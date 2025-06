Più Roma che Lazio nelle quote della nuova Europa League, ma i bookie puntano sulle inglesi

Giorno di sorteggi per l'che, nelle urne e nello svolgimento del torneo, imita il nuovo format della Champions League. Giorno di prime quote dei bookmaker su chi conquisterà la coppa. In pole, sulla lavagna antepost, la coppia inglese, a 5,50, ea 5,75. Completa il podio ladi Daniele De Rossi, offerta a 8 su, che affronterà proprio gli Spurs nella prima fase della competizione. Più indietro la Lazio, offerta a 14 dietro a Real Sociedad (a 12) e al Porto, avversaria dei biancocelesti nel campionato iniziale, in quota a 13. Si gioca invece a 21 il colpo del Fenerbahce di Josè Mourinho e dell'Eintracht Francoforte – campione nel 2022 – altro avversario della Roma.