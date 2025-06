Atalanta-Bologna pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Operatore Maggiorata Retegui 1° Marcatore

Pronostico Atalanta-Bologna: confronto quote e il parere dei bookies

Vedo l’Atalanta come favorita per la vittoria di questo match. I nerazzurri vogliono superare il turno e, nonostante la possibile rotazione di alcuni titolari, dispongono di una rosa profonda e di grande qualità. Per questo, credo che la Dea abbia tutte le carte in regola per conquistare l’accesso alle Semifinali. Andrea Stefanetti

L'Atalanta, questa sera alle ore 21:00, ospiterà il Bologna per un match valido per i Quarti di Finale di Coppa Italia. Prima di svelare il mio pronostico e il parere dei bookies nelle quote risultato esatto, ecco laEcco invece le quote di Atalanta-Bologna di diversi operatori:L'Atalanta arriva a questa sfida dopo il pareggio interno per 1-1 contro il Torino, mentre il Bologna è reduce dalla vittoria per 2-0 contro il Como.. La squadra di Gasperini punta a riscattarsi dopo alcune prestazioni altalenanti e a proseguire il proprio cammino in Coppa Italia. Dall’altra parte, il Bologna arriva all’appuntamento in un ottimo stato di forma e cercherà di strappare il pass per il turno successivo.Prima di visionare il possibile risultato esatto della sfida, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla Coppa Nazionale Italiana:

Quale sarà il risultato esatto di Atalanta-Bologna? Il parere dei bookies

Si prospetta un match decisivo, con due squadre spinte da motivazioni diverse ma accomunate dallo stesso obiettivo: la qualificazione. Dopo un'attenta analisi, entrambe le formazioni sembrano avere le carte in regola per andare a segno.La quota più alta è offerta da Betsson a 8.75, seguita da Quigioco a 8.60 e Sisal a 8.50.

Atalanta Bologna: i precedenti

Atalanta-Bologna: le probabili formazioni sul match di Coppa Italia

Dove vedere il match in diretta tv e in streaming oggi

Sono 126 i precedenti tra Atalanta e Bologna, con un bilancio piuttosto equilibrato: 46 vittorie per i rossoblù, 45 per i nerazzurri e 33 pareggi. L’ultimo confronto tra le due squadre risale alla sesta giornata di campionato e si è concluso con un pareggio per 1-1.Le possibili scelte dei due tecnici in vista del match valido per i Quarti di Coppa Italia:: Carnesecchi; Toloi, Hien, Djimsiti; Palestra, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Brescianini; Retegui.: Ravaglia; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Castro.L’intera Coppa Italia è trasmessa in chiaro sulle reti Mediaset. Il match tra Atalanta e Bologna, valido per i quarti di finale e in programma oggi alle ore 21:00, sarà visibile su Italia 1. Inoltre, la partita sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.