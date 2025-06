Pronostico Aston Villa-Club Brugge: chi vincerà il match? Quote e parere dei bookies

Operatore Maggiorata Aston Villa vince 2-0

Pronostico Aston Villa-Club Brugge: confronto quote e il parere dei bookies

Credo che l'Aston Villa vincerà agevolmente il match contro il Club Brugge. La differenza di qualità tra le due squadre è, a mio avviso, troppo marcata per essere colmata semplicemente con la determinazione dei giocatori del club belga. L'Aston Villa sembra avere tutte le carte in regola per imporsi senza troppe difficoltà. Andrea Stefanetti

Dopo la vittoria nel match d'andata contro il Club Brugge, questa sera l'Aston Villa proverà a chiudere il discorso qualificazione. Prima di mostrarvi il mio pronostico e analizzare le quote dei bookies per il risultato esatto, vi consiglio di dare un'occhiata alleEcco invece le quote di Aston Villa-Club Brugge di diversi operatori:L'Aston Villa arriva a questa sfida dopo aver conquistato un'importante vittoria in trasferta contro il Brentford in campionato (0-1). Anche il Club Brugge ha vinto nell'ultimo turno di campionato, battendo il Cercle per 1-3.contro il Club Brugge. I britannici, infatti, sono in una forma straordinaria, con ben quindici risultati utili consecutivi in casa, durante i quali hanno sconfitto squadre di grande calibro come Chelsea, Tottenham e Manchester City. Tuttavia, il Club Brugge arriva a questa sfida con un record di imbattibilità nelle ultime quattro trasferte giocate.Prima di visionare l'opinione dei bookmakers nelle quote sul risultato esatto della sfida di ritorno degli Ottavi di Champions, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla Coppa dei Campioni:

Quale sarà il risultato esatto di Aston Villa-Club Brugge? Il parere dei bookies

I bookmaker vedono l'Aston Villa come favorito, ma riconoscono anche che il Club Brugge potrebbe dare del filo da torcere, soprattutto dopo la sua impressionante vittoria in trasferta contro l'Atalanta di Gasperini per 1-3 nei playoff di Champions. I. La quota più alta per questo punteggio è offerta da Betsson (8.25), seguita da Lottomatica e Goldbet, entrambe con una quota di 8.00.

I precedenti di Aston Villa-Club Brugge

Aston Villa-Club Brugge: le probabili formazioni

Oltre alla vittoria dell'Aston Villa per 1-3 nell'andata degli ottavi di finale, le due squadre si sono già incrociate anche nella fase a gironi della Champions League. In quella circostanza, il Club Brugge ha prevalso in casa, vincendo 1-0 grazie al rigore trasformato da Hans Vanaken al 52°.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici in vista della sfida di ritorno degli Ottavi di Champions:

Aston Villa (4-2-3-1): Martinez; Disasi, Konsa, Mings, Digne; McGinn, Tielemans; Bailey, Rogers, Rashford; Watkins.

Club Brugge (4-2-3-1): Mignolet; Sabbe, Ordonez, Mechele, De Cuyper; Nwadike, Jasari; Talbi, Vanaken, Tzolis; Jutglà.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

La partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Aston Villa e Club Brugge sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e sarà disponibile in streaming su NOW TV, piattaforma accessibile su tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc.