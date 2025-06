Portogallo - Francia: pronostico, quote, dove scommettere e promozioni

Sarà il Volksparkstadion di Amburgo ad ospitare l’attesissimo match tra Portogallo e Francia, valevole per i quarti di finale di Euro 2024, che si disputerà venerdì 5 luglio 2024 alle ore 21.00 italiane e che ci dirà quale sarà la seconda squadra ad approdare in semifinale. Vediamo insieme quote, pronostici, statistiche e curiosità su questa partitissima!





Superati gli ottavi di finale, seppur con qualche fatica di troppo, rispettivamente contro Slovenia e Belgio, Portogallo e Francia si apprestano a sfidarsi. Mbappé contro Cristiano, Bernardo Silva contro Griezmann, Theo Hernandez contro Cancelo sono solo alcuni dei duelli chiave di un match da non perdere. Un vero e proprio appuntamento con la storia.

Il nostro pronostico Portogallo-Francia

Il nostro pronostico Portogallo - Francia vede i transalpini leggermente favoriti sugli andalusi, per via di una maggiore solidità difensiva. Fino ad ora, la formazione guidata da Didier Deschamps - vicecampione del mondo - ha subito soltanto un goal su rigore contro la Polonia nella terza delle gare della fase a gironi. Di contro, non ha ancora segnato un goal su azione in questo Europeo 2024. I siti scommesse europei danno la Francia in vantaggio nei pronostici finali rispetto al Portogallo.



Snai, GoldBet, LeoVegas e Better pagano la Francia vincente a 2.40 mentre su BetWay e bet365 è quotata a 2.38. Il Portogallo, che ha superato la Slovenia grazie ad una performance monstre di Diogo Costa ai rigori dopo lo 0-0 al termine dei supplementari, parte dunque senza i favori del pronostico. Viene quotato vincente a 3.45 su GoldBet e Better, a 3.35 su Snai e a 3.30 su LeoVegas.

Pronostico Portogallo Francia con esito pareggio

*Le quote indicate possono subire variazioni.

La solidità difensiva della Francia controbilanciata da una carenza in zona goal (fino ad ora registriamo 2 autogoal e un goal su rigore, senza nessun goal segnato su azione), unita alla poca capacità di finalizzare dimostrata dal Portogallo contro la Slovenia e la Georgia, ci suggeriscono che puntare su un pareggio al termine dei minuti regolamentari non sarebbe del tutto sbagliato nonostante gli interpreti in campo. La vena realizzativa di Mbappé, Thuram, Leao e Cristiano sembra non essere apertissima in questa calda estate di Europei.



Cosa troviamo sulle lavagne dei migliori siti scommesse? Betsson quota l’X a 3.05, così come Snai e NetBet. Betway suggerisce il pareggio a 3.04 sulla propria lavagna. Scorrendo le pagine sport e scommesse degli altri bookmakers più famosi, GoldBet, Better e LeoVegas quotano il pareggio tra Portogallo e Francia a 3.00, mentre bet365 paga 3.10 volte la quota questo esito. In proporzione, si tratta di un buon compromesso rispetto alla scelta di una delle due formazioni come vincenti al termine dei regolamentari.

Esito Betsson Snai LeoVegas Pareggio 3.05 3.00 3.10

Portogallo - Francia pronostico doppia chance

*Le quote indicate possono subire variazioni.

Per quanto riguarda il pronostico doppia chance, le soluzioni suggerite dai bookies di fama nazionale sono certamente molto interessanti e potrebbe essere una formula da tenere in considerazione. La Francia fatica a trovare il goal, ma continua a opporre una imponente resistenza a difesa della porta di Maignan. Per le squadre avversarie è difficile fare goal. L’unico subito sin qui è arrivato, come detto, su rigore nel secondo tempo della sfida contro la Polonia.



