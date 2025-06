Plzen-Lazio pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

* Maggiorata di Snai sottoposta a variazioni e a termini e condizioni.

Pronostico Viktoria Plzen-Lazio: confronto quote e il parere dei bookies

A mio giudizio la Lazio vincerà agevolmente il match d'andata contro il Plzen, mettendo così una seria ipoteca sulla qualificazione ai Quarti di Finale. I biancocelesti sono in ottima forma e totalmente concentrati sull'obiettivo Europa League, quindi non penso che i cechi possano rappresentare un ostacolo significativo. Andrea Stefanetti

La Lazio questa sera, alle ore 21:00, si prepara ad affrontare il Viktoria Plzen nell'andata degli Ottavi di Europa League. Prima di mostrarvi il mio pronostico e analizzare le quote dei bookmaker sul risultato esatto, vi consiglio di dare un'occhiata alle quoteEcco invece le quote di Plzen-Lazio di diversi operatori:La Lazio si appresta a disputare l'andata degli Ottavi di Finale contro il Viktoria Plzen, in trasferta. I biancocelesti arrivano a questa sfida con un'importante vittoria ottenuta al San Siro contro il Milan (1-2), mentre il Plzen, nell'ultimo turno di campionato, ha sconfitto il Boleslav con un netto 0-2.Secondo i bookmaker, la Lazio è la favorita per la vittoria in questa sfida. I biancocelesti stanno attraversando un ottimo periodo di forma e sembrano concentrati sull'Europa League come possibile obiettivo stagionale. Dall'altra parte, il Viktoria Plzen arriva da due vittorie consecutive, ottenute tra campionato e Coppa Nazionale, e cercherà di mettere in difficoltà la squadra di Baroni.Prima di visionare il parere dei bookies nelle quote risultato esatto sulla partita valida per l'andata degli Ottavi di Europa League, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla ex Coppa Uefa:

Quale sarà il risultato esatto di Plzen-Lazio? Il parere dei bookies

Secondo i bookmaker, il match tra Viktoria Plzen e Lazio si preannuncia equilibrato e potrebbe concludersi con un pareggio, con entrambe le squadre a segno. In particolare, i. Betsson è l'operatore che offre la quota più elevata per questo risultato esatto (6.85) nel confronto con Lottomatica e Goldbet (6.25).

Plzen-Lazio: i precedenti

Plzen-Lazio: le probabili formazioni

Quella tra Viktoria Plzen e Lazio sarà la prima sfida in competizioni europee tra le due squadre. Tuttavia, non si tratta del primo incontro per il Plzen con una squadra italiana: i cechi hanno già affrontato club italiani in 8 occasioni, riuscendo a vincere soltanto contro la Roma nella stagione 2018/19, con due pareggi e cinque sconfitte a completare il bilancio.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici in vista della partita valida per l'andata degli Ottavi di Europa League:

Viktoria Plzen (3-4-1-2): Jedlicka; Dweh, Markovic, Jemelka; Havel, Cerv, Cadu, Kalvach; Sulc; Vydra, Durosinmi.

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Patric, Gila, Nuno Tavares; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Dia, Pedro; Noslin.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv oggi

La partita tra Viktoria Plzen e Lazio, in programma oggi alle ore 21:00, sarà trasmessa sui canali Sky Sport. Inoltre, la sfida sarà disponibile su NOW TV, accessibile tramite l'app scaricabile su tutti i dispositivi mobili.