Pronostico Portogallo-Danimarca: quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Operatore Selezione Ronaldo Marcatore DUO

2.25 VAI ALLA QUOTA ▶

* Quota sottoposta a variazioni. Si consiglia di visionare la pagina dell'operatore per ulteriori info.

*Le quote indicate possono subire variazioni

Pronostico Portogallo-Danimarca: chi vincerà il match? Il parere dei bookies

Il Portogallo riuscirà a vincere la partita grazie alla motivazione di riscattarsi davanti al proprio pubblico. La squadra, con una rosa altamente competitiva e giocatori di grande qualità, è pronta a lottare per ribaltare la sconfitta dell’andata. Andrea Stefanetti

Portogallo e Danimarca sono pronte a scendere di nuovo in campo domenica 23 marzo in occasione del ritorno dei Quarti di Nations League. Prima di condividere il mio pronostico e analizzare le quote dei bookmaker per il risultato esatto, vi consiglio di dare un'occhiata allaEcco invece le quote di Portogallo-Danimarca di differenti operatori:Il gol di Højlund permette alla Danimarca di conquistare una preziosa vittoria contro il Portogallo nel match di andata della Nations League. La partita è stata equilibrata, ma l’attaccante danese ha trovato la rete decisiva, dando così ai suoi una vittoria fondamentale. Questo risultato complica il cammino del Portogallo, che dovrà cercare di recuperare nel ritorno per sperare di qualificarsi.Il Portogallo, nonostante parta con il favore dei bookmakers, dovrà essere molto concentrato. La sconfitta nell’andata rende tutto più complicato, e la Danimarca, con il suo spirito di squadra e una difesa solida, non darà sicuramente spazio per errori.

● ● ●

Quale sarà il risultato esatto di Portogallo-Danimarca? L'opinione dei bookies

Una sfida cruciale tra due Nazionali solide e dotate di giocatori offensivi di grande talento.. La quota più alta è offerta da Quigioco a 9.00, seguita da Bwin con 8.25 e Sisal a 8.00.

● ● ●

Portogallo-Danimarca: i precedenti

Le probabili formazioni di Portogallo-Danimarca

Le due squadre si sono incontrate 17 volte, con il bilancio che pende a favore del Portogallo, che ha vinto 11 volte contro le 4 vittorie della Danimarca. I pareggi sono stati 2. L'ultimo confronto risale all'ultimo turno di Nations League, dove la Danimarca ha avuto la meglio con un 1-0.

Ecco le probabili scelte dei due CT in vista della sfida valida per il ritorno dei Quarti di Finale di Nations League:

Danimarca (4-4-2): Schmeichel; Kristensen, Vestergaard, Andersen, Rasmussen; Isaksen, Eriksen, Hojbjerg, Damsgaard; Hojlund e Harder.

Portogallo (4-3-3): Diego Costa; Dalot, Ruben Dias, Antonio Silva, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

La partita tra Portogallo e Danimarca, che si giocherà domenica 23 marzo, sarà trasmessa su UEFA TV, insieme agli altri quarti di finale della Nations League. Gli utenti con una smart TV, come Apple TV, Android TV o Amazon Fire TV, potranno seguire gratuitamente tutte le partite del torneo grazie all'app UEFA.tv.