Il Portogallo è passato in vantaggio con la Repubblica Ceca nel secondo tempo della gara, la prima dei lusitani ad Euro 2024, archiviando invece la pratica-Turchia con 3 goal nei primi 56’. La doppia chance pareggio/Francia paga 5.50 su bet365, GoldBet e Sisal. La doppia chance pareggio/Portogallo paga 7.50 su bet365. La doppia chance Portogallo in vantaggio a fine primo tempo / Vittoria Francia a fine partita paga invece 36.91 su BetWay e 36 volte la posta su NetBet. Uno dei migliori pronostici europei, senza dubbio.

Portogallo-Francia Pronostico Primo Marcatore

Il pronostico Portogallo-Francia Primo Marcatore rappresenta un mercato di assoluto interesse, complice l’andamento dei top player di entrambe le squadre a Euro 2024 dopo gli ottavi. Kylian Mbappé, che sta giocando con una fastidiosa maschera dopo la frattura del setto nasale, ha segnato fin qui solo una rete su rigore. Guardando le migliori quote Europei, viene quotato primo marcatore a 3.00 su Betsson e a 5.00 su bet365. Cristiano Ronaldo ha sbagliato il rigore che avrebbe potuto risparmiare al Portogallo i supplementari contro la Slovenia, salvo poi ripresentarsi durante la lotteria davanti a Oblak e batterlo. Fin qui, nessun goal su azione per lui.



CR7 primo marcatore paga 3.75 su Betsson e 5.50 su bet365. Rafa Leao - buona la sua prova contro la Slovenia - primo marcatore viene pagato 6 volte la posta su Betsson e 10.00 su bet365. Abbiamo visto un super Theo Hernandez in fase difensiva, ma non lo abbiamo ancora visto essere devastante sottoporta. Ci sarebbe da aspettarselo, conoscendolo. Theo primo marcatore paga 15.00 su Betsson.

Portogallo Francia Statistiche partite precedenti

C’è, soprattutto, un clamoroso precedente tra Portogallo e Francia. Riportato alla nostra memoria ulteriormente dalle lacrime di Cristiano Ronaldo contro la Slovenia. Nel 2016, dopo essere uscito per infortunio, CR7 abbandonò la finalissima degli Europei tra il suo Portogallo e la Francia. Una partita che i lusitani vinsero con un goal di Eder ai supplementari, proprio in casa della Francia. Deschamps vuole riscattare quel risultato, che brucia ancora malgrado 2 anni dopo porterà la Francia sul tetto del mondo in Russia.



In totale, negli ultimi 5 incontri, contiamo 2 vittorie della Francia e 1 del Portogallo più due pareggi. Prima di quella finale del 2016, invece, il Portogallo non batteva la Francia da 40 anni. Altri tempi, un altro calcio. Si affrontano, venerdì 5 luglio, due tra le squadre più talentuose in circolazione. Il Portogallo è in un ottimo momento di forma, avendo vinto 4 delle ultime 5 partite. La Francia viene da due vittorie sofferte e tre pareggi.

Portogallo-Francia Probabili Formazioni

Non sarà facile in soli tre giorni recuperare da 120' minuti giocati ad alta velocità contro la Slovenia, battuta ai rigori per 3-0. Ma questo è il compito del Portogallo di Martinez, che dovrà provare a rivitalizzare Pepe e mettere nuovamente Leao nelle condizioni di fare la differenza. L'ultima volta che ha incontrato Mbappé in Milan-Psg lo ha fatto, segnando anche un goal in rovesciata. Il CT. portoghese dovrebbe affidarsi allo stesso undici iniziale che ha affrontato la Slovenia. Deschamps, invece, penserà fino all'ultimo se schierare Thuram o Dembelè.



La punta interista fin qui ha deluso. A centrocampo, conferma quasi scontata per Kantè. Con lui in campo, la Francia non perde mai. Al suo fianco ci dovrebbe essere Tchouameni con Camavinga. Squalificato Rabiot.



Portogallo (4-2-3-1): Diogo Costa; Cancelo, Dias, Pepe, Mendes; Vitinha, Palhinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Leao; Ronaldo. Allenatore: Martinez.

Francia (4-3-3): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Kanté, Tchouameni, Camavinga; Dembelé, Mbappé, Griezmann. Allenatore: Deschamps.

