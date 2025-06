Atalanta-Juventus pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Operatore Maggiorate Atalanta vince + Goal Sì

Pronostico Atalanta-Juventus: confronto quote e il parere dei bookies

Tre punti per proseguire nel sogno dello Scudetto. L’Atalanta è pronta a lottare per la vittoria, forte anche del supporto del suo pubblico di casa. La qualità della rosa e le scelte tattiche di Gasperini saranno decisive per il successo. Andrea Stefanetti

Questa sera, alle ore 20:45, l'Atalanta di Gasperini affronterà la Juventus di Thiago Motta nel recupero del 19° turno di Serie A. Prima di condividere il mio pronostico e analizzare le quote dei bookmaker per il risultato esatto, vi suggerisco le maggiorate consigliate dai nostri esperti per questa sfida.Ecco invece le quote di Atalanta-Juventus di diversi operatori:Entrambe le squadre arrivano da un pareggio: i nerazzurri hanno terminato a reti inviolate contro l’Udinese, mentre i bianconeri hanno pareggiato 1-1 nel derby contro il Torino.Dopo il pareggio di Udine, i bergamaschi puntano a riprendere la corsa verso lo Scudetto, mirando a sfruttare le difficoltà di una Juventus in crisi di identità e di risultati per portare a casa i tre punti.Prima di visionare il parere dei bookies nelle quote risultato esatto, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla massima competizione calcistica italiana:

Quale sarà il risultato esatto di Juve-Atalanta? Il parere dei bookies

Atalanta e Juventus, due squadre con un attacco formidabile e una difesa solida, promettono una partita ricca di gol e occasioni. Dopo un’attenta analisi, i bookmakers suggeriscono tra. La quota più alta è offerta da Quigioco, a 10, seguita da Betsson a 9.50 e Sisal a 9.25.

Atalanta-Juve: i precedenti

Atalanta Juventus: le probabili formazioni

Le due squadre si sono affrontate 144 volte, con un bilancio nettamente favorevole alla Juventus, che ha ottenuto 75 vittorie contro le 17 dell'Atalanta e 52 pareggi. L'ultimo incontro risale al 15 maggio dello scorso anno, quando i bianconeri si sono imposti in trasferta con un 0-1.

Ecco le probabili scelte di Gasperini e Thiago Motta in vista della sfida valida per il 19° turno di Serie A:

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Koussounou, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Samardzic; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Nicolas Gonzalez; Vlahovic.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

La partita Atalanta-Juventus, in programma questa sera alle ore 20:45 per il recupero dell'ultima giornata d'andata, sarà trasmessa in diretta su due piattaforme: Sky e DAZN. Gli abbonati a Sky potranno seguire il match attraverso i canali sportivi dedicati, mentre su DAZN sarà disponibile in streaming per chi ha sottoscritto il servizio.