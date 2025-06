Siti per le scommesse Olimpiadi 2024

L’Olimpiade rappresenta una delle manifestazioni sportive più attese dagli appassionati del mondo del betting. In questa pagina troverete tutto sullecon le quote di tutti i principali sport come calcio, basket e pallavolo.

In occasione delle Olimpiadi di Parigi 2024, diversi operatori offrono una vasta gamma di quote dedicate ai Giochi. Di seguito, è possibile trovare la toplist con i 13 migliori siti scommesse che consentono di piazzare scommesse sulle Olimpiadi.

A tenere sempre banco tra chi segue le Olimpiadi è il cosiddetto Medagliere, ovvero la. Per stabilire l’ordine del Medagliere delle Olimpiadi si tengono in considerazione anzitutto le medaglie d’oro, seguite da quelle d’argento e, in ultimo, dalle medaglie di bronzo. Considerando l'attuale superiorità degli USA nella classifica generale, i bookies hanno lanciato le quote sulla Nazione che conquisterà il maggior numero di ori. Nella tabella in basso, possiamo vedere le

Storicamente, gli Stati Uniti hanno spesso primeggiato nel Medagliere delle Olimpiadi. Anche in questa edizione, la nazione americana è considerata la principale favorita per il primato finale, al punto che alcuni bookmaker hanno sospeso le scommesse sul Medagliere delle Olimpiadi 2024. L'unica nazione che potrebbe mettere in difficoltà gli USA nella "caccia all'oro" è la Cina.

Su cosa scommettere alle Olimpiadi 2024

Altri sport per le scommesse Olimpiadi di Parigi 2024

Molti appassionati si chiedono su quali eventi sportivi è possibile piazzare le proprie. Nei paragrafi che seguono approfondiremo le quote Olimpiadi di diversi sport, come calcio, basket e tennis, ma anche ciclismo, atletica e nuoto. Per piazzare le proprie giocate, il nostro consiglio è di sfruttare i vari bonus scommesse presenti.Ai Giochi Olimpici di Tokyo fu il Brasile ad aggiudicarsi la medaglia d’oro nel calcio. I verdeoro sconfissero in finale la Spagna, mentre la medaglia di bronzo andò al Messico. La. In basso, le quote vincente Olimpiadi calcio di Bet365 sulle due finaliste:Secondo i bookmaker, ci sono pochi dubbi su chi conquisterà l'oro nel torneo di basket alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo aver rimontato e superato la Serbia, gli Stati Uniti si preparano ad affrontare la finale contro la Francia, con i pronostici nettamente a loro favore. Di seguito, le attuali, offerte da Lottomatica:Un altro evento atteso delle Olimpiadi è lo sprint maschile di ciclismo che vede Harrie Lavreysen come favorito assoluto, seguito da Richardson e Carlin. Ma vediamo le quote di tutti i principali candidati alla vittoria presenti su Goldbet Una delle gare di atletica più attese è quella della.I favoriti numero uno alla vittoria sono gli USA, seguiti da Gran Bretagna e dalla nostra Italia. Appare complicata l'impresa per tutte le altre Nazioni, così come testimoniato dalle quote di Sisal Come indicato dalledei principali bookmaker, l'. Di seguito le quote vincente Olimpiadi di pallavolo donne fornite da Better Lottomatica Gli sport su cui piazzare le proprie scommesse alle Olimpiadi non sono certo finiti. Oltre a quelli già visti, infatti, è possibile fare pronostici su altri sport di squadra comeo su sport individuali come la. Il nostro consiglio è quello di conoscere e padroneggiare la disciplina su cui si intende scommettere, così da evitare pronostici avventati.Come abbiamo già visto,. Il mercato più gettonato è sicuramente quello legato agli antepost, ovvero legato alla vittoria finale di un atleta o di una nazione in uno sport. In ogni caso, non vanno trascurati i mercati testa a testa. In sport come il tennis, è possibile trovare diverse opportunità soprattutto sul mercato “Testa a testa”, che potrebbe presentare quote più alte del previsto per alcuni match. Si ricorda che è possibile effettuare delle giocate sulle Olimpiadi comodamente dallo smartphone grazie alle numerose app di scommesse disponibili.Le Olimpiadi hanno origini nell'antica Grecia, risalenti al 776 a.C., quando si tennero i primi Giochi Olimpici a Olimpia. Questi giochi erano dedicati a Zeus e si svolgevano ogni quattro anni, includendo eventi come la corsa, il lancio del disco, il pugilato e il pentathlon. I Giochi antichi cessarono nel IV secolo d.C. a causa dell'influenza romana e delle decisioni dell'imperatore Teodosio I.Le Olimpiadi moderne furono ripristinate nel 1896 ad Atene, grazie agli sforzi di Pierre de Coubertin, con l'intento di promuovere la pace e l'amicizia internazionale attraverso lo sport. Da allora, i Giochi Olimpici si sono evoluti in un evento globale che coinvolge migliaia di atleti da tutto il mondo.Una delle novità principali di queste Olimpiadi di Parigi che sta facendo molto discutere riguarda il nuoto in acque aperte. Differentemente dagli altri Giochi Olimpici, infatti, ad ospitare i nuotatori sarà – per la prima volta nella storia – un fiume, ovvero la Senna. Le polemiche su questa decisione dell’organizzazione ha suscitato polemiche, poiché le acque del fiume sono più sporche rispetto a quelle del mare, come segnalato da moltissimi atleti e addetti ai lavori.Riguardo alle notizie più recenti, l’Italia ha ottenuto una storica medaglia d'oro (la decima della manifestazione) con Tita e Banti nella specialità Nacra 17 della vela.Sono diverse le opzioni per. Per coloro i quali non sono dotati di alcun abbonamento, è possibile seguire la diretta tv in chiaro dei Giochi Olimpici sulla Rai. In particolare, sono due i canali dedicati alla rassegna olimpica, ovvero(visibile al canale 58). Riguardo alloPer seguire tutti gli eventi con diversi canali a disposizione bisogna avere un abbonamento a qualche pacchetto che includa anche, la tv di Discovery che per questi Giochi Olimpici mette a disposizione dei propri abbonati diversi canali per quelle che sono le principali discipline, con un particolare focus sugli eventi che coinvolgono gli atleti italiani.Tra i migliori siti per scommettere sulle Olimpiadi di Parigi, segnaliamo Goldbet, Better e Sisal. In particolare, su quest’ultimo operatore c’è un’ampia sezione dedicata ai Giochi.La maggior parte dei bookmaker, tra cui quelli citati nella risposta precedente, consente di scommettere su più sport in multipla all’interno di una singola giocata.Gli Stati Uniti sono leader incontrastati con ben 2.847 medaglie conquistate dalla prima edizione dei Giochi ad oggi. In questa particolare classifica l’Italia occupa il sesto posto alle spalle della Francia. Sono 716 le medaglie conquistate dagli azzurri sino ad oggi.Come da tradizione, gli Stati Uniti sono la nazione maggiormente accreditata per la vittoria finale nel medagliere. Da tenere d’occhio anche la Cina, che può vantare atleti molto competitivi in moltissime discipline, tra cui quelle meno seguite (come, ad esempio, il ping pong).Alcuni operatori offrono nel proprio pacchetto di benvenuto dei bonus senza deposito che possono essere utilizzati anche per effettuare delle scommesse sulle Olimpiadi. Un esempio è Sisal che mette a disposizione dei propri utenti un credito aggiuntivo gratuito di 5€ da poter utilizzare su qualsiasi sport.