato di avere cuore e carattere. La vittoria con l’Austria, ottenuta grazie a una doppietta di un monumentale Demiral e al salvataggio last minute di Gunok su Baumgartner, ha proiettato ulteriormente gli ottomani tra le grandi di questa competizione.

I siti scommesse europei, tuttavia, vedono l’Olanda in netto vantaggio nei pronostici. Gli uomini in maglia arancione, però, soffrono le squadre ben organizzate: prova ne è la sconfitta per 3-2 rimediata nell’ultima gara della fase a gironi contro l’Austria.

Ecco, quella con la Turchia potrebbe essere una gara simile in cui Koeman dovrà fare affidamento su tutta l’esperienza di Van Dijk e compagni (più senior rispetto alla Turchia) per vincere. In avanti, inoltre, Gakpo e Depay hanno dimostrato di essere una delle migliori coppie goal e la doppietta di Malen alla Romania spaventa la Turchia.

*Le quote indicate possono subire variazioni.

Pronostico Olanda - Turchia: Esito 1 tempo/finale

Il pronostico Olanda-Turchia Esito 1 tempo/finale potrebbe rappresentare una buona soluzione per questo match dai contorni equilibrati. Difficilmente, malgrado stia partendo da ‘sfavorita’ nelle migliori quote europei, la Turchia non venderà cara la pelle.

L'X al primo tempo e vincente Turchia al secondo, paga 12.50 su NetBet, 12.17 su BetWay e 12.00 su Sisal e bet365. Sarebbe una vittoria storica per i ragazzi di Vincenzo Montella, che con un Hakan Calhanoglu in più nel motore potrebbero arginare le offensive di Rejinders e compagni.

L'esito 1 tempo X/ Finale 1, che significherebbe passaggio del turno per gli Oranje, è quotata 4.60 su LeoVegas, 4.50 su GoldBet, bet365 e Better. Un finale che non sarebbe ‘a sorpresa’, a giudicare anche dall’equilibrio delle quote. E, a proposito, di equilibrio non è da sottovalutare l’ipotesi che si vada ai supplementari.

Per entrambe le squadre sarebbe la prima volta in questo torneo. L' esito 1 tempo/finale con X/X paga discretamente bene: 6.50 su bet365, GoldBet, Better, 6.10 su LeoVegas, 5.90 su NetBet, 5.76 su BetWay e 5.50 su Sisal.

Esito 1 tempo / finale NetBet Betway bet365 X/Turchia 12.50 12.17 12.00

Pronostico Olanda-Turchia under/over

Il pronostico under/over per Olanda-Turchia è altrettanto di interesse per gli scommettitori. Olanda e Turchia fin qui hanno segnato sette reti a testa, vantando una media di 1.75 goal a partita dopo le prime quattro gare disputate.

La Turchia ha subito più goal rispetto all’Olanda, ma tutto lascia presupporre che puntare su un Over 2.5 potrebbe essere una buona idea: l’Over 2.5 paga 1.80 su bet365 e Sisal, 1.75 su LeoVegas, Better, Snai e GoldBet. La facilità con cui entrambi gli attacchi arrivano a segnare, forse, potrebbe spingerci anche a scommettere su un Over 3.5.

In questo caso, bet365 pagherebbe 3.00 volte la posta iniziale mentre lo stesso esito è quotato a 2.90 su LeoVegas e Sisal. Un ipotetico under 1.5 è ben quotato su LeoVegas a 4.10, a 4.00 su bet365, a 3.90 su GoldBet e Better, a 3.75 su Snai e a 3.60 su Sisal. Non male, vero?!

Olanda -Turchia Pronostico Primo Marcatore

Per il pronostico primo marcatore di Olanda-Turchia, attenzione agli avanti olandesi. Cody Gakpo è in un ottimo stato di forma: 3 goal in 345 minuti giocati nelle 4 precedenti partite. È quotato primo marcatore a 6.00 su bet365 e a 2.75 su Betsson.

Il suo partner d’attacco Memphis Depay è quotato a 5.50 su bet365 e a 2.60 su Betsson. Malen, con la doppietta ai danni della Romania, si è fatto perdonare dall’autogoal contro l’Austria. Su bet365 è quotato a 7.00 come primo marcatore, mentre Betsson pagherebbe 3.25 volte la puntata iniziale.

Gli altri pronostici europei vedono Hakan Calhanoglu quotato a 6.00 su Betsson come primo marcatore: il regista dell’Inter torna dopo la squalifica e potrebbe essere decisivo dall’inizio anche in caso di rigore per la Turchia. Yildiz viene pagato a 13.00 su bet365 e a 6.00 su Betsson come primo marcatore. Potrebbe essere la sua partita? In Turchia, ma anche alla Juve, ci sperano.

Olanda-Turchia Statistiche partite precedenti

Olanda e Turchia si sono incontrate complessivamente dodici volte finora. Dieci di queste dodici gare erano partite ufficiali. Il bilancio totale dei precedenti vede statisticamente l'Olanda avanti: gli arancioni hanno ottenuto in sei occasioni la vittoria finale.

Tre sono le vittorie della Turchia e tre sono anche gli incontri finiti con il segno 'X'. Per quanto riguarda gli ultimi due confronti, occorre risalire al periodo delle qualificazioni mondali in Qatar. Abbiamo assistito a due partite ricche di reti. All'andata vinse la Turchia in casa per 4-2 con una straordinaria tripletta di Burak Yilmaz e un goal di Hakan Calhanoglu.

