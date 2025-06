Arsenal-Real Madrid pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

Confronto quote Arsenal-Real Madrid + maggiorate ed esclusive

Il nostro Pronostico Arsenal-Real Madrid sul vincente

Ritengo che l'Arsenal metterà in difficoltà il Real Madrid ma i "Blancos" potranno fare affidamento sulla loro esperienza consolidata in campo europeo. A mio avviso, alla fine saranno i madridisti a prevalere, seppur di misura. Per questo motivo, consiglio di puntare sul Segno 2. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Arsenal-Real Madrid? Ecco le quote

Quote Arsenal Real Madrid Over/Under

Il nostro Pronostico Arsenal Real Gol Sì/No

Entrambe le squadre tendono a trovare la via del gol con continuità. L'ultimo precedente tra le due compagini è terminato 2-2. Sia Arsenal che Real Madrid dispongono di un elevato potenziale offensivo con giocatori come Saka e Mbappe in grado di 'spaccare' le partite e realizzare reti decisive.

Siamo ormai entrati nella fase decisiva della Champions League e il campione in carica, il Real Madrid, è pronto a confrontarsi con l'Arsenal in un doppio incontro che si preannuncia tanto spettacolare quanto equilibrato. Il match è in programma questa sera alle ore 21:00. Sebbene i 'Blancos' partano favoriti alla vigilia della sfida, non bisogna sottovalutare l'Arsenal, che in questa stagione sta giocando un calcio di altissimo livello. In questo articolo,Dalla prima analisi delle, mentre il Real Madrid presenta una quotazione di 3.00. Prima di scoprire il nostro pronostico su Arsenal-Real Madrid, vi presentiamo laSiamo ormai ai Quarti di Finale, dove il livello di gioco e il tasso tecnico delle squadre sono altissimi. Nella sfida tra Arsenal e Real Madrid, prevedo un match in cui entrambe le squadre riusciranno a segnare, ma alla fine saranno i "Blancos" a prevalere, grazie alla giocata decisiva da parte di un singolo.Infatti, le quote per l'Under 2,5 (mediamente intorno a 1.65) risultano essere generalmente più basse rispetto a quelle per l'Over 2,5 (circa 2.15). Di seguito, presentiamo un confronto delle quote Under/Over proposte da vari operatori, per offrire una panoramica completa delle opzioni disponibili.Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sui match di Champions come Arsenal-Real Madrid senza effettuare alcun versamento. Per ulteriori info, consigliamo di visiare la nostra pagina sui bonus senza deposito Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una bella partita, in cui entrambe le squadre potrebbero essere protagoniste sotto porta. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Arsenal-Real tra diversi bookies:



Arsenal-Real Madrid: i precedenti

Statistiche Arsenal Real Madrid

Negli ultimi tre precedenti tra le due compagini, ci sono stati ben due pareggi.

Nelle ultime 5 partite disputate dall'Arsenal in ben 4 occasioni l'Arsenal ha vinto nel primo tempo.

Nelle ultime 5 uscite stagionali, in ben 4 occasioni sono stati assegnati meno di cinque cartellini nelle partite di Real e Arsenal.

Le probabili formazioni Arsenal-Real Madrid

Arsenal (4-3-3) ) Real (4-2-3-1) Raya Gonzalez Timber Vazquez Saliba Asencio Kiwior Rudiger Lewis-Skelly Garcia Odegaard Valverde Partey Camavinga Rice B. Diaz Merino Bellingham Martinelli Vinicius Jr. Saka Mbappe All. Arteta All. Ancelotti Ultimo aggiornamento: 8 aprile

Dal 2006 ad oggi, ci sono stati solo tre precedenti tra Arsenal e Real Madrid, con un bilancio di una vittoria per l'Arsenal e due pareggi. L'ultimo incontro risale al 2019 e non si è svolto in una competizione ufficiale, ma nell'International Champions Cup. In quella circostanza, la partita terminò 2-2 al termine dei tempi regolamentari, ma fu il Real Madrid a prevalere ai rigori.Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Arsenal Real Madrid, che potrebbero risultare utili per piazzare una scommessa sui migliori siti di scommesse