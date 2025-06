Atalanta-Bologna pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

Confronto quote Atalanta Bologna + maggiorate ed esclusive

*Maggiorata sottoposta a termini e condizioni. Per maggiori informazioni si consiglia di visitare la pagina promozionale dell'operatore.

Il nostro Pronostico Atalanta Bologna sul vincente

A mio avviso, l’Atalanta avrà la meglio in questa partita. La squadra di Gasperini è determinata a mantenere il terzo posto, che garantirebbe l’accesso alla Champions League, ma soprattutto vuole riscattare la sconfitta contro la Lazio. Tuttavia, i nerazzurri dovranno fare attenzione alla voglia del Bologna di superarli in classifica, dato che le due squadre sono separate da un solo punto e al desiderio degli ospiti di prolungare il loro momento favorevole. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Atalanta-Bologna? Ecco le quote

*Le quote possono essere sottoposte a variazioni

Quote Atalanta-Bologna Over/Under

Il nostro Pronostico Atalanta-Bologna Gol Sì/No

L'Atalanta punterà a migliorare le proprie statistiche difensive dopo le recenti prestazioni deludenti. Nelle ultime due trasferte del Bologna si è verificato il segno No Gol. Nelle ultime sei partite casalinghe disputate dall'Atalanta, il segno No Gol si è verificato in 5 occasioni.

Appuntamento alle 12:30 di domenica 13 aprile allo stadio Gewiss Stadium, dove si sfideranno Atalanta e Bologna nel match valido per la 32^ giornata di Serie A. I padroni di casa arrivano dalla sconfitta contro la Lazio, mentre gli ospiti sono reduci dal pareggio contro il Napoli.Dall’analisi preliminare delle quote per il match, l'Atalanta risulta favorita per la vittoria finale con una quota media di 1.90. Il Bologna, invece, è visto vincente con una quota di 3.95 volte la posta. Questo riflette la voglia di riscatto dei padroni di casa e, in particolare, la determinazione nell consolidare il terzo posto in classifica.. I risultati più probabili sembrano essere un 1-0 o un 2-0 a favore dei padroni di casa, che partono favoriti nei pronostici. Tuttavia, dovranno fare attenzione a un Bologna in ottima forma, pronto a dare del filo da torcere.Per leggere altri pronostici simili, v'invitiamo a dare un'occhiata al nostro approfondimento sulle quote risultato esatto Serie A Le quote per l’Under 2.5 risultano infatti più basse rispetto a quelle per l’Over, indicando una maggiore probabilità di una partita con pochi gol. Ci aspettiamo quindi una gara combattuta, con tanto possesso palla e un punteggio contenuto. Di seguito vi presentiamo il confronto delle quote Under/Over offerte dai principali bookies.Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sui match di Serie A come Atalanta Bologna senza effettuare alcun versamento. Per ulteriori informazioni, consigliamo di visionare la nostra pagina sui bonus senza deposito Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una sfida equilibrata e con poche reti realizzate. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Atalanta-Bologna tra diversi bookies:



Prima di visionare il focus dei precedenti, delle statistiche e delle probabili scelte dei due allenatori per la partita valida per la 32esima giornata, ecco alcuni approfondimenti utili sul nostro campionato:

Atalanta Bologna: i precedenti

Statistiche Atalanta-Bologna

L'Atalanta arriva a questa sfida dopo aver 'raccolto' 3 sconfitte consecutive.

Il Bologna non perde da 7 partite.

Nelle ultime 5 partite dell'Atalanta si è verificato in quattro occasioni l'Under 2,5.

In 4 degli ultimi 5 precedenti sono stati realizzati meno di 3 reti.

Le probabili formazioni Atalanta Bologna

Atalanta (3-4-2-1) Bologna (4-2-3-1) Carnesecchi Ravaglia Djimsiti Holm Kolasinac Beukema Hien Lucumì Bellanova Miranda De Roon Aebischer Ederson Freuler Zappacosta Orsolini De Ketelaere Odgaard Lookman Ndoye Retegui Castro All. Gasperini All. Italiano Ultimo aggiornamento: 11 aprile

Le due squadre si sono affrontate 127 volte nella loro storia. Il bilancio vede 45 vittorie per l'Atalanta contro le 47 del Bologna, con 35 pareggi. L'ultimo incontro, disputato a febbraio per i quarti di Coppa Italia, ha visto il Bologna trionfare per 0-1.Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Atalanta-Bologna, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti di scommesse