Pronostico Atalanta-Milan, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Pronostico Atalanta-Milan e il parere dei bookies

L’Atalanta vincerà questa gara. La ‘Dea’ è in uno stato di forma straripante e credo che riuscirà a conquistare i 3 punti. I rossoneri, al momento, sono inferiori rispetto alla squadra di Gasperini. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

Un’altra sfida importante per l’che, dopo la Roma, affronterà il. La partita sarà valida per la quindicesima giornata di Serie A. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 20.45 di venerdì 6 dicembre. Prima di condividere ilsul possibile risultato esatto, ecco le quote offerte dai principali operatori:Entrambe le squadre arrivano da una vittoria senza subire reti. I momenti delle due squadre, però, sono molto differenti. L’Atalanta si sta sempre più confermando una seria candidata per la vittoria dello scudetto, Milan che, invece, non sembra ancora convincere totalmente... Gli uomini di Gasperini sono i più in forma del campionato e vogliono continuare a mettere pressione al Napoli contro un Milan che è apparso incostante in questa prima parte di stagione.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla massima competizione calcistica italiana:

Quale sarà il risultato esatto di Atalanta-Milan? Il pronostico dei bookies

L’Atalanta si prepara ad affrontare il Milan e lo farà davanti ai propri tifosi. 5 vittorie su 6 per i nerazzurri tra le mura amiche mentre il Milan, fino ad ora, non ha convinto nelle prestazioni esterne.La quota dell’1-1 la troviamo a 6.50 su Goldbet, 7.00 su Betsson e 7.50 su Snai.

I precedenti di Atalanta-Milan

Atalanta-Milan: le probabili formazioni

Dove vedere la partita

Il bilancio storico tra le due squadre è nettamente a favore del Milan, che ha vinto 69 delle 146 sfide precedenti contro l'Atalanta, mentre i bergamaschi si sono imposti solo 29 volte. I pareggi ammontano a 48. Nella scorsa stagione, invece, c'è stata una vittoria per l'Atalanta per 2-1 e un pareggio per 1-1.Gasperini gode di una rosa ricca di risorse. Contro il Milan, probabilmente, scenderanno in campo gli uomini di maggior esperienza e quelli con più presenze in stagione. In difesa rientrerà Djimsiti, mentre a centrocampo conservatissimi De Roon e Ederson. Fonseca che dovrà rispondere con una formazione in grado di poter stoppare l’intensità e l’aggressività dell’Atalanta. In mediana ci dovrebbe essere il ritorno di Loftus-Cheek, davanti possibile il tridente formato da Pulisic-Morata-Leao.: Carnesecchi, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Bellanova, Ederson, De Roon, Ruggeri, De Ketelaere, Lookman, Retegui. All. GasperiniMaignan, Emerson, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez, Loftus-Cheek, Fofana, Reijnders, Pulisic, Morata, Leao. All. Fonseca.La partita tra Atalanta e Milan in programma venerdì 6 dicembre alle ore 20.45, sarà visibile in diretta sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match anche in streaming sulle applicazioni Dazn e SkyGo.