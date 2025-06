Pronostico Atalanta-Fiorentina: quote, analisi e formazioni

Il mio pronostico su Atalanta Fiorentina

Secondo me, l'Atalanta conquisterà i tre punti. La Dea sa gestire le partite delicate, e questa lo è, anche se siamo solo alla quarta giornata. Andrea Stefanetti

La Serie A riparte dopo la pausa Nazionali con partite molto interessanti. Domenica 15 settembre, infatti, è in programma la. Prima di presentarvi il, vi mostro le quote 1X2 del match offerte da diversi operatori:Entrambe le squadre affronteranno il match con la stessa determinazione di portare a casa punti, dopo un inizio di campionato non entusiasmante. Con soli 3 punti in classifica nelle prime tre giornate, la squadra di Gasperini arriva da due sconfitte consecutive contro Torino e Inter, ed è alla ricerca urgente di ritrovare la propria identità. I viola, dal canto loro, vengono da tre pareggi di fila e cercheranno di ottenere la prima vittoria in campionato.I nerazzurri devono ritrovare l’entusiasmo smarrito, e non c’è modo migliore di farlo con una vittoria davanti ai propri tifosi. La squadra di Palladino, a mio avviso, dal punto di vista tecnico è inferiore rispetto ai bergamaschi. Sarà una partita combattuta, con tanto agonismo in campo.

Atalanta Fiorentina quote speciali sul match

Pronostici Atalanta Fiorentina più interessanti

Consiglio su risultato esatto: 2-1 a 9.20 su Quigioco

Gol da fuori area quotato a 2.50 su Goldbet e Lottomatica

De Ketelaere primo marcatore di Atalanta Fiorentina

Dove trovare le migliori quote su Atalanta-Fiorentina

I precedenti di Atalanta e Fiorentina

Nei seguenti paragrafi, ho raccolto alcune delle. Tra i mercati più originali, emergono quelli legati alla rete realizzata da fuori area e al primo marcatore dell'incontro.Le due squadre giocano un calcio speculare, stessi principi di gioco e stesso modulo. Voglio definirla la sfida fra l’allievo (Palladino) e il maestro (Gasperini). Pressing alto, intensità le caratteristiche principali. In base alle ultime partite, entrambe le squadre staranno attente in fase difensiva proprio perché sanno di essere due squadre pericolose in zona d’attacco.In partite come questa, gli episodi e le giocate individuali possono fare la differenza. Considerando la qualità dei tiratori in entrambe le squadre, suggerisco di puntare sul gol da fuori area. Le quote per questo tipo di scommessa sonoViste le ottime qualità offensive,. L’attaccante belga deve ancora sbloccarsi in termini di marcature e con le sue caratteristiche potrebbe mettere in seria difficoltà la retroguardia viola. La quota comeAbbiamo redatto una lista di siti scommesse in cui è possibile trovare le migliori quote su Atalanta Fiorentina. Per scommettere in sicurezza in Italia, è essenziale scegliere piattaforme con licenza ADM, che garantiscono affidabilità e offrono vantaggiosi bonus scommesse . Questi operatori regolamentati assicurano un ambiente di gioco sicuro e protetto, oltre a promozioni interessanti per iniziare a scommettere con il piede giusto.Si ricorda che alcuni degli operatori in lista, offrono degli interessanti bonus senza deposito utilizzabili anche per piazzare delle giocate su Atalanta-Fiorentina.

Atalanta e Fiorentina si sono incontrate nella loro storia per 143 volte. La viola conduce la sfida con 64 vittorie contro le 35 dell’Atalanta, a quota 44 i pareggi. Nello scorso campionato, la viola ha vinto entrambi i match ai danni della ‘Dea’ che, però ha eliminato i toscani in Coppa Italia. Sono sempre state partite piacevoli e mi aspetto che anche questa non deluda le aspettative.

Atalanta Fiorentina: le probabili formazioni

Queste le probabili formazioni del match:

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Godfrey; Hien; Kolasinac; Bellanova; Ederson; De Roon; Ruggeri; Brescianini; De Ketelaere; Retegui. All. Gasperini.

Fiorentina (3-4-2-1): De Gea; M. Quarta; Pongracic; Ranieri; Gosens; Adli; Mandragora; Dodo; Colpani; Sottil; Kean. All. Palladino.

Nella formazione di Gasperini ci saranno 5 cambi rispetto all’ultima sfida persa 4-0 contro l’Inter. Infatti, dal primo minuto ci sarà l’esordio di Godfrey, il rientro di Hien e il ritorno in mediana di Marten De Roon. Sugli esterni Ruggeri prenderà il posto di Zappacosta e De Ketelaere sostituirà Samardzic. Palladino, invece, punterà sugli 11 migliori della sua rosa, con anche una novità a centrocampo che vede l’esordio di Adli insieme a Mandragora.

Atalanta Fiorentina dove vedere la partita

La quarta giornata di Serie A, con la sfida tra Atalanta e Fiorentina, sarà visibile esclusivamente sui canali DAZN. Non ci sarà copertura di Sky o Rai per questa partita. Lo streaming sarà disponibile su DAZN tramite PC, smartphone e tablet.