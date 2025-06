Pronostico Atalanta Monza, chi sarà il primo marcatore? Il parere dei bookies

Pronostico Atalanta Monza: per i bookies Retegui sbloccherà il match

Atalanta Monza: gli altri possibili marcatori secondo i bookies

Mercoledì 30 ottobre l’nel turno infrasettimanale valido per la decima giornata di campionato. In attesa del fischio d’inizio, fissato alle ore 20.45 al Gewiss Stadio di Bergamo, i bookmakers hanno reso note lePrima di visionare il pronostico dei bookmakers su chi sbloccherà il match, ecco le quote di diversi operatori:I numeri dell'Atalanta sono davvero impressionanti, ma quelli di Mateo Retegui superano ogni aspettativa. L'attaccante ha già messo a segno 10 gol nelle prime 9 giornate di campionato, evidenziando una straordinaria continuità realizzativa. Questo rendimento lo sta consolidando come un giocatore fondamentale, sia per l'Atalanta che per la Nazionale Italiana, suscitando grande entusiasmo tra i tifosi. Secondo il pronostico dei bookmakers, Retegui è considerato uno dei favoriti per sbloccare il match contro il Monza. La quota più alta è offerta da Quigioco, a 4.10, seguita da Betsson a 4.00 e Sisal a 3.50.Prima di analizzare il parere dei bookies sugli altri calciatori che possono sbloccare il match tra Atalanta e Monza, ecco tre approfondimenti interessanti sulla massima competizione calcistica italiana:Oltre a Retegui, altri due attaccanti potrebbero sbloccare la partita: Lookman e Djuric. Ademola Lookman, classificato come il quattordicesimo miglior giocatore al Pallone d’Oro, cerca conferme dopo la doppietta contro l’Hellas Verona e ha già segnato 4 gol in questo campionato. Le quote per Lookman come primo marcatore sono di 4.75 su Betsson, 4.50 su Quigioco e 3.60 su Sisal.Per gli ospiti, Milan Djuric potrebbe essere un candidato interessante come primo marcatore. L'attaccante ha dimostrato il suo valore nell'ultima partita contro il Venezia, segnando una doppietta. La quota pià elevata per Djuric come primo marcatore è di 13.00 su Quigioco, seguita da quella pari a 12.00 di Betsson.