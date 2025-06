Playoff Serie C, per i bookie Vicenza favorito contro la Carrarese: in quota i biancorossi vedono la promozione

Tutto pronto per il via alla finale dei playoff ditra: il primo atto si giocherà in Veneto, dove, secondo i betting analyst, i favoriti per la vittoria sono proprio i biancorossi, a 2,05. Lontano il colpo della formazione di mister Calabro, con il segno «2» proposto a 3,75; il pareggio, infine, si attesta a 3,15. I bookie si aspettano una partita con poche reti, in cui l’Under vale 1,55 volte la posta contro le 2,25 dell’Over. Allo stesso modo, il No Goal, a 1,75, prevale sul Goal, a 1,95.Il Vicenza è favorito in lavagna anche per la promozione: infatti, il ritorno nella serie cadetta dopo due stagioni in Serie C si gioca a 1,65. Si sale, invece, a 2,15 per la promozione della Carrarese, che manca in B da oltre 70 anni.Se vuoi scoprire anche i favoriti per la Serie A, abbiamo raccolto tutte le informazioni nella nostra pagina quote vincente Serie A