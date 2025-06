In questo approfondimento analizzeremo nel dettaglio i siti scommesse che accettano PayPal. Questo metodo di pagamento figura nel portafoglio elettronico di grandi (e piccole) piattaforme, perché semplice da usare, veloce e sicuro. Per creare questa guida abbiamo depositato e prelevato utilizzando questa modalità di pagamento nei nostri conti gioco. Il nostro riscontro è positivo: i tempi dell'operazione sono rapidi. In più, trattandosi di un metodo sicuro e trasparente, possiamo dormire sonni tranquilli per quanto riguarda la protezione dei dati e privacy dell'account.



Abbiamo scelto 11 dei migliori siti scommesse PayPal e – no – non solo perché sono tra quelli più conosciuti. Ci hanno colpito di più per delle ragioni precise. Per stilare la nostra Top Ten, abbiamo infatti tenuto conto anche di altri parametri quali l’attenzione nei confronti dell’e-wallet sul sito dell’operatore, la possibilità di avere un Bonus Benvenuto Paypal, di poter prelevare il Welcome Bonus usando questo metodo di pagamento, o ancora la possibilità di fare scommesse online con PayPal.

Siti scommesse Paypal online: analisi e confronto

Per elencare i principali siti scommesse che accettano Paypal, abbiamo analizzato i metodi di pagamento dei maggiori operatori in Italia. Non tutti i bookmaker online offrono l'e-wallet tra i canali di deposito e prelievo. È cruciale per ogni scommettitore conoscere gli strumenti di versamento e prelievo prima della registrazione. Scoprendo se Paypal è disponibile e i limiti di ciascuna transazione, si può fare una scelta più consapevole. Abbiamo fornito un’analisi dei migliori siti scommesse Paypal, evidenziando i limiti di deposito e prelievo e spiegando i passaggi per caricare il conto.

▶ Snai: fino a 500€ di deposito per le scommesse online PayPal

Tra i migliori siti scommesse PayPal troviamo anche SNAI. Un operatore leader in Italia, che da più di dieci anni è sul podio per quanto riguarda casino e scommesse online. Uno di quelli che varrebbe la pena scegliere solo per via del bonus senza deposito alla registrazione (che ammonta a 1000€). Le tue transazioni, dunque, saranno trasparenti e sicure. Ma c’è un “ma”. A differenza di altri siti per le scommesse PayPal, il tuo limite massimo di deposito sarà di 500€: sarà dunque un limite di deposito più basso rispetto a quello previsto da altre piattaforme. Inoltre, come indicato nella recensione Snai, non sono presenti informazioni dettagliate circa le cifre minime e massime di prelievo. Per conoscerle, ci siamo rivolti ad un operatore e dopo un discreto tempo di attesa abbiamo scoperto le modalità precise per depositare o prelevare tramite PayPal. Abbiamo inoltre appreso, contrariamente a quanto si legge su altri siti, che Snai non applica alcuna commissione per chi desidera prelevare tramite PayPal.

▶ Sisal: un bookmaker leggendario, con pagamenti sicuri

Sisal è una vera e propria istituzione tra i bookmakers PayPal per la sua storia e per la capacità di innovare con prodotti moderni (leggi: Tipster). Inoltre è stato uno dei primi siti di scommesse con Spid. Ma c’è di più: c’è un aspetto che colpisce chi sceglie PayPal come metodo di pagamento. Accedendo all’area riservata, nella sezione prelievi, puoi controllare se lo stato del tuo accredito è pagato. Devi sapere che, infatti, il pagamento è immediato con Sisal ma l’operatore – per evitare frodi o operazioni illecite – si riserva di effettuare dei controlli a campione: in quest’ultimo e specifico caso, il pagamento verrà processato entro 12 ore. Nella nostra recensione Sisal l'abbiamo indicato come un sito per le scommesse con PayPal dinamico, rapido, sicuro. Un po’ come quel portiere che, quando manca un minuto nella tua partita di calcetto e stai vincendo, para il tiro dell’attaccante che si era lanciato a rete scartandoci. E, dopo aver parato, aggiunge: “Non preoccuparti, ho fatto buona guardia io”.