Entrambi saranno della partita il 6 luglio. Nella gara di ritorno fu invece l'Olanda ad avere la meglio e lo fece prevalendo nettamente e portando a casa un rotondo 6-1. Difficile ipotizzare che rivedremo lo stesso punteggio tennistico sul tabellone dello stadio a Berlino, ma ci aspetta sicuramente una partita ricca di emozioni.

Olanda-Turchia Probabili Formazioni

Buone notizie per il CT della Turchia Vincenzo Montella che, dopo aver battuto l'Austria per 2-1 con un Demiral in versione bomber extralusso, potrà contare nuovamente su Hakan Calhanoglu. Il centrocampista dell'Inter, ex Milan, è di ritorno dopo aver scontato un turno di squalifica che gli ha impedito di giocare gli ottavi.

In questo europeo si è già sbloccato. Nell'undici iniziale dell'allenatore di Pomigliano d'Arco dovrebbe esserci nuovamente spazio per i baby Guler e Yildiz con Ylmaz come punta centrale del 3-4-3. Kocku, uscito affaticato dalla sfida con l'Austria, dovrebbe partie dalla panchina.

Koeman si affida ai 'propulsori' Malen e Simons alle spalle di Depay e Gakpo per ripetere una prestazione degna del 3-0 con cui ha fatto fuori la Romania.

Olanda (4-2-3-1): Verbruggen; Dumfries, de Vrij, van Dijk, Aké; Schouten, Reijnders; Malen, Simons, Gakpo; Depay. Allenatore: Ronald Koeman.

Verbruggen; Dumfries, de Vrij, van Dijk, Aké; Schouten, Reijnders; Malen, Simons, Gakpo; Depay. Allenatore: Ronald Koeman. Turchia (3-4-3): Gunok; Ayhan, Demiral, Bardakci; Muldur, Ozcan, Calhanoglu, Kadioglu; Yilmaz, Guler, Yildiz. Allenatore: Vincenzo Montella.

Dove vedere Olanda-Turchia in TV o Streaming

Olanda-Turchia, gara valevole per un posto in semifinale, si giocherà sabato 6 luglio a Berlino e sarà visibile in chiaro su Rai 1 e in streaming gratuito su RaiPlay. Spazio ai collegamenti pre e post partita dagli studi di Roma, prima e dopo aver dato la linea alla squadra che presenzierà all’Olympiastadion per raccontare questo importantissimo match.

Non mancheranno dunque analisi tattiche, commenti, ultime dalla gara, dichiarazioni post-partita di allenatori e protagonisti. Come tutte le altre partite, Olanda-Turchia sarà poi in diretta pay su Sky Sport al canale 201 della lineup sport e in streaming su SkyGo.

Il servizio è riservato agli abbonati al pacchetto sport della piattaforma che, in occasione di questi Europei, stanno fruendo di una copertura massiva dell’evento che parte dal mattino e si protrae fino a notte tra approfondimenti e visione dei match.

Infine, Olanda-Turchia sarà disponibile anche su NowTv, a disposizione degli utenti abbonati che hanno sottoscritto la loro iscrizione al pacchetto ‘Sport’ dell’App.

Dove scommettere il pronostico Olanda-Turchia?

Per scommettere il pronostico di Olanda - Turchia è sufficiente disporre di un conto gioco su uno dei numerosi siti scommesse legali, sicuri, trasparenti e certificati ADM presenti nel nostro Paese. Tra questi, vale la pena menzionare alcuni dei leader del settore come ad esempio Snai, Sisal, GoldBet, Better, NetWin, NetBet, LeoVegas, Betsson, BetWay, bet365.

Ma sono naturalmente molti altre le piattaforme online di scommesse operanti sul territorio italiano. Vale la pena consultarle per approfondire le promozioni offerte, le quote presenti nei loro palinsesti, le tipologie di schedina compilabili e usufruire di offerte di benvenuto considerate senza dubbio tra i migliori bonus scommesse disponibili per i nuovi registrati.

In occasione dei quarti di finale, in programma il 5 e il 6 luglio del 2024, ci aspettano quattro gare tutte da vivere e sulle piattaforme online di betting ci sono moltissimi mercati a disposizione per un'offerta che - sito dopo sito - è sempre più completa e competitiva.

I nostri consigli Scommesse Olanda-Turchia

Per i nostri consigli sulle scommesse Olanda-Turchia, ti raccomandiamo in primo luogo di divertirti ma di farlo responsabilmente e senza esagerare. Questo rappresenta il miglior modo per goderti questa e le altre partite in programma, provando a fare il tuo pronostico e aggiungendo un pizzico di pepe al match. Un match che si preannuncia ricco di emozioni e - perché no? - di possibili colpi di scena.

L'Olanda di Ronnie Koeman, stella del calcio europeo anni '90, è passata leggermente sotto traccia senza mai essere dichiarata tra una delle favorite in un torneo in cui - Germania e Spagna a parte - pretendenti al titolo come Francia e Inghilterra stanno facendo molta fatica per imporsi.

L'Olanda, orfana di giocatori quali Koopmeiners, può giocarsi le sue chances per arrivare fino in fondo. Un altro dei nostri consigli sulle scommesse è quello di non sottovalutare la Turchia, ambiziosa e volenterosa di continuare a fare la storia.

Domande Frequenti su Olanda-Turchia

1. Qual è il miglior piazzamento della Turchia agli Europei?

Le semifinali, raggiunte a Euro 2008.

2. Qual è il miglior piazzamento dell’Olanda agli Europei?

L’Olanda ha vinto il campionato Europeo nel 1988.

3. Quanti goal ha segnato Calhanoglu con la maglia della Turchia?

19 reti su 81 presenze con la Nazionale maggiore della Turchia.