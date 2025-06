Confronto quote Atalanta Lazio + maggiorate ed esclusive

Il nostro Pronostico Atalanta Lazio sul vincente

A mio avviso, l'Atalanta uscirà vittoriosa da questo match. Dopo la delusione per la sconfitta contro la Fiorentina nell'ultimo turno di campionato, la squadra di Gasperini è pronta a riscattarsi e proseguire la sua corsa verso lo scudetto, potendo contare anche sull'apporto fondamentale del proprio pubblico. Tuttavia, la Lazio non va assolutamente sottovalutata: i biancocelesti, reduci dal pareggio contro il Torino, daranno sicuramente battaglia per consolidare la loro posizione in Europa e non saranno facili da affrontare. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Atalanta-Lazio? Ecco le quote

Quote Atalanta-Lazio Over/Under

Il nostro Pronostico Atalanta Lazio Gol Sì/No

Nelle ultime cinque partite l’Atalanta ha mantenuto la rete inviolata ben 2 volte In una sola occasione nelle ultime 5 partite la Lazio ha mantenuto la rete inviolata La Lazio ha la difesa peggiore rispetto all’Atalanta

La 31^ giornata ha in programma domenica 6 aprile alle 18:00 un match importante per la zona Europa.. Una sfida che si preannuncia avvincente e cruciale per il prosieguo del campionato. I bergamaschi sono determinati a rientrare nella lotta per lo scudetto, mentre i biancocelesti puntano a consolidare la loro posizione in zona Europa. In questo articolo, vi offriremo il pronostico dei nostri esperti per il match, con un'analisi approfondita delle quote di Atalanta-Lazio proposte dai principali bookmaker.Dopo un'attenta analisi delle quote per il match, emerge che la squadra di Gasperini è considerata la favorita dai bookmaker, con una quota media di 1.70. La vittoria della Lazio invece, è quotata oltre 4.50, un dato che evidenzia la superiorità percepita dell'Atalanta. Atalanta e Lazio sono due squadre dalle caratteristiche offensivi marcate, con un grande potenziale in zona gol. La 'Dea' è determinata a riscattarsi e ridurre il divario con Napoli e Inter, mentre la Lazio cercherà di consolidare la sua posizione in zona Europa League. Prevediamo una vittoria per l'Atalanta, ma la Lazio non si arrenderà facilmente e darà filo da torcere. Le quote per l'Over 2.5 infatti, sono generalmente più alte rispetto a quelle per l'Under. Tuttavia, dopo un'accurata analisi, crediamo che il match vedrà meno di tre reti. Ci aspettiamo una partita aperta, con entrambe le squadre in lotta per obiettivi cruciali.

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una sfida equilibrata e con poche reti. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Atalanta-Lazio tra diversi bookies:



Prima di visionare il focus dei precedenti, delle statistiche e delle probabili scelte dei due tecnici per la sfida valida per la 31esima giornata, ecco alcuni approfondimenti utili sul nostro campionato:

Atalanta Lazio: i precedenti

Statistiche Atalanta-Lazio

Nelle ultime cinque partite dell'Atalanta si è sempre verificato il segno No Goal.

In 6 degli ultimi 8 precedenti ci sono stati meno di 4.5 cartellini

In 8 delle ultime 10 sfide disputate tra loro si sono registrati meno di 10.5 calci d’angolo

Le probabili formazioni Atalanta Lazio

Atalanta (3-5-2) Lazio (4-2-3-1) Carnesecchi Provedel Djimsiti Marusic Hien Gila Kolasinac Romagnoli Bellanova Nuno Tavares de Roon Vecino Ederson Rovella Zappacosta Isaksen De Ketelaere Pedro Retegui Zaccagni Lookman Dia All. Gasperini All. Baroni Ultimo aggiornamento: 6 aprile

Nella storia, Atalanta e Lazio si sono affrontate 130 volte. Il bilancio vede 41 vittorie per l'Atalanta, 39 per la Lazio e 50 pareggi. L'ultimo incontro, giocato il 28 dicembre scorso, si è concluso con un pareggio 1-1, confermando l'equilibrio tra le due squadre nel corso degli anni.Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Atalanta-Lazio, che potrebbero risultare utili per piazzare una scommessa sui migliori siti di scommesse