▶ Lottomatica, il sito di scommesse PayPal su cui puntare sugli Antepost

Tra i siti scommesse PayPal, Lottomatica si distingue per la sua funzionalità one click che ti consente di ricaricare il conto con una sola azione e automatizzare tutte le operazioni future. Inoltre, se sei alla ricerca di siti scommesse con un ampio spazio dedicato agli Antepost, Lottomatica è sicuramente uno dei migliori operatori in circolazione vista la completezza della sua lavagna quote. Il deposito minimo per effettuare le tue scommesse con PayPal è di 10€ e il prelievo massimo è di 5.000€. L’accredito avverrà entro 24 ore. Celere, vero? Un po’ come quel giocatore che vorremmo corresse sulla fascia, crossasse in mezzo e… facesse segnare di testa l’attaccante su cui abbiamo puntato!

▶ Leovegas: un’esperienza di scommesse sicura e veloce con PayPal

Leovegas è una piattaforma di scommesse che mette a disposizione dei suoi utenti una vasta gamma di opzioni di pagamento, tra cui PayPal. Questo bookmaker è noto per la sua interfaccia user-friendly e le sue promozioni vantaggiose. Il deposito minimo con PayPal su Leovegas è di 10€, e le transazioni sono generalmente elaborate in modo molto rapido, garantendo che i fondi siano disponibili nel tuo conto quasi immediatamente. È una scelta eccellente per chi cerca un'esperienza di scommesse senza intoppi e sicura.

▶ Netbet: bonus di benvenuto e pagamenti rapidi con PayPal

Netbet è una delle piattaforme di scommesse che accetta PayPal come metodo di pagamento, rendendo le transazioni finanziarie semplici e veloci. Con un deposito minimo di 10€, Netbet permette ai suoi utenti di iniziare a scommettere senza troppe complicazioni. Il sito offre anche un interessante bonus di benvenuto per i nuovi iscritti, oltre a una vasta gamma di eventi sportivi su cui scommettere. La velocità e la sicurezza delle transazioni con PayPal fanno di Netbet una scelta popolare tra gli scommettitori online.

▶ Betsson PayPal: un’esperienza di scommesse di alta qualità

Betsson è rinomato per la sua offerta di scommesse sportive e per la qualità del servizio clienti. Accettando PayPal come metodo di pagamento, Betsson assicura che le transazioni siano sicure e rapide. Con un deposito minimo di 10€, è facile iniziare a scommettere su una vasta gamma di eventi sportivi. I prelievi tramite PayPal sono altrettanto rapidi, con un tempo di elaborazione di sole 24 ore. Betsson offre anche un interessante bonus di benvenuto e promozioni ricorrenti per mantenere l’interesse degli utenti.

▶ Goldbet: un bonus fino a 2550€ con PayPal

Un altro dei siti scommesse PayPal che abbiamo analizzato è Goldbet. In questa piattaforma, depositando minimo 20€ e convalidando il proprio conto, è possibile ricevere fino a 1500€ di benvenuto da giocare nella sezione Sport e non solo. PayPal è tra i metodi di pagamento accettati per riscattare il proprio bonus scommesse e consente agli utenti di effettuare ricariche e prelievi in maniera rapida e intuitiva.

▶ Betway: un’esperienza di scommesse PayPal di prima classe

Betway è una delle piattaforme di scommesse più popolari e accetta PayPal come metodo di pagamento, rendendo le transazioni semplici e sicure. Con un deposito minimo di 10€, Betway permette ai suoi utenti di iniziare a scommettere con facilità. Il sito offre anche un interessante bonus di benvenuto e ha una vasta gamma di eventi sportivi su cui scommettere. Le transazioni con PayPal su Betway sono rapide e senza intoppi, rendendolo una scelta eccellente per gli scommettitori.

▶ Netwin: un’opzione solida per le scommesse PayPal

Netwin offre una buona esperienza di scommesse con PayPal, permettendo depositi e prelievi rapidi e sicuri. Il deposito minimo con PayPal su Netwin è di 10€ e il sito è noto per le sue quote competitive e la vasta gamma di eventi sportivi coperti. Netwin si distingue anche per il suo servizio clienti efficiente e le promozioni ricorrenti che tengono alto l'interesse degli utenti. Per chi cerca un sito affidabile e veloce, Netwin è sicuramente un’opzione da prendere in considerazione.

