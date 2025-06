Parte la nuova Champions, i bookie puntano su Real e City: per l'Italia Inter in pole nelle quote, poi Juventus e Milan

Nuovo format, vecchie abitudini. I bookmaker puntano suanche nella Champions League al via in questa stagione, dopo il sorteggio degli accoppiamenti per la prima fase. Gli inglesi di Pep Guardiola, che affronteranno Inter e Juventus, comandano nelle quote a 3,35, mentre la formazione di Ancelotti – pronto a ritrovare il Milan - insegue a 4 su. Lontane tutte le inseguitrici, con l'Arsenal a 10 davanti al duo Bayern Monaco-Liverpool, per cui il titolo paga 12 volte la posta. E l'Italia? I bookmaker puntano sull'Inter come squadra più attrezzata tra quelle della Serie A: per i nerazzurri la quarta Champions si gioca a 15. Più lontane la Juventus di Thiago Motta, a 29, e il Milan di Paulo F