Dove vedere Portogallo - Francia in TV o Streaming

Portogallo - Francia sarà disponibile in diretta televisiva in chiaro su Rai 1, venerdì 5 luglio alle ore 21. Telecronaca affidata a Stefano Bizzotto e Lele Adani, in diretta da Amburgo con collegamenti dallo studio di Roma in cui assieme a Marco Lollobrigida e Simona Rolandi ci saranno Marco Tardelli e Bruno Giordano. La partita sarà visibile anche in streaming gratuito su RaiPlay. Inoltre, Portogallo-Francia sarà disponibile anche su Sky per tutti coloro i quali sono abbonati al pacchetto Sport che consente di vedere tutti gli Europei 2024 con moltissime partite in esclusiva.



Oltre alla diretta della partita, disponibile anche in streaming su SkyGo, non mancheranno numerosi collegamenti con Amburgo nel quadro di una nutrita copertura di Euro 2024 che parte ogni giorno dal mattino e si protrae fino a tarda notte. Infine, Portogallo-Francia sarà visibile in streaming anche per gli abbonati al pacchetto ‘Sport’ di NowTv. Non resta che godersi lo spettacolo che ci aspetta!

Dove scommettere il pronostico Portogallo-Francia?

Vuoi sapere dove scommettere il pronostico Portogallo-Francia? Sui migliori siti di scommesse online legali, trasparenti, con regolare certificazione ADM presenti in Italia. Tra questi, menzioniamo Sisal, Snai, GoldBet, Better, Betsson, NetBet, NetWin, BetWay e LeoVegas. Affidati a siti sicuri per un divertimento senza alcun rischio. Si tratta di una scelta importantissima per far si che la tua esperienza di gioco sia felice. Questi siti offrono dei bonus di benvenuto scommesse competitivi e vantaggiosi, tra i migliori sul mercato.



Questa è di certo una ragione in più per scegliere di puntare su una delle piattaforme menzionate il proprio pronostico di Portogallo-Francia. Sei d’accordo? Inoltre, cioè che ti colpirà è la completezza del palinsesto. Durante Euro 2024, i bookmakers italiani hanno ulteriormente aggiornato la propria offerta con nuove promozioni e ampliato il numero di mercati, quote ed esiti disponibili. E - intendiamoci - anche questa è veramente un’ottima ragione per divertirsi su queste piattaforme online di betting!















I nostri consigli Scommesse Portogallo - Francia

Per quanto riguarda i nostri consigli per scommettere su Portogallo - Francia, ti suggeriamo di non perdere mai di vista le quote live che cambiano in base all’andamento della stessa e che offrono degli esiti molto interessanti se sei un ‘mister’ che dal tuo smartphone o tablet sa fare la scelta giusta mentre guarda in diretta TV l’incontro.



Portogallo-Francia potrebbe essere una partita ricca di emozioni, bella come un bonus senza deposito e avvincente come una promozione sport sul tuo sito preferito! Vale la pena puntare su un sito che abbia una navigabilità altrettanto entusiasmante, rapida e accattivante da un punto di vista grafico. Un sito intuitivo, con un’ottima offerta! Uno dei mercati che ti consigliamo di esplorare è quello del primo marcatore o, in alternativa, quello del mercatore in qualsiasi momento.



Non perdere l’occasione di soffermarti su mercati quali doppia chance o under/over ma anche su mercati riguardanti l’esito secco. Hai già le idee chiare su chi sarà la squadra vincente? Allora consulta le quote e… buon divertimento con Portogallo-Francia.

Domande Frequenti su Squadra 1 Squadra 2

1. Quanti goal ha segnato Cristiano Ronaldo alla Francia?

Cristiano Ronaldo ha segnato due goal alla Francia, entrambi durante il primo turno di Euro 2020 a Budapest il 23 giugno 2021. La partita terminò 2-2.

2. Quanti goal ha segnato Cristiano Ronaldo in Nazionale?

Cristiano Ronaldo ha segnato 130 reti su 211 presenze in Nazionale.

3. Quanti goal ha segnato Mbappé in Nazionale?

Mbappé ha segnato 48 reti in 82 presenze con la maglia della Francia.