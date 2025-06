CALCIOMERCATO 30 lug 2024 , 19:40 Ultimi aggiornamenti: 26 giu 2025, 13:10

Olimpiadi, a Lione l'Argentina rischia l'eliminazione contro l'Ucraina: segno «2» a 1,55

Alle Olimpiadi scende in campo l’Argentina del calcio che recentemente ha vinto tutto quello che c’era da vincere, per ultima la seconda Copa America consecutiva. In Francia, dopo aver perso la gara di esordio contro il Marocco, è reduce dal successo a Lione contro l’Iraq: nel recupero del primo tempo Aymen Hussein era riuscito a riportare in parità le sorti della gara e fatto suonare un campanello d’allarme sul rischio di qualificazione; ci hanno pensato Luciano Gondou e Ignacio Fernandez nella ripresa ad allontanare gli spettri di una clamorosa eliminazione dopo appena due partite olimpiche.



Oggi al Groupama Stadium di Lione la selezione Albiceleste Under 23 (nel torneo maschile le nazionali potranno proporre anche tre fuori quota) è chiamata a disputare l’incontro decisivo contro quell’Ucraina che, dopo la sconfitta per 2 a 1 con l’Iraq, ha avuto la meglio del Marocco sconfitto per 2 a 1 grazie alla rete decisiva siglata al 98° da Krasnopir giusto nell’ultima azione d’attacco della partita. Con tre punti all’attivo, gli stessi di Ucraina, Marocco e Iraq, gli Albicelesti si giocano nel pomeriggio alle 17 l’accesso ai quarti di finale di un girone finora equilibratissimo.



Il selezionatore dell’Ucraina Ruslan Rotan dovrebbe schierare tra in porta Fesyun alle spalle dei due centrali Tolovjerov e Batagov con i due esterni Krupskyi e Martynyuk. In cabina di regia Kryskiv affiancato da Bragaru e Mykhaylenko con gli esterni Rubchynskyi e Khlan a supporto dell’unica punta Sikan.



Il tecnico argentino Javier Mascherano, di contro, riproporrà tra i pali Gerónimo Rulli, portiere del Villarreal, con un reparto arretrato che potrà contare sull’esperienza di Nicolás Otamendi del Benfica, un fuoriquota, affiancato da Di Cesare, e con i terzini Garcia e Soler. Centrocampo affollato con Thiago Almada, oggi in forza all’Atalanta United, Fernandez, Hezze e Medina che agiranno alle spalle del tandem d’attacco Beltran e Alvarez. Argentina ancora una volta favorita dagli analisti che bancano sulla lavagna il 2 a 1,55, con l’X a 4,15 e con l’1 a 5,50. Albicelesti favoriti anche al termine del primo tempo con il 2 a 2,05, distante dall’X che moltiplica per 2,40 e con l’1 sempre a 5,25. A 4,95, infine, è offerto l’1 del secondo tempo, a 2,75 l’X e a 1,83 il 2.