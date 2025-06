Aston Villa-PSG pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

Confronto quote Aston Villa-PSG + maggiorate ed esclusive

*Quota sottoposta a variazioni termini e condizioni.

Il nostro Pronostico Aston Villa-PSG sul vincente

Secondo il mio parere, il PSG riuscirà a battere anche in trasferta l'Aston Villa e a strappare il pass per le semifinali di Champions League. La squadra parigina ha dimostrato grande forza nell'andata, vincendo con un netto 3-1. Con questo vantaggio e una rosa di alta qualità, credo che il PSG abbia tutte le carte in regola per confermare il successo e superare l'ostacolo inglese, proseguendo così il suo cammino nella competizione. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Aston Villa-PSG? Ecco le quote

*Le quote possono essere sottoposte a variazioni

Quote Aston Villa PSG Over/Under

Il nostro Pronostico Aston Villa-PSG Gol Sì/No

Il PSG potrà gestire il vantaggio dell'andata difendendosi e ripartendo in contropiede. Il Paris Saint Germain dovrebbe ritrovare dal 1' Marquinhos, una vera e propria colonna difensiva. I nostri esperti ritengono che l'Aston Villa non possa impensierire la difesa parigina.

Oggi, alle ore 21:00, si affronteranno Aston Villa e PSG. I padroni di casa arrivano da un convincente successo in campionato, con un 0-3 contro il Southampton, mentre la partita tra Nantes e PSG è stata rinviata. In questo articolo,Dall’analisi delle quote per il match,L’Aston Villa, invece, è quotato circa 3.30 volte la posta in palio. Questo riflette anche il vantaggio ottenuto dai francesi nella gara di andata, vinta per 3-1.In vista del match di ritorno, ci si attende una sfida equilibrata ma con poche reti. L’Aston Villa cercherà con determinazione la vittoria, ma trovare la via del gol contro il PSG non sarà semplice.. La solidità difensiva dei parigini, unita alla loro qualità in fase offensiva, potrebbe risultare decisiva, rendendo complicato per i padroni di casa il compito di ribaltare il risultato dell’andata.Le quote per l’Over 2.5, infatti, risultano più basse rispetto a quelle per l’Under, segno che gli operatori si aspettano una partita con un buon numero di gol. Di seguito, il confronto delle quote Under/Over proposte dai principali bookmaker:Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sui match di Champions come Aston Villa-PSG senza effettuare alcuna ricarica. Per ulteriori info, consigliamo di visiare la nostra pagina sui bonus senza deposito Le motivazioni che ci spingono verso questa previsione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una sfida equilibrata e con poche reti. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Aston Villa-PSG tra diversi bookies:



Prima di visionare il focus dei precedenti, delle statistiche e delle probabili scelte dei due tecnici per la partita valida per il ritorno dei Quarti di Coppa dei Campioni, ecco alcuni approfondimenti utili sul torneo:

Aston Villa PSG: i precedenti

Statistiche Aston Villa-PSG

Nelle ultime sette partite dell'Aston Villa si è sempre verificato il Segno Over 2,5.

Il PSG arriva a questa sfida dopo aver raccolto sette vittorie consecutive.

Nelle ultime 6 partite disputate dal PSG, sono stati estratti meno di 5 cartellini nei confronti dei parigini.

Nelle ultime cinque sfide del PSG, in quattro occasioni si è verificato il segno Gol Sì.

Le probabili formazioni Aston Villa PSG

Aston Villa (4-2-3-1) ) PSG (4-3-3) Martinez Donnarumma Cash Hakimi Konsa Marquinhos Disasi Pacho Digne Mendes Kamara Vitinha Tielemans Neves Rashford F. Ruiz Rogers Doue Asensio Dembélé Watkins Kvaratskhelia All. Emery All. L. Enrique Ultimo aggiornamento: 15 aprile

Le due squadre si sono affrontate una sola volta nella loro storia, ovvero nella gara d’andata dei quarti di finale di Champions League. Il bilancio sorride al PSG, vittorioso con un convincente 3-1. Ora, all’Aston Villa servirà un’autentica impresa davanti al proprio pubblico per ribaltare l’esito del primo round di questo doppio confronto europeo.Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Aston Villa-PSG, che potrebbero risultare utili per piazzare una scommessa sui migliori siti di scommesse