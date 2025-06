Portogallo Slovenia: pronostico, quote, dove scommettere e promozioni

Portogallo e Slovenia approdano alla fase finale di Euro 2024, sfidandosi per un posto ai quarti. La gara si giocherà lunedì 1 luglio 2024 alle ore 21 italiane al 'Deutsche Bank Park' di Francoforte. Vediamo insieme cosa dicono le quote Portogallo Slovenia presenti nei bookmakers all’interno del nostro comparatore:

Prima di vedere il nostro pronostico Portogallo Slovenia, raccontiamo qualche dettaglio sulle squadre. Il Portogallo è stato battuto dalla Georgia di Kvara ma aveva già staccato un pass per gli ottavi. Merito di una convincente vittoria ai danni della Turchia e dell’1-0 all’esordio firmato da Conceicao. Adesso, la fase finale da inaugurare contro la Slovenia dell’allenatore Kek. Manca sempre meno al calcio d'inizio!

Il nostro pronostico Portogallo - Slovenia

Il Portogallo è, sulla carta, favorito per il passaggio del turno. La rosa a disposizione dell’allenatore Martinez è ricca di talenti e può contare sulla leadership di un certo Cristiano Ronaldo. CR7, forse alla sua ultima apparizione nella competizione, vorrebbe chiudere vincendola nuovamente. L’ostacolo per il passaggio ai quarti si chiama Slovenia, formazione che può comunque dare filo da torcere e che vanta tra le sua fila giocatori dal calibro di Josip Ilicic. Lo abbiamo visto brillare in Italia con le maglie di Palermo, Fiorentina e Atalanta. In avanti c’è Sesko. Finora non ha fatto un grande europeo ma rimane uno dei numeri 9 più attenzionati in Europa: per molto tempo è stato nel mirino del Milan. Ci aspettiamo una gara in cui rivedremo il vero volto dei portoghesi. Spetterà al talento dei singoli scardinare la difesa Slovena che è riuscita a inchiodare l’Inghilterra sullo 0-0. Oblak in porta è infatti una garanzia, ma non sarà facile contro Bernardo Silva e compagni.

Pronostico Portogallo Slovenia con Risultato esatto

Per il nostro pronostico di Portogallo-Slovenia con risultato esatto ipotizziamo un 2-0 a favore di CR7 e compagni. La formazione guidata da Roberto Martinez ha realizzato sin qui 5 goal e può vantare una media di 1.67 a partita. Nelle tre gare già giocate, sono 16 le occasioni da goal nitidamente create e il possesso palla è stato saldamente sempre nelle loro mani: le medie dicono 67% a partita.

Non sarà comunque una passeggiata contro una Slovenia che ha subito sin qui soltanto due reti, ma che di contro non ha mai vinto pareggiando tutte e 3 le gare del girone. Il 2-0 in Portogallo Slovenia è quotato a 6.00 su Sisal e bet365 e a 5.94 su BetWay. GoldBet e Better pagherebbero invece questo risultato esatto 5.50 volte la posta iniziale.

Continuando a osservare le migliore quote europei 2024 per il match, Portogallo-Slovenia che finisce 2-0 è segnata a 5.75 sulla lavagna di Snai e a 5.60 sulle lavagne di NetBet e LeoVegas.

Risultato Esatto Sisal bet365 BetWay 2-0 6.00 6.00 5.94

Portogallo Slovenia pronostico Under 1.5

Da tenere in considerazione, però, c’è anche il pronostico under 1.5 per Portogallo - Slovenia. FIno a questo momento, come detto, la formazione allenata da Kek ha pareggiato 3 volte passando la fase a gironi come una delle migliori terze. Non (solo) per la qualità dei suoi uomini in zona goal (da cui come detto è lecito aspettarsi di più), quanto per ciò che di buono ha fatto vedere nelle retrovie. Non è un mistero e non è un caso, bensì una quasi certezza: la difesa guidata da Oblak si è rivelata un fortino. Oblak, oltre a un clean sheet, ha fatto registrare una media di 3 parate decisive a partita. Potrebbe essere difficile trafiggerlo per la terza volta in questo europeo. L’under 1.5 è quotato a 3.50 su bet365 e Sisal. GoldBet, Snai e Better lo quotano a 3.35. Sulla lavagna di LeoVegas, questo pronostico Euro 2024 è invece quotato a 3.40.

Portogallo Slovenia Pronostico Primo Marcatore

A Cristiano Ronaldo, quotato primo marcatore in Portogallo - Slovenia a 3.40 su bet365, manca solo il goal in quello che è il sesto europeo della sua longeva carriera. L’ex Real, Juve e Manchester United ha giocato sin qui 246 minuti. Nonostante l’età, rimane dunque imprescindibile nello scacchiere tattico della sua nazionale e non è solo una questione di prestigio o leadership. Ronaldo, che continua a battere record, ha una media di 4 tiri nello specchio della porta a partita. Gioca molto vicino ad essa, spostandosi tra la sinistra e il centro dell’attacco (posizione, quest’ultima, che gradisce di meno) proprio per far si che tutto lo stadio possa poi esultare con lui e con il suo famoso ‘Siiiiu’. Dall'altra parte, come detto, ci aspettiamo di più da Benjamin Sesko quotato primo marcatore in Portogallo-Slovenia a 13.00 su bet365. Fin qui Sesko ha giocato 240 minuti e tirato soltanto 5 volte. I siti scommesse europei non credono fortemente che si sbloccherà!

Portogallo Slovenia Statistiche partite precedenti

La parola chiave potrebbe essere "novità" se parliamo di precedenti tra Portogallo e Slovenia. In passato, infatti, le due squadre si sono incontrate solo una volta: è accaduto in un'amichevole disputata il 26 marzo di quest'anno a Lubiana presso lo Stadion Stožice. Gli uomini di Kek hanno vinto 2-0 per effetto delle reti di Adam Gnezda Čerin al 72'e Timi Elšnik al minuto 80'. L'altra grande novità è rappresentata dal fatto che a fine primo tempo, per il Portogallo, debuttò quel Francisco Conceição che ha regalato in extremis la vittoria alla sua nazionale nella gara di esordio (suo nella competizione e del Team in questa edizione) ad Euro 2024. Il suo cognome - invece - no, non è una novità. Francisco è un talentuoso figlio d'arte. Suo padre, Sergio, è noto agli amanti del calcio italiano avendo giocato a Roma sponda Lazio e a Milano sponda Inter. Curiosità: CR7 ha giocato in nazionale sia con il padre che con il figlio!

Portogallo Slovenia Probabili Formazioni

C'è molta Italia, sia in campo che in panchina, in questo Portogallo che sfida la Slovenia per accaparrarsi un posto ai quarti di finale di Euro 2024. Oltre a Cristiano, che ha giocato nella Juve, e a Rafa Leao che gioca nel Milan, notiamo la presenza di Diogo Dalot che ha un passato nei rossoneri. E poi c'è quel Bruno Fernandes che - prima di diventare una colonna dello United - è stato in Italia dal 2012 al 2017 vestendo le maglie di Novara, Udinese e Sampdoria. Martinez lo schiererà in un centrocampo molto forte che gode anche della presenza di Bernardo Silva e Vitinha con Cancelo (altro 'italiano') e Dalot ai lati.



PORTOGALLO (3-5-2): Diogo Costa; Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes; Dalot, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Vitinha, Cancelo; Cristiano Ronaldo, Leao. Allenatore: Martinez. SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol, Balkovec; Stojanovic, Elsnik, Cerin, Mlakar; Sporar, Sesko. Allenatore: Kek.

Dove vedere Portogallo Slovenia in TV o Streaming

Portogallo - Slovenia, che andrà in scena a Francoforte lunedì 1 luglio alle ore 21.00, sarà visibile in chiaro su Rai 1 e in streaming gratuito su RaiPlay. La telecronaca sarà affidata alla coppia composta da Dario Di Gennaro e dal commentatore tecnico Andrea Stramaccioni. Non mancheranno collegamenti dagli studi Rai in Italia. Inoltre, Portogallo-Slovenia sarà disponibile anche per gli abbonati Sky sui Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Potrai vederla anche in streaming sulle piattaforme SkyGo e NowTV disponendo ovviamente degli opportuni abbonamenti. La telecronaca Sky di Portogallo-Slovenia, valevole per gli ottavi di Euro 2024, sarà affidata ad Andrea Marinozzi. Il commento tecnico sarà invece affidato a Giancarlo Marocchi.

Insomma, gli ingredienti ci sono tutti per inaugurare la settimana con un'ottima partita di calcio e sperare che possa regalare a tifosi e frequentatori dei siti di scommesse interessanti risultati.

Dove scommettere il pronostico Portogallo-Slovenia?

