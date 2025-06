Pallone d'Oro: i bookie scommettono sulla sfida Vinicius-Rodri, ma nelle quote spunta l'interista Lautaro

Campioni d'Europa, uno con il club e l'altro con la nazionale.sono i principali candidati per la conquista del Pallone d'Oro. Il brasiliano – per lui la Champions League con il Real Madrid – è offerto a 1,40 su Sisal e 1,50 su, mentre il centrocampista del Manchester City – fresco campione d'Europa con la Spagna – vede il ìl trionfo a 3. Il gradino più basso del podio se lo dividono Jude Bellingham, altro asso del Real Madrid, e l'interista Lautaro Martinez, che dopo lo scudetto e la Copa America di pochi mesi fa ha scalato le classifiche di gradimento e punta almeno al podio: per entrambi un'affermazione al Pallone d'Oro paga 15 volte la posta. Si gioca invece a 25 la nona volta di Lionel Messi, stessa quota del nuovo fenomeno spagnolo Lamine Yamal, considerato suo erede nel Barcellona. Più indietro, a 33, Kylian Mbappe che paga l'Europeo sottotono con la sua Francia. Lontanissimi tutti gli altri giocatori della Serie A, primo fra i quali Alvaro Morata, capitano della Spagna campione d'Europa, offerto a 100.