▶ Bet365: ricariche e prelievi PayPal fino a 8.000€

Proseguendo nella nostra analisi dei siti scommesse PayPal, abbiamo testato Bet365 leader su scala mondiale in materia di scommesse sportive. Basta aprire il sito per accorgersi della cura dei dettagli, favorita da una navigabilità ottimale e da quote competitive su tutti gli sport e a copertura di tutti gli eventi. Una garanzia per chi decide di cimentarsi nei pronostici sulla Serie A, aprendo un conto e – successivamente – scegliendo di associare al bookmaker PayPal come metodo di pagamento elettronico. Abbiamo provato anche noi, naturalmente, visto il periodo ricco di appuntamenti da non perdere. E abbiamo solo buone notizie. Se scegli PayPal puoi ricaricare e prelevare fino a 8.000€: una cifra molto alta, oltremodo se comparata al limite fissato dagli altri operatori italiani.

L’accredito è, in entrambi i casi, immediato. Ottimo, no? Per quanto riguarda le cifre minime, abbiamo invece notato che:

Il versamento minimo con PayPal su Bet365 è di 30€

Il prelievo minimo su PayPal da Bet365 è di 15€

▶ Eurobet: prelievi immediati fino a 5.000€ con PayPal

▶ Planetwin365: fino a 10.000€ di deposito e prelievo con PayPal

Eurobet è un sito scommesse Paypal tra i metodi per effettuare sia i depositi sia i prelievi, permettendo di sbloccare il bonus utilizzando questo pagamento. Fare un versamento tramite un account Paypal su Eurobet è semplicissimo: in soli 3 click si accede al conto gioco alla sezione “Ricarica”, si sceglie l’importo e Paypal per scommettere. Il servizio Assistenza Clienti di Eurobet è molto efficiente e funziona tramite chat dalle ore 9:00 alle 21:45. Il deposito minimo su Eurobet utilizzando Paypal è di 10€, non si paga nessuna commissione e l’accredito è immediato.

Anche Planetwin365 rientra nel novero degli operatori online costantemente in crescita, leader nel settore delle scommesse sportive e con un’offerta casinò che non ha nulla da invidiare a nessuno. Ma Planetwin365 rientra tra i siti di scommesse che accettano PayPal? La risposta è “Si, eccome!” Già, perché, navigando sulla piattaforma e cercando informazioni sulla scelta di PayPal come portafoglio digitale di riferimento, scopriamo che i limiti di deposito e prelievo sono molto alti.



Puoi infatti versare o richiedere fino a 10.0000€ e l’accredito sarà – in entrambi i casi – immediato. Non solo: PlanetWin365 ha tra i suoi vantaggi il fatto che la cifra minima di deposito e prelievo è di 10€. Queste condizioni, secondo noi, incentivano all’utilizzo di PayPal come modalità da scegliere nel proprio e-Wallet. PayPal rientra, naturalmente, tra i metodi di pagamento considerati “qualificanti” (e, cioè, validi) per ottenere un bonus di benvenuto fino a 365€ per effettuare le nostre scommesse sportive.

▶ William Hill casino con Paypal: fino a 8.000€ di deposito e prelievo

Utilizzare Paypal nel casinò di William Hill è semplice e sicuro. Basta completare la procedura di registrazione e usare Paypal come metodo di pagamento predefinito. Questo servizio non comporta alcuna commissione, i depositi sono immediati e i prelievi sono contabilizzati in 24 ore.



I depositi Paypal su William Hill variano da un minimo di 10€ ad un massimo di 8000€. I prelievi, invece, oscillano tra un minimo di 5€ ad un massimo di 8000€. In entrambi i casi, si tratta di tetti massimi di depositi e prelievi abbastanza alti e leggermente superiori alla media, soprattutto considerando la piccola cifra richiesta per la minima ricarica. Dunque, un metodo di pagamento decisamente consigliabile se si decide di giocare nel casino online William Hill.

Come effettuare un deposito sui siti scommesse Paypal

Il primo passo è accedere sul sito scommesse online con le proprie credenziali di gioco. Dopo di ché bisogna aprire la pagina dedicata ai versamenti, generalmente il pulsante è posizionato a destra dello schermo o nel menu del proprio account. Una volta aperta la cassa, selezionare Paypal tra i metodi di pagamento disponibili. Inserire l’importo che si intende versare. A questo punto si aprirà una finestra che si collegherà al sito dell’e-wallet dove inserire indirizzo email e password associati al proprio conto Paypal. Infine concludere selezionando importo e confermando l’operazione.

Uno dei lati positivi e maggiormente apprezzati dai giocatori che utilizzano l’e-wallet per versare i propri fondi sui siti scommesse AAMS è la sua rapidità. I depositi sono sempre immediati. Vediamo quindiFrequentemente i migliori siti scommesse con Paypal consentono anche di abilitare la funzione One Touch che permette di effettuare versamenti veloci utilizzando il portafoglio elettronico come metodo predefinito.

● ● ●

Come effettuare un prelievo sui siti scommesse con Paypal

Proprio come visto per i versamenti, i prelievi con Paypal sui siti di scommesse sportive online seguono lo stesso iter. Ricapitolando per prelevare con il portafoglio elettronico occorre:

Accedere al proprio account con le credenziali di gioco. Aprire la pagina dedicata ai depositi e prelievi. Cliccare sulla voce relativa ai prelievi e selezionare il metodo di pagamento. Inserire l’importo da prelevare dal proprio account.

In questo caso le tempistiche potrebbero variare da un operatore ad un altro. Generalmente gli accrediti dei prelievi sono abbastanza veloci, tuttavia vi sono casi in cui potrebbero essere richieste dalle 24 alle 48 ore. Inoltre sottolineiamo che per poter prelevare fondi disponibili sul proprio conto è necessario prima aver verificato l’account previo invio di una copia del proprio documento di identità.

● ● ●

Tempistiche, deposito minimo e massimo

Siti Scommesse PayPal Deposito Minimo Deposito Massimo 15€ 500€ 10€ 10.000€ 10€ 1.000€ 10€ 10.000€ 10€ 50.000€ 10€ 10.000€ 10€ 1.000€ 10€ 10.000€ 10€ Non specificato 10€ 8.000€ 10€ 5.000€

● ● ●

Come abbiamo selezionato i siti scommesse Paypal in questa guida

I siti scommesse che accettano Paypal presenti in questa guida sono stati accuratamente selezionati tenendo conto di diversi fattori. Per individuare i top bookmaker presenti in Italia bisogna tenere in considerazione vari aspetti. Ecco i più importanti:

considerare la varietà e completezza dei metodi di pagamento offerti . Oltre ad utilizzare il noto portafoglio elettronico, agli scommettitori dovrebbe esser data la possibilità di effettuare pagamenti anche attraverso altre opzioni a seconda delle proprie preferenze.

. Oltre ad utilizzare il noto portafoglio elettronico, agli scommettitori dovrebbe esser data la possibilità di effettuare pagamenti anche attraverso altre opzioni a seconda delle proprie preferenze. valutare limiti minimi e massimi di prelievo e deposito . Generalmente l’importo minimo depositabile va da 5€ a 10€. Tuttavia, le ricariche minime con Paypal possono prevedere importi più alti, fino a 30€.

. Generalmente l’importo minimo depositabile va da 5€ a 10€. Tuttavia, le ricariche minime con Paypal possono prevedere importi più alti, fino a 30€. Spesso è il bonus benvenuto scommesse a far pendere l’ago della bilancia di un giocatore verso un operatore piuttosto che un altro. Facilità di utilizzo e sblocco, requisiti di puntata e importi offerti sono solo alcune delle caratteristiche da tenere in mente per scegliere il miglior sito scommesse.

a far pendere l’ago della bilancia di un giocatore verso un operatore piuttosto che un altro. Facilità di utilizzo e sblocco, requisiti di puntata e importi offerti sono solo alcune delle caratteristiche da tenere in mente per scegliere il miglior sito scommesse. Infine, ultimo ma non ultimo, il palinsesto sportivo. Cuore di ogni bookmaker online, il palinsesto rappresenta uno degli elementi più importanti nello stabilire quali siano i migliori bookmaker che accettano Paypal. D’altronde dopo aver depositato i propri fondi si vorrebbe attingere ad un ampio elenco di discipline sportive, mercati, quote ed eventi.

I portali elencati in questa guida mettono a disposizione un ampio palinsesto, alcuni con un maggiore numero di sport, altri meno, permettendo di scommettere online su tutti i principali match degli sport più amati.

● ● ●

Che cos’è Paypal e come attivare un conto online

Paypal è un portafoglio elettronico tra i più noti ed utilizzati al mondo. Lanciato ufficialmente sul mercato nel 1999, si basa su un’idea di funzionamento piuttosto semplice. Permette di effettuare transazioni in denaro senza condividere informazioni sensibili con il destinatario. Tutto ciò che verrà visualizzato è l’indirizzo email dell’emittente. È evidente sin da subito che si tratta di un metodo di pagamento estremamente sicuro poiché evita di inserire gli estremi della propria carta di credito o debito sui siti presso i quali viene fatto un acquisto o un’operazione.

Presente in Italia a partire dal 2005, è divenuto presto uno dei metodi di pagamento preferiti dagli scommettitori sia per la rapidità delle transazioni (i depositi sono istantanei) sia per quel livello di sicurezza in più offerto.

Prima di iscriversi su uno dei siti scommesse Paypal è bene capire esattamente come funziona il portafoglio elettronico. Attraverso un semplice indirizzo di posta elettronica potete aprire un conto su Paypal ed assorciarvi un conto bancario o una carta di credito. L’e-wallet ha bisogno di essere associato ad un conto preesistente per essere funzionante al 100% e verificato. Dopo la verifica del conto, potrete effettuare depositi sempre immediati mentre i prelievi potrebbero richiedere da pochi secondi fino a 48 ore in certi casi. Le tempistiche possono variare da un bookmaker all’altro.

● ● ●

Quali sono i peggiori siti per le scommesse PayPal

I siti peggiori su cui effettuare scommesse PayPal sono quelli che non dispongono di una licenza ADM per operare nel mercato regolamentare del gioco in Italia. Si tratta, in altri termini, di siti che non rispettano la legge e – di conseguenza – operano nell’illegalità dando adito a fenomeni quali truffe e riciclo di denaro.



Basti pensare che per evitare ciò, già da qualche tempo, non a caso in Germania il governo ha vietato l’uso di PayPal su siti di gioco non autorizzati. PayPal è, tuttavia, dal canto suo uno dei portafogli digitali più scrupolosi quando si tratta di verificare dati e identità di utenti titolari di conti bancari nonché la bontà delle transazioni. Ma questo potrebbe non bastare, mettendo a repentaglio l’utente stesso, nel caso in cui quest’ultimo effettuasse attività di gioco su siti sprovvisti di regolare licenza.

● ● ●

Pro e contro dei siti scommesse che accettano Paypal

PRO Accredito immediato

Top per sicurezza e privacy

Solitamente nessuna commissione viene applicata

Bonus scommesse disponibili CONTRO Alcune promo non disponibili

In alcuni casi possono essere previste commissioni

● ● ●

Le nostre conclusioni sui siti scommesse con PayPal: sono davvero i migliori?

Si, sono i migliori perché grazie a questo borsellino digitale posseduto e conosciuto dalla stragrande maggioranza degli utenti online, i siti di scommesse possono mettere a disposizione un metodo di pagamento che in primo luogo è sicuro. PayPal è celere, perfettamente integrabile con piattaforme mobile-first per la sua navigabilità pressoché perfetta e per i suoi layout essenziali e intuitivi. Un borsellino digitale che ha fatto presto breccia nel cuore dei giocatori più attempati.E se ci è riuscito è perché è anche comodo, semplice da usare. In pochi click puoi effettuare un deposito e farlo con le stesse garanzie di quando effettui un acquisto online sul tuo e-commerce preferito. Non è un caso che tutti gli operatori di scommesse e casino online in Italia abbiano introdotto ormai da tempo PayPal.

● ● ●

Domande Frequenti sui siti scommesse PayPal

Cosa s'intende per bonus PayPal?

Con i termini “bonus PayPal” si intende la possibilità di avvalersi di questo metodo di deposito (e prelievo) per sbloccare un bonus di benvenuto su un sito di scommesse o casino online. Ma, inoltre, si potrebbe intendere un particolare bonus che un sito di scommesse può mettere a disposizione degli utenti che scelgono – appunto – di associare PayPal come metodo di pagamento per i propri depositi e prelievi

Esistono restrizioni sulle scommesse con PayPal?

Si, se questa tipologia di attività viene effettuata in giurisdizioni in cui il gioco d’azzardo non è legale non è possibile scommettere con PayPal.

PayPal è sicuro per fare versamenti su un sito di scommesse?

Si, PayPal è un metodo di pagamento conveniente perché non prevede commissioni da pagare a carico del consumatore (l’utente che scommette) e inoltre le tempistiche di accredito sono molto celeri. Eccetto, come scritto, particolari casistiche elencate nei paragrafi precedenti.

Qual è il canone annuale di PayPal?

Il canone annuale di PayPal è 0€. Non sono previsti costi di installazione, mantenimento o sospensione di questo servizio di pagamento. Un altro dei motivi per cui